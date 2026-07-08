Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη πήγε για πρώτη φορά σε συναυλία με τον ενός έτους γιο της
Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη πήγε για πρώτη φορά σε συναυλία με τον ενός έτους γιο της
Η αθλητικογράφος και ο Γρηγόρης Μόργκαν παρακολούθησαν live των Bad Religion
Για πρώτη φορά πήγαν σε συναυλία με τον ενός έτους γιο της η Ευρυδίκη Βαλαβάβη και ο Γρηγόρης Μόργκαν.
Το ζευγάρι δημοσίευσε την Τρίτη 7 Ιουλίου φωτογραφίες από το ζωντανή εμφάνιση των Bad Religion που συμμετείχαν στην ίδια συναυλία με τους The Offspring στο πλαίσιο του Realease Festival. Σε Instagram story που έκανε αρχικά η αθλητικογράφος, κατέγραψε τη στιγμή περπατούσε με τον γιο της, σημειώνοντας χαρακτηριστικά «σήμερα ήταν το πρώτο live του μωρού μας».
Δείτε φωτογραφίες
Σε άλλη εικόνα που κοινοποίησε ο Γρηγόρης Μόργκαν και αναδημοσίευσε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, απαθανάτισε μαμά και γιο αγκαλιά, σημειώνοντας «περήφανη μαμά».
Με τη σειρά της, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη φωτογράφισε τον σύζυγό της αγκαλιά με τον γιο τους στη συναυλία, γράφοντας: «Η καρδιά μου είναι τόσο γεμάτη».
Το ζευγάρι δημοσίευσε την Τρίτη 7 Ιουλίου φωτογραφίες από το ζωντανή εμφάνιση των Bad Religion που συμμετείχαν στην ίδια συναυλία με τους The Offspring στο πλαίσιο του Realease Festival. Σε Instagram story που έκανε αρχικά η αθλητικογράφος, κατέγραψε τη στιγμή περπατούσε με τον γιο της, σημειώνοντας χαρακτηριστικά «σήμερα ήταν το πρώτο live του μωρού μας».
Δείτε φωτογραφίες
Σε άλλη εικόνα που κοινοποίησε ο Γρηγόρης Μόργκαν και αναδημοσίευσε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, απαθανάτισε μαμά και γιο αγκαλιά, σημειώνοντας «περήφανη μαμά».
Με τη σειρά της, η Ευρυδίκη Βαλαβάνη φωτογράφισε τον σύζυγό της αγκαλιά με τον γιο τους στη συναυλία, γράφοντας: «Η καρδιά μου είναι τόσο γεμάτη».
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