Η Σάρον Όσμπορν ανακοίνωσε πότε θα πραγματοποιηθούν τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Όζι Όσμπορν
Η Σάρον Όσμπορν ανακοίνωσε πότε θα πραγματοποιηθούν τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Όζι Όσμπορν
Όλη η οικογένεια θα είναι εκεί για να το δει και είναι ένας τόσο σπουδαίος φόρος τιμής, είπε η σύζυγος του θρυλικού καλλιτέχνη
Τα αποκαλυπτήρια τεράστιου αγάλματος του Όζι Όσμπορν πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο Hellfest φέτος, προς τιμήν του αείμνηστου πρωτοπόρου της metal.
Η σύζυγος του Όζι Όσμπορν, Σάρον Όσμπορν ανακοίνωσε τα νέα στο συνέδριο της μουσικής βιομηχανίας MIDEM στις Κάννες της Γαλλίας και έδωσε και στους θαυμαστές μια εικόνα από το άγαλμα.
«Κοιτάξτε τον, ένας θεός της ροκ», είπε ενώ εικόνες από το άγαλμα στο στάδιο της δημιουργίας προβάλλονταν σε οθόνη. «Θα κάνει ντεμπούτο στο Hellfest και αυτό είναι στις 18 Ιουνίου. Και όλη η οικογένεια θα είναι εκεί για να το δει. Και είναι ένας τόσο σπουδαίος φόρος τιμής. Είναι καταπληκτικό. Οπότε, μπορώ μόνο να ευχαριστήσω τον (διευθυντή του Hellfest) Μπεν Μπαρμπό. Να είσαι ευλογημένος. Είναι ένα καταπληκτικό έργο τέχνης», τόνισε.
Το Φεστιβάλ metal μουσικής, που πραγματοποιείται στην περιοχή Κλίσον της Γαλλίας κάθε Ιούνιο, αποκάλυψε ένα άγαλμα του αείμνηστου αρχηγού των Motörhead, Λέμι Κίλμιστερ. Η Κάρολαϊν Μπρισέτ δημιούργησε το γλυπτό του Λέμι Κίλμιστερ.
Ο γλύπτης που δημιουργεί το άγαλμα του Όζι Όσμπορν δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί.
Η σύζυγος του Όζι Όσμπορν, Σάρον Όσμπορν ανακοίνωσε τα νέα στο συνέδριο της μουσικής βιομηχανίας MIDEM στις Κάννες της Γαλλίας και έδωσε και στους θαυμαστές μια εικόνα από το άγαλμα.
«Κοιτάξτε τον, ένας θεός της ροκ», είπε ενώ εικόνες από το άγαλμα στο στάδιο της δημιουργίας προβάλλονταν σε οθόνη. «Θα κάνει ντεμπούτο στο Hellfest και αυτό είναι στις 18 Ιουνίου. Και όλη η οικογένεια θα είναι εκεί για να το δει. Και είναι ένας τόσο σπουδαίος φόρος τιμής. Είναι καταπληκτικό. Οπότε, μπορώ μόνο να ευχαριστήσω τον (διευθυντή του Hellfest) Μπεν Μπαρμπό. Να είσαι ευλογημένος. Είναι ένα καταπληκτικό έργο τέχνης», τόνισε.
Huge Ozzy Osbourne statue to be unveiled at France’s Hellfest Festival in June— NEWHD Radio (@newhdradio) March 5, 2026
The metal festival previously unveiled a statue of Motörhead's Lemmy Kilmister in 2022 The post Huge Ozzy Osbourne statue to be unveiled at France’s Hellfest Festival in June appeared first on NME.… pic.twitter.com/E2ISGOvJ3x
Το Φεστιβάλ metal μουσικής, που πραγματοποιείται στην περιοχή Κλίσον της Γαλλίας κάθε Ιούνιο, αποκάλυψε ένα άγαλμα του αείμνηστου αρχηγού των Motörhead, Λέμι Κίλμιστερ. Η Κάρολαϊν Μπρισέτ δημιούργησε το γλυπτό του Λέμι Κίλμιστερ.
Ο γλύπτης που δημιουργεί το άγαλμα του Όζι Όσμπορν δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα