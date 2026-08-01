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«Ήρωες» χαρακτηρίζει τους Ιρανούς ο Πεζεσκιάν, «το μέλλον της χώρας θα διαμορφωθεί από εκείνους»
«Ήρωες» χαρακτηρίζει τους Ιρανούς ο Πεζεσκιάν, «το μέλλον της χώρας θα διαμορφωθεί από εκείνους»
Μήνυμα με έντονο συμβολισμό έστειλε ο πρόεδρος του Ιράν, αποτίοντας φόρο τιμής στους Ιρανούς πολίτες για την αντοχή που επέδειξαν κατά τη διάρκεια του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ
Μήνυμα με έντονο συμβολισμό έστειλε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, αποτίοντας φόρο τιμής στους Ιρανούς πολίτες για την αντοχή που επέδειξαν κατά τη διάρκεια του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Πεζεσκιάν χαρακτήρισε τον ιρανικό λαό «ήρωες», υπογραμμίζοντας ότι, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η χώρα, η αποφασιστικότητα των πολιτών παρέμεινε ακλόνητη.
«Πριν από δύο χρόνια, η έναρξη του έργου μας συνέπεσε με τη δολοφονία του αγαπητού μας φιλοξενούμενου από το σιωνιστικό καθεστώς· δύο χρόνια κατά τα οποία επιβλήθηκαν στον λαό του Ιράν πόλεμοι, πιέσεις και αμείλικτες εχθροπραξίες.
Σε όλες αυτές τις δύσκολες μέρες, εκείνοι που ξεχώρισαν ήταν οι πραγματικοί ήρωες του λαού. Το μέλλον του Ιράν θα διαμορφωθεί από τον ίδιο τον λαό του Ιράν», έγραψε χαρακτηριστικά.
Ο Ιρανός πρόεδρος τοποθέτησε χρονικά την απαρχή της σύγκρουσης στη δολοφονία του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, στις 31 Ιουλίου 2024, στην Τεχεράνη, όπου είχε μεταβεί για να παραστεί στην τελετή ορκωμοσίας του ίδιου του Πεζεσκιάν.
Η δήλωση του Ιρανού προέδρου έρχεται σε μια περίοδο που η ένταση στην περιοχή παραμένει υψηλή, ενώ η Τεχεράνη συνεχίζει να παρουσιάζει την ανθεκτικότητα της χώρας απέναντι στις στρατιωτικές και πολιτικές πιέσεις ως βασικό στοιχείο της εθνικής της στρατηγικής.
Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Πεζεσκιάν χαρακτήρισε τον ιρανικό λαό «ήρωες», υπογραμμίζοντας ότι, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η χώρα, η αποφασιστικότητα των πολιτών παρέμεινε ακλόνητη.
«Πριν από δύο χρόνια, η έναρξη του έργου μας συνέπεσε με τη δολοφονία του αγαπητού μας φιλοξενούμενου από το σιωνιστικό καθεστώς· δύο χρόνια κατά τα οποία επιβλήθηκαν στον λαό του Ιράν πόλεμοι, πιέσεις και αμείλικτες εχθροπραξίες.
Σε όλες αυτές τις δύσκολες μέρες, εκείνοι που ξεχώρισαν ήταν οι πραγματικοί ήρωες του λαού. Το μέλλον του Ιράν θα διαμορφωθεί από τον ίδιο τον λαό του Ιράν», έγραψε χαρακτηριστικά.
دو سال پیش، شروع کار ما با ترور میهمان عزیزمان توسط رژیم صهیونیستی همزمان شد؛ دو سالی که جنگهای تحمیلی، فشار و دشمنیهای پیدرپی بر مردم ایران تحمیل شد.— Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) August 1, 2026
در همه این روزهای سخت، قهرمانان واقعی مردم بودند. آینده ایران را مردم ایران رقم خواهند زد.
Ο Ιρανός πρόεδρος τοποθέτησε χρονικά την απαρχή της σύγκρουσης στη δολοφονία του πολιτικού ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, στις 31 Ιουλίου 2024, στην Τεχεράνη, όπου είχε μεταβεί για να παραστεί στην τελετή ορκωμοσίας του ίδιου του Πεζεσκιάν.
Η δήλωση του Ιρανού προέδρου έρχεται σε μια περίοδο που η ένταση στην περιοχή παραμένει υψηλή, ενώ η Τεχεράνη συνεχίζει να παρουσιάζει την ανθεκτικότητα της χώρας απέναντι στις στρατιωτικές και πολιτικές πιέσεις ως βασικό στοιχείο της εθνικής της στρατηγικής.
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