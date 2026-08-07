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Νέα Αγχίαλος: 66χρονος σάτυρος αυνανιζόταν πρακολουθώντας την 13χρονη γειτόνισσα του
Νέα Αγχίαλος: 66χρονος σάτυρος αυνανιζόταν πρακολουθώντας την 13χρονη γειτόνισσα του
Σε 8 μήνες φυλάκιση με εκτιτέο τον έναν και τριετή αναστολή καταδικάστηκε 66χρονος που προέβη σε άσεμνες γενετήσιες πράξεις, κοιτώντας την ανήλικη από το παράθυρο του σπιτιού του
Σε 8 μήνες φυλάκιση με εκτιτέο τον έναν και τριετή αναστολή καταδικάστηκε 66χρονος αυνανιζόταν μπροστά σε ανήλικη στην Νέα Αγχίαλο.
Σύμφωνα με το gegonotanews.gr, ο 66χρονος προέβη σε άσεμνες γενετήσιες πράξεις, κοιτώντας μία 13χρονη γειτόνισσα από το παράθυρο του σπιτιού του.
Το περιστατικό, σύμφωνα με τη δικογραφία, έλαβε χώρα στις 11 το βράδυ της 31ης Ιουλίου. Όπως κατέθεσε η μητέρα της ανήλικης στο δικαστήριο, η κόρη της βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού τους, όταν είδε τον 66χρονο γείτονά τους στο παράθυρό του, φορώντας μόνο μία μπλούζα και ένα καπέλο, να αγγίζει τα γεννητικά του όργανα καθώς την κοιτούσε.
Η ανήλικη τρομοκρατήθηκε και φώναξε την μητέρα της. Εκείνη βγήκε στην αυλή και, όταν την είδε ο 66χρονος, αμέσως έσβησε τα φώτα και βγήκε έξω, ζητώντας της συγνώμη και λέγοντάς της πως δεν θα το επαναλάβει. Η μητέρα κάλεσε την αστυνομία και ο άνδρας συνελήφθη για την πράξη της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας.
Ο κατηγορούμενος, ενώπιον του δικαστηρίου, ισχυρίστηκε πως, εκείνο το βράδυ, είχε μόλις επιστρέψει από το καφενείο και κάθησε για λίγο στην αυλή και μετά μπήκε μέσα στο σπίτι, αρνούμενος πως προέβη σε άσεμνες πράξεις ή ότι είχε οποιαδήποτε επικοινωνία με την μητέρα της ανήλικης.
Το δικαστήριο έκρινε τον κατηγορούμενο ένοχο, καταδικάζοντάς τον σε ποινή φυλάκισης 8 μηνών από τους οποίους θα εκτίσει τον έναν, ενώ οι υπόλοιποι θα ανασταλούν επί τριετίας. Στην τυχόν ασκηθείσα έφεση δεν χορηγήθηκε αναστέλλουσα δύναμη, στέλνοντάς τον στη φυλακή.
Σύμφωνα με το gegonotanews.gr, ο 66χρονος προέβη σε άσεμνες γενετήσιες πράξεις, κοιτώντας μία 13χρονη γειτόνισσα από το παράθυρο του σπιτιού του.
Το περιστατικό, σύμφωνα με τη δικογραφία, έλαβε χώρα στις 11 το βράδυ της 31ης Ιουλίου. Όπως κατέθεσε η μητέρα της ανήλικης στο δικαστήριο, η κόρη της βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού τους, όταν είδε τον 66χρονο γείτονά τους στο παράθυρό του, φορώντας μόνο μία μπλούζα και ένα καπέλο, να αγγίζει τα γεννητικά του όργανα καθώς την κοιτούσε.
Η ανήλικη τρομοκρατήθηκε και φώναξε την μητέρα της. Εκείνη βγήκε στην αυλή και, όταν την είδε ο 66χρονος, αμέσως έσβησε τα φώτα και βγήκε έξω, ζητώντας της συγνώμη και λέγοντάς της πως δεν θα το επαναλάβει. Η μητέρα κάλεσε την αστυνομία και ο άνδρας συνελήφθη για την πράξη της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας.
Ο κατηγορούμενος, ενώπιον του δικαστηρίου, ισχυρίστηκε πως, εκείνο το βράδυ, είχε μόλις επιστρέψει από το καφενείο και κάθησε για λίγο στην αυλή και μετά μπήκε μέσα στο σπίτι, αρνούμενος πως προέβη σε άσεμνες πράξεις ή ότι είχε οποιαδήποτε επικοινωνία με την μητέρα της ανήλικης.
Το δικαστήριο έκρινε τον κατηγορούμενο ένοχο, καταδικάζοντάς τον σε ποινή φυλάκισης 8 μηνών από τους οποίους θα εκτίσει τον έναν, ενώ οι υπόλοιποι θα ανασταλούν επί τριετίας. Στην τυχόν ασκηθείσα έφεση δεν χορηγήθηκε αναστέλλουσα δύναμη, στέλνοντάς τον στη φυλακή.
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