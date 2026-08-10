Βάνα Μπάρμπα για Νίκο Καλογερόπουλο: Έφυγε ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς στην πατρίδα μας, είχε υποτιμηθεί πολύ
Βάνα Μπάρμπα για Νίκο Καλογερόπουλο: Έφυγε ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς στην πατρίδα μας, είχε υποτιμηθεί πολύ
Δεν έμπαινε σε συστήματα και κλασικές φόρμες, τόνισε η ηθοποιός για τον συνάδελφό της
Θλίψη έχει προκαλέσει στον καλλιτεχνικό κόσμο ο θάνατος του Νίκου Καλογερόπουλου. Είτε μέσω των social media είτε με δηλώσεις τους, συνάδελφοί του μίλησαν για εκείνον και τον τίμησαν λέγοντας το δικό τους «αντίο».
Ανάμεσα σε αυτούς και η Βάνα Μπάρμπα που τον χαρακτήρισε ως έναν από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς της στην Ελλάδα. Παρά το γεγονός ότι επρόκειτο για μια «μεγάλη μορφή», όπως είπε, η ίδια θεωρεί ότι δεν έλαβε την αναγνώριση που του άξιζε, επειδή δεν εντάχθηκε ποτέ σε «συστήματα» και φόρμες.
Μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», τη Δευτέρα 10 Αυγούστου, η Βάνα Μπάρμπα είπε για τον Νίκο Καλογερόπουλου: «Έφυγε ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς στην πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια. Μια μεγάλη μορφή, ένα ταλέντο που είχε υποτιμηθεί πολύ επειδή δεν έμπαινε σε συστήματα, δεν έμπαινε μέσα στις κλασικές φόρμες. Παρόλα αυτά υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς. Δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ στη “Μενεξεδένια Πολιτεία”».
Δείτε το βίντεο
Θυμούμενη τη συνεργασία τους, η ηθοποιός δήλωσε τυχερή που είχε βρεθεί στο πλευρό του και που διδάχθηκε πράγματα από εκείνον. «Και εγώ είχα την τύχη να παίξω μαζί του στην ταινία που έκανε και νομίζω και ο Γιώργος Κιμούλης. Όλοι πήγαμε γιατί ήταν η ταινία που έκανε στην Πύλο, όπου δεν είχε σενάριο. Δεν με ενδιέφερε τίποτα, αρκεί να είμαι κοντά του και να μαθαίνω. Έχουμε φτωχύνει. Ο Νίκος Καλογερόπουλος ήταν μοναδικός».
Δηλώσεις για τον αείμνηστο ηθοποιό έκανε και ο Τάσος Χαλκιάς, ο οποίος εξέφρασε τη λύπη του για τη δυσάρεστη είδηση. «Είναι πολύ λυπηρό. Ο Νίκος ήταν μια αξία πολύ σημαντική και σαν συνάδελφος και σαν φίλος. Είναι θλιβερό το γεγονός. Ο Νίκος ήταν ένας άνθρωπος πολύ καλός και ένας καλλιτέχνης πάρα πολύ σωστός και πολύ καλός συνάδελφος. Στους αγαπημένους του εύχομαι συλλυπητήρια και ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει», σημείωσε.
Με τη σειρά του, ο Δημήτρης Πουλικάκος είπε για τον Νίκο Καλογερόπουλο: «Ήταν αγαπητό μου πρόσωπο. Ευχάριστος ήταν πάντα. Είχε χιούμορ, και μακάβριο χιούμορ καμιά φορά γιατί με τις καταστάσεις που ζούμε σήμερα μόνο με χιούμορ τη βγάζεις».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Ανάμεσα σε αυτούς και η Βάνα Μπάρμπα που τον χαρακτήρισε ως έναν από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς της στην Ελλάδα. Παρά το γεγονός ότι επρόκειτο για μια «μεγάλη μορφή», όπως είπε, η ίδια θεωρεί ότι δεν έλαβε την αναγνώριση που του άξιζε, επειδή δεν εντάχθηκε ποτέ σε «συστήματα» και φόρμες.
Μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», τη Δευτέρα 10 Αυγούστου, η Βάνα Μπάρμπα είπε για τον Νίκο Καλογερόπουλου: «Έφυγε ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς στην πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια. Μια μεγάλη μορφή, ένα ταλέντο που είχε υποτιμηθεί πολύ επειδή δεν έμπαινε σε συστήματα, δεν έμπαινε μέσα στις κλασικές φόρμες. Παρόλα αυτά υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς. Δεν θα τον ξεχάσουμε ποτέ στη “Μενεξεδένια Πολιτεία”».
Δείτε το βίντεο
Θυμούμενη τη συνεργασία τους, η ηθοποιός δήλωσε τυχερή που είχε βρεθεί στο πλευρό του και που διδάχθηκε πράγματα από εκείνον. «Και εγώ είχα την τύχη να παίξω μαζί του στην ταινία που έκανε και νομίζω και ο Γιώργος Κιμούλης. Όλοι πήγαμε γιατί ήταν η ταινία που έκανε στην Πύλο, όπου δεν είχε σενάριο. Δεν με ενδιέφερε τίποτα, αρκεί να είμαι κοντά του και να μαθαίνω. Έχουμε φτωχύνει. Ο Νίκος Καλογερόπουλος ήταν μοναδικός».
Δηλώσεις για τον αείμνηστο ηθοποιό έκανε και ο Τάσος Χαλκιάς, ο οποίος εξέφρασε τη λύπη του για τη δυσάρεστη είδηση. «Είναι πολύ λυπηρό. Ο Νίκος ήταν μια αξία πολύ σημαντική και σαν συνάδελφος και σαν φίλος. Είναι θλιβερό το γεγονός. Ο Νίκος ήταν ένας άνθρωπος πολύ καλός και ένας καλλιτέχνης πάρα πολύ σωστός και πολύ καλός συνάδελφος. Στους αγαπημένους του εύχομαι συλλυπητήρια και ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει», σημείωσε.
Με τη σειρά του, ο Δημήτρης Πουλικάκος είπε για τον Νίκο Καλογερόπουλο: «Ήταν αγαπητό μου πρόσωπο. Ευχάριστος ήταν πάντα. Είχε χιούμορ, και μακάβριο χιούμορ καμιά φορά γιατί με τις καταστάσεις που ζούμε σήμερα μόνο με χιούμορ τη βγάζεις».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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