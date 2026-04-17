Νικολέττα Καρρά: Προσέχω πολύ την εμφάνισή μου, δεν αγαπώ καθόλου τις ρυτίδες, δεν μου αρέσει να τις βλέπω
Δεν λειτουργούσα ποτέ με επίκεντρο ότι έχω μια εμφάνιση άνω του μετρίου, είπε η ηθοποιός
Τη σχέση της με τον χρόνο και την εικόνα της περιέγραψε η Νικολέττα Καρρά, τονίζοντας ότι προσέχει την εξωτερική της εμφάνιση και πως δεν τις αρέσουν πρόσωπα με ρυτίδες.
Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη την Παρασκευή 17 Απριλίου στο «Buongiorno» όπου μεταξύ άλλων ανέφερε ότι δεν έχει εστιάσει ιδιαίτερα στο πώς τη βλέπουν οι άλλοι, αν και η ίδια διατηρεί μια πολύ καλή σχέση με την εμφάνισή της, φροντίζοντάς τη συστηματικά. Παράλληλα, δήλωσε ότι δεν συμμερίζεται την άποψη όσων υποστηρίζουν ότι αγαπούν τις ρυτίδες τους, καθώς η ίδια δεν τις προτιμά.
Σε άλλο σημείο, η Νικολέττα Καρρά επεσήμανε, πως παρότι προσέχει την εικόνα της, δεν αποτέλεσε ποτέ το βασικό της κριτήριο ή το επίκεντρο στη ζωή και την πορεία της. Πιο αναλυτικά, η ηθοποιός είπε: «Δεν έχω ασχοληθεί με αυτό που εκπέμπω στους άλλους. Η σχέση μου με την εμφάνισή μου είναι πολύ καλή και προσέχω πολύ την εμφάνισή μου. Υπάρχουν γυναίκες που λένε ότι τις ρυτίδες τους τις αγαπούν. Εγώ δεν τις αγαπώ καθόλου. Δεν μου αρέσει να βλέπω ρυτίδες. Προσέχω πολύ την εμφάνισή μου, αλλά δεν ήταν ποτέ το επίκεντρό μου. Δεν λειτουργούσα ποτέ με επίκεντρο ότι έχω μια εμφάνιση άνω του μετρίου, ποτέ και σε κανέναν τομέα. Για έναν καλό ρόλο όμως, αν άξιζε τον κόπο, θα έκανα τα πάντα στην εμφάνισή μου».
