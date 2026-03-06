Η Σάρον Όσμπορν ανακοίνωσε πότε θα πραγματοποιηθούν τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Όζι Όσμπορν

Όλη η οικογένεια θα είναι εκεί για να το δει και είναι ένας τόσο σπουδαίος φόρος τιμής, είπε η σύζυγος του θρυλικού καλλιτέχνη