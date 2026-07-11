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Ο Κωνσταντίνος Αργυρός φωτογραφίζεται με φόντο τον Βόσπορο μετά τις εμφανίσεις του στην Κωνσταντινούπολη
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Κωνσταντίνος Αργυρός Κωνσταντινούπολη Βόσπορος

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός φωτογραφίζεται με φόντο τον Βόσπορο μετά τις εμφανίσεις του στην Κωνσταντινούπολη

Ο τραγουδιστής δημοσίευσε στιγμιότυπα από την παραμονή του στην Τουρκία και ευχαρίστησε τον κόσμο που παρακολούθησε τις συναυλίες του

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός φωτογραφίζεται με φόντο τον Βόσπορο μετά τις εμφανίσεις του στην Κωνσταντινούπολη
19 ΣΧΟΛΙΑ
Στην Κωνσταντινούπολη πραγματοποίησε εμφανίσεις ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο τραγουδιστής μοιράστηκε φωτογραφίες που τραβήχτηκαν κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Τουρκία.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός απαθανατίζεται με φόντο τον Βόσπορο, πάνω στη σκηνή την ώρα που ερμηνεύει τα κομμάτια του, στα καμαρίνια, αλλά και μαζί με δημοσιογράφο στο πλαίσιο συνέντευξής του σε τουρκικό μέσο. «Δύο αξέχαστες, sold-out βραδιές στην Τουρκία. Σας ευχαριστώ για όλα. Θα επιστρέψω», έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα της δημοσίευσής του.

Η ανάρτηση του Κωνσταντίνου Αργυρού


Ο Κωνσταντίνος Αργυρός φωτογραφίζεται με φόντο τον Βόσπορο μετά τις εμφανίσεις του στην Κωνσταντινούπολη
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός φωτογραφίζεται με φόντο τον Βόσπορο μετά τις εμφανίσεις του στην Κωνσταντινούπολη
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός φωτογραφίζεται με φόντο τον Βόσπορο μετά τις εμφανίσεις του στην Κωνσταντινούπολη
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός φωτογραφίζεται με φόντο τον Βόσπορο μετά τις εμφανίσεις του στην Κωνσταντινούπολη
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός φωτογραφίζεται με φόντο τον Βόσπορο μετά τις εμφανίσεις του στην Κωνσταντινούπολη
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός φωτογραφίζεται με φόντο τον Βόσπορο μετά τις εμφανίσεις του στην Κωνσταντινούπολη
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός φωτογραφίζεται με φόντο τον Βόσπορο μετά τις εμφανίσεις του στην Κωνσταντινούπολη
19 ΣΧΟΛΙΑ

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