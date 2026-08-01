Πρώτος μαζικός έλεγχος της ΑΑΔΕ στην Κρήτη για τις αγροτικές επιδοτήσεις, 120 από τους 195 κτηνοτρόφους δεν προσήλθαν
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ΑΑΔΕ Κρήτη Αγροτικές επιδοτήσεις

Πρώτος μαζικός έλεγχος της ΑΑΔΕ στην Κρήτη για τις αγροτικές επιδοτήσεις, 120 από τους 195 κτηνοτρόφους δεν προσήλθαν

Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά 58 ελεγκτές της ΑΑΔΕ από όλη την Επικράτεια

Πρώτος μαζικός έλεγχος της ΑΑΔΕ στην Κρήτη για τις αγροτικές επιδοτήσεις, 120 από τους 195 κτηνοτρόφους δεν προσήλθαν
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Τον πρώτο μαζικό επιτόπιο έλεγχο για την καταβολή αγροτικών επιδοτήσεων πραγματοποίησε η ΑΑΔΕ, σε 195 κτηνοτρόφους στην περιοχή του δήμου Μυλοποτάμου Κρήτης (ευρύτερη περιοχή Ζωνιανών).

Είναι η πρώτη φορά, που διενεργείται έλεγχος τέτοιας κλίμακας για τον εντοπισμό περιπτώσεων δικαιούχων, οι οποίοι δημιουργούν τεχνητά τις προϋποθέσεις για να πάρουν επιδότηση. Οι έλεγχοι εντάσσονται στους στόχους του Σχεδίου Δράσης της Ελληνικής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά 58 ελεγκτές της ΑΑΔΕ από όλη την Επικράτεια, οι οποίοι διενήργησαν ταυτόχρονους ελέγχους στις σταβλικές εγκαταστάσεις των δικαιούχων.

Πρώτος μαζικός έλεγχος της ΑΑΔΕ στην Κρήτη για τις αγροτικές επιδοτήσεις, 120 από τους 195 κτηνοτρόφους δεν προσήλθαν


Τόσο κατά το σχεδιασμό όσο και κατά τη διενέργεια των ελέγχων υπήρξε υποστήριξη από δυνάμεις της ΕΛΑΣ στην Κρήτη, οι οποίες τέθηκαν σε επιφυλακή με σκοπό την απρόσκοπτη διεξαγωγή των ελέγχων.

Οι κτηνοτρόφοι ειδοποιήθηκαν λίγες ώρες πριν από τον έλεγχο, ώστε να συγκεντρώσουν το ζωικό τους κεφάλαιο και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Από τους 195 κτηνοτρόφους που κλήθηκαν, προσήλθαν για έλεγχο οι 75, δηλαδή το 40% του δείγματος.

Από αυτούς, βρέθηκαν παραβάσεις στους 22, οι οποίες - με τη βοήθεια ειδικού αλγορίθμου - διασταυρώνονται με τα στοιχεία, που υπάρχουν καταγεγραμμένα στον server της ΑΑΔΕ. Ανάλογα με τα τελικά ευρήματα, οι παραβάτες κινδυνεύουν με ποινές, που φτάνουν έως και την απώλεια επιδοτήσεων.

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Δείτε φωτογραφίες από τους ελέγχους


Πρώτος μαζικός έλεγχος της ΑΑΔΕ στην Κρήτη για τις αγροτικές επιδοτήσεις, 120 από τους 195 κτηνοτρόφους δεν προσήλθαν
Πρώτος μαζικός έλεγχος της ΑΑΔΕ στην Κρήτη για τις αγροτικές επιδοτήσεις, 120 από τους 195 κτηνοτρόφους δεν προσήλθαν
Πρώτος μαζικός έλεγχος της ΑΑΔΕ στην Κρήτη για τις αγροτικές επιδοτήσεις, 120 από τους 195 κτηνοτρόφους δεν προσήλθαν
Πρώτος μαζικός έλεγχος της ΑΑΔΕ στην Κρήτη για τις αγροτικές επιδοτήσεις, 120 από τους 195 κτηνοτρόφους δεν προσήλθαν
Πρώτος μαζικός έλεγχος της ΑΑΔΕ στην Κρήτη για τις αγροτικές επιδοτήσεις, 120 από τους 195 κτηνοτρόφους δεν προσήλθαν
77 ΣΧΟΛΙΑ
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