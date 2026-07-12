Ευρυδίκη Βαλαβάνη και Γρηγόρης Μόργκαν: Το πάρτι που οργάνωσαν για τα πρώτα γενέθλια του γιου τους
Ευρυδίκη Βαλαβάνη και Γρηγόρης Μόργκαν: Το πάρτι που οργάνωσαν για τα πρώτα γενέθλια του γιου τους
Η πιο όμορφη χρονιά της ζωής μας, δήλωσαν μέσα από κοινή ανάρτησή τους
Ένα πάρτι για τα πρώτα γενέθλια του γιου τους οργάνωσαν στο σπίτι τους η Ευρυδίκη Βαλαβάνη και ο Γρηγόρης Μόργκαν.
Το ζευγάρι δημοσίευσε βίντεο και φωτογραφίες στα social media μέσα από τα οποία αποτυπώνονται τρυφερές στιγμές και παρουσιάζονται λεπτομέρειες από τον στολισμό. Η αθλητικογράφος και ο σύζυγός της μέσα από την ανάρτησή τους μοιράστηκαν επίσης τα συναισθήματά τους, κάνοντας λόγο για την πιο όμορφη χρονιά της ζωής τους, και εξέφρασαν την αγάπη τους για το παιδί τους.
«365 μέρες μαζί σου. Η πιο όμορφη χρονιά της ζωής μας. Γεμάτη αγάπη, γέλια, φως και στιγμές που θα κρατάμε για πάντα στην καρδιά μας. Να θυμάσαι πάντα πως όπου κι αν σε οδηγήσει η ζωή, εμείς θα είμαστε εδώ. Να σε αγαπάμε, να σε στηρίζουμε και να σε χειροκροτούμε σε κάθε σου βήμα. Σ’ αγαπάμε περισσότερο απ’ όσο μπορούν να πουν οι λέξεις. Χρόνια πολλά baby μας! Η μαμά & ο μπαμπάς», έγραψαν στην κοινή ανάρτηση που έκαναν στο Instagram.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Το ζευγάρι δημοσίευσε βίντεο και φωτογραφίες στα social media μέσα από τα οποία αποτυπώνονται τρυφερές στιγμές και παρουσιάζονται λεπτομέρειες από τον στολισμό. Η αθλητικογράφος και ο σύζυγός της μέσα από την ανάρτησή τους μοιράστηκαν επίσης τα συναισθήματά τους, κάνοντας λόγο για την πιο όμορφη χρονιά της ζωής τους, και εξέφρασαν την αγάπη τους για το παιδί τους.
«365 μέρες μαζί σου. Η πιο όμορφη χρονιά της ζωής μας. Γεμάτη αγάπη, γέλια, φως και στιγμές που θα κρατάμε για πάντα στην καρδιά μας. Να θυμάσαι πάντα πως όπου κι αν σε οδηγήσει η ζωή, εμείς θα είμαστε εδώ. Να σε αγαπάμε, να σε στηρίζουμε και να σε χειροκροτούμε σε κάθε σου βήμα. Σ’ αγαπάμε περισσότερο απ’ όσο μπορούν να πουν οι λέξεις. Χρόνια πολλά baby μας! Η μαμά & ο μπαμπάς», έγραψαν στην κοινή ανάρτηση που έκαναν στο Instagram.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
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