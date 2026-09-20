Davis Cup: Ήττα στο διπλό η Ελλάδα και προβάδισμα για τη Σλοβακία

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δεν κατάφερανστην Ελλάδα επί της Σλοβακίας στο πλαίσιο του World Group I του Davis Cup, που φιλοξενείται στο Κόζιτσε.Τα αδέλφια Τσιτσιπά ηττήθηκαν από τουςκαιμε 7-6(4), 6-3, η Σλοβακία έκανε το 2-1 και πλέον η Ελλάδα καλείται να κάνει την ολική ανατροπή για να πάρει την πρόκριση στα Qualifiers του 2027.Με τον Πέτρο Τσιτσιπά να αντικαθιστά σε κίνηση τακτικής τον, το ελληνικό δίδυμο δεν μπόρεσε να επικρατήσει και πλέον ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα πρέπει να νικήσει τον, προκειμένου όλα να κριθούν στο 5ο παιχνίδι ανάμεσα στονκαι τονΤα αδέλφια Τσιτσιπά πήραν την πρωτοπορία με 1-0, 2-1 και τους Κάρολ/Λόκορνι με love game να ισοφαρίζουν σε 1-1 και 2-2.Η ελληνική ομάδα διατήρησε το προβάδισμα με 3-2, με τους Σλοβάκους να απαντούν με νέο αλάνθαστο game (3-3). To σετ κύλησε στο ίδιο μοτίβο, με τους Σλοβάκους να ισοφαρίζουν 4-4, με ένα μόλις χαμένο πόντο στα service game και το σετ να φθάνει στο 5-5.Με τον Πέτρο Τσιτσιπά να σερβίρει στο 11ο game, η Eλλάδα μετά το 40-40 είχε τις λύσεις και το κατέκτησε για το 6-5, με το σετ να οδηγείται στο tie break: Εκεί η ομάδα της Σλοβακίας ξέφυγε με 3-0 και 5-1, η ελληνική ομάδα μείωσε σε 5-4, όμως οι Κάρολ και Λόκορνι πήραν το σετ με 7-6(4).Το 2ο σετ βρήκε την ομάδα της Σλοβακίας να φθάνει πρώτη σε break στο 2ο game και να προηγείται με 2-0. Όμως η αντίδραση της ελληνικής ομάδας ήταν άμεση, με τα αδέλφια Τσιτσιπά να εκμεταλλεύονται το πρώτo δικό τους break point (2-1) και με love game να ισοφαρίζουν 2-2.Οι Κάρολ και Λόκορνι με νέο καθοριστικό break στο 6ο game, πήραν ξανά προβάδισμα με 4-2, ξέφυγαν με 5-2 κι έκλεισαν το σετ με 6-3.Άλεξ Μόλτσαν - Στέφανος Σακελλαρίδης 6-1, 6-1.Νόρμπερτ Γκόμπος - Στέφανος Τσιτσιπάς 6-7(3), 4-6.Λούκας Λόκορνι/Μίλος Κάρολ - Στέφανος Τσιτσιπάς/Πέτρος Τσιτσιπάς 7-6(3),6-3Άλεξ Μόλτσαν (Νο.94) - Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο.44)