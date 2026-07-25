Το Parian Chronicle, υπό την διαχείριση της SWOT Hospitality, είναι το πρώτο Destination By Hyatt ξενοδοχείο στην Πάρο και άνοιξε τις πόρτες του την 1η Ιουλίου, παρουσιάζοντας μια διαφορετική πρόταση φιλοξενίας που συνδυάζει την κυκλαδίτικη αισθητική, τον πολιτισμό και τη σύγχρονη πολυτέλεια.
Ο Βοζίνια υπέγραψε με την Κόλο Κόλο της Χιλής
Ο Βοζίνια υπέγραψε με την Κόλο Κόλο της Χιλής
Ο 40χρονος τερματοφύλακας από το Πράσινο Ακρωτήρι εξαργύρωσε τις εκπληκτικές εμφανίσεις του στο Μουντιάλ με ένα συμβόλαιο με την θρυλική ομάδα της Χιλής
Λίγες εβδομάδες πριν την έναρξη του Μουντιάλ η Τσάβες (Β' κατηγορία της Πορτογαλίας) τον άφησε ελεύθερο και δεδομένης της ηλικίας του (40 ετών) σχεδόν κανείς δεν πίστευε ότι μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο θα συνέχιζε να αγωνίζεται.
Ωστόσο ο Ζοζιμάρ Ζοζέ Έβορα Ντίας, ο οποίος μας συστήθηκε απλά ως Βοζίνια, ήταν ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές του Παγκοσμίου Κυπέλλου, κατεβάζοντας τα ρολά και... ανεβάζοντας κατακόρυφα τις μετοχές του στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο.
Ο 40χρονος τερματοφύλακας έγινε ξαφνικά περιζήτητος με την επόμενη ομάδα του να προκαλεί έκπληξη καθώς συμφώνησε να ενταχθεί στην Κόλο Κόλο της Χιλής!
«Ο Βοζίνια θα γίνει παίκτης της Κόλο Κόλο. Θα έλθει στην Χιλή τις επόμενες ημέρες, θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στην συνέχεια θα παρουσιαστεί εδώ στο Εστάντιο Μονουμεντάλ», αποκάλυψε ο πρόεδρος του συλλόγου Ανίμπαλ Μόσα, ο οποίος δεν είχε πρόβλημα να παραδεχθεί ότι η μεταγραφή του γίνεται και για εμπορικούς λόγους: «Είναι σε εξαιρετική κατάσταση, αλλά πλέον έχει τρομερή δημοφιλία στα social media.
Ο Βοζίνια στις 40 μέρες του Μουντιάλ κέρδισε 30 εκατομμύρια ακολούθους (είχε 50 χιλιάδες, τώρα ξεπέρασε τα 30 εκατ) ενώ στο παρελόν έχει αγωνιστεί στην Κύπρο, στην Σλοβακία, στην Μολδαβία και στην Αγκόλα.
Ωστόσο ο Ζοζιμάρ Ζοζέ Έβορα Ντίας, ο οποίος μας συστήθηκε απλά ως Βοζίνια, ήταν ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές του Παγκοσμίου Κυπέλλου, κατεβάζοντας τα ρολά και... ανεβάζοντας κατακόρυφα τις μετοχές του στο ποδοσφαιρικό χρηματιστήριο.
Ο 40χρονος τερματοφύλακας έγινε ξαφνικά περιζήτητος με την επόμενη ομάδα του να προκαλεί έκπληξη καθώς συμφώνησε να ενταχθεί στην Κόλο Κόλο της Χιλής!
«Ο Βοζίνια θα γίνει παίκτης της Κόλο Κόλο. Θα έλθει στην Χιλή τις επόμενες ημέρες, θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στην συνέχεια θα παρουσιαστεί εδώ στο Εστάντιο Μονουμεντάλ», αποκάλυψε ο πρόεδρος του συλλόγου Ανίμπαλ Μόσα, ο οποίος δεν είχε πρόβλημα να παραδεχθεί ότι η μεταγραφή του γίνεται και για εμπορικούς λόγους: «Είναι σε εξαιρετική κατάσταση, αλλά πλέον έχει τρομερή δημοφιλία στα social media.
Ο Βοζίνια στις 40 μέρες του Μουντιάλ κέρδισε 30 εκατομμύρια ακολούθους (είχε 50 χιλιάδες, τώρα ξεπέρασε τα 30 εκατ) ενώ στο παρελόν έχει αγωνιστεί στην Κύπρο, στην Σλοβακία, στην Μολδαβία και στην Αγκόλα.
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