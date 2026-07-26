Ιρανικά ΜΜΕ: Δεξαμενόπλοιο χτύπησε σε ναυτική νάρκη στα Στενά του Ορμούζ, προκλήθηκε έκρηξη
ΚΟΣΜΟΣ
Δεξαμενόπλοιο Στενά του Ορμούζ Έκρηξη Θαλάσσια νάρκη

Ιρανικά ΜΜΕ: Δεξαμενόπλοιο χτύπησε σε ναυτική νάρκη στα Στενά του Ορμούζ, προκλήθηκε έκρηξη

Οι ΗΠΑ είχαν προειδοποιήσει ότι τα Στενά του Ορμούζ ενδέχεται να έχουν ναρκοθετηθεί - Εντείνονται οι ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας

Ιρανικά ΜΜΕ: Δεξαμενόπλοιο χτύπησε σε ναυτική νάρκη στα Στενά του Ορμούζ, προκλήθηκε έκρηξη
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Μια σοβαρή εξέλιξη καταγράφεται στα Στενά του Ορμούζ, καθώς σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ, δεξαμενόπλοιο προσέκρουσε σε θαλάσσια νάρκη.

Το περιστατικό αναμένεται να εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς του κόσμου.

Αναλυτικότερα σύμφωνα με το πρακτορείο Mehr, δεξαμενόπλοιο παρέκκλινε από την καθορισμένη πορεία του στα Στενά του Ορμούζ και προσέκρουσε σε θαλάσσια νάρκη με αποτέλεσμα να σημειωθεί έκρηξη.

Το Ιράν δεν έχει επιβεβαιώσει ότι έχει τοποθετήσει θαλάσσιες νάρκες στην περιοχή.

Ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν προειδοποιήσει ότι τα Στενά του Ορμούζ ενδέχεται να έχουν ναρκοθετηθεί, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι δεν υπάρχουν οριστικά αποδεικτικά στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό αυτό.
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