Νέα Αγχίαλος: 66χρονος σάτυρος αυνανιζόταν πρακολουθώντας την 13χρονη γειτόνισσα του
ΕΛΛΑΔΑ
Νέα Αγχίαλος Σάτυρος Αυνανισμός Ανήλικη

Νέα Αγχίαλος: 66χρονος σάτυρος αυνανιζόταν πρακολουθώντας την 13χρονη γειτόνισσα του

Σε 8 μήνες φυλάκιση με εκτιτέο τον έναν και τριετή αναστολή καταδικάστηκε 66χρονος που προέβη σε άσεμνες γενετήσιες πράξεις, κοιτώντας την ανήλικη από το παράθυρο του σπιτιού του

Νέα Αγχίαλος: 66χρονος σάτυρος αυνανιζόταν πρακολουθώντας την 13χρονη γειτόνισσα του
7 ΣΧΟΛΙΑ
Σε 8 μήνες φυλάκιση με εκτιτέο τον έναν και τριετή αναστολή καταδικάστηκε 66χρονος αυνανιζόταν μπροστά σε ανήλικη στην Νέα Αγχίαλο.

Σύμφωνα με το gegonotanews.gr, ο 66χρονος προέβη σε άσεμνες γενετήσιες πράξεις, κοιτώντας μία 13χρονη γειτόνισσα από το παράθυρο του σπιτιού του.

Το περιστατικό, σύμφωνα με τη δικογραφία, έλαβε χώρα στις 11 το βράδυ της 31ης Ιουλίου. Όπως κατέθεσε η μητέρα της ανήλικης στο δικαστήριο, η κόρη της βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού τους, όταν είδε τον 66χρονο γείτονά τους στο παράθυρό του, φορώντας μόνο μία μπλούζα και ένα καπέλο, να αγγίζει τα γεννητικά του όργανα καθώς την κοιτούσε.

Η ανήλικη τρομοκρατήθηκε και φώναξε την μητέρα της. Εκείνη βγήκε στην αυλή και, όταν την είδε ο 66χρονος, αμέσως έσβησε τα φώτα και βγήκε έξω, ζητώντας της συγνώμη και λέγοντάς της πως δεν θα το επαναλάβει. Η μητέρα κάλεσε την αστυνομία και ο άνδρας συνελήφθη για την πράξη της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Ο κατηγορούμενος, ενώπιον του δικαστηρίου, ισχυρίστηκε πως, εκείνο το βράδυ, είχε μόλις επιστρέψει από το καφενείο και κάθησε για λίγο στην αυλή και μετά μπήκε μέσα στο σπίτι, αρνούμενος πως προέβη σε άσεμνες πράξεις ή ότι είχε οποιαδήποτε επικοινωνία με την μητέρα της ανήλικης.

Το δικαστήριο έκρινε τον κατηγορούμενο ένοχο, καταδικάζοντάς τον σε ποινή φυλάκισης 8 μηνών από τους οποίους θα εκτίσει τον έναν, ενώ οι υπόλοιποι θα ανασταλούν επί τριετίας. Στην τυχόν ασκηθείσα έφεση δεν χορηγήθηκε αναστέλλουσα δύναμη, στέλνοντάς τον στη φυλακή.
7 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Διασκεδάζουμε υπεύθυνα, επιστρέφουμε με ασφάλεια

Με μια πρωτότυπη δράση κοινωνικής υπευθυνότητας, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία, με όχημα τον Mythos 0.0% και σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», ευαισθητοποίησε τα συναυλιακά κοινά για τη σημασία της υπεύθυνης κατανάλωσης και της ασφαλούς οδήγησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης