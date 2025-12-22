Τζένη Καζάκου: Δεν με ενδιαφέρει να με συγκρίνουν με τη γιαγιά μου
Η ηθοποιός ξεκαθάρισε ότι δεν την απασχολούν οι συγκρίσεις με την Τζένη Καρέζη
Τη στάση της απέναντι στις συγκρίσεις με τη γιαγιά της περιγράφει η Τζένη Καζάκου σε συνέντευξή της στο περιοδικό Λοιπόν.
«Δεν με ενδιαφέρει να με συγκρίνουν με τη γιαγιά μου», δήλωσε η ηθοποιός, σημειώνοντας ότι δεν είναι κάτι που τη φοβίζει ή τη δυσκολεύει. Όπως αναφέρει, το θέμα αυτό «δεν είναι κάτι που με αγχώνει ή με απασχολεί», προσθέτοντας ότι το θεωρεί φυσιολογικό. Η ίδια τόνισε πως θέλει να χαράξει τη δική της πορεία. «Τη δική μου πορεία θέλω να την κάνω έτσι κι αλλιώς», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι πιστεύει πως με τον χρόνο «θα φανούν όλα και πιο καθαρά».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Τζένη Καζάκου μίλησε για την προσωπική της ενδυνάμωση, αναφέροντας: «Από την ψυχανάλυση έμαθα ότι είμαι πολύ πιο δυνατή απ’ ό,τι νόμιζα και ότι μπορώ να αντιμετωπίσω περισσότερα απ’ όσα φανταζόμουν».
Κλείνοντας, υπογράμμισε πως βασικός της στόχος είναι να παραμένει αυθεντική: «Να είμαι ο εαυτός μου», λέει, εξηγώντας ότι προσπαθεί καθημερινά να εξελίσσεται και να δίνει τον καλύτερό της εαυτό μέσα από τη δουλειά της.
