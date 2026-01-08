Κελεκίδου για τις φήμες χωρισμού με τον Κουρκούλη: Όταν υπάρχουν παιδιά πρέπει να υπάρχει προσοχή στο τι λες και πώς το λες
Η τραγουδίστρια απάντησε για όσα γράφονται σχετικά με την προσωπική της ζωή και τον γάμο της
Για τις φήμες χωρισμού που κυκλοφορούν τους τελευταίους μήνες για τον Νίκο Κουρκούλη και την Κέλλυ Κελεκίδου απάντησε η τραγουδίστρια.
Η Κέλλυ Κελεκίδου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή Super Κατερίνα την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου και δήλωσε πως δεν την ενοχλούν όσα γράφονται για την προσωπική της ζωή, ωστόσο θεωρεί πως ο καθένας πριν γράψει οτιδήποτε θα πρέπει να σέβεται τα παιδιά που μπορεί να υπάρχουν σε μία οικογένεια.
Η τραγουδίστρια είπε αναλυτικά για τις φήμες γύρω από τον γάμο της: «Θεωρώ πολλές φορές στη ζωή μας, όταν προκαλούμε πράγματα και καταστάσεις, ανάλογα σε βλέπει και ο απέναντι. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που και στην προσωπική μου ζωή, παρόλο που είμαι ένας άνθρωπος πάρα πολύ ανοιχτός σαν χαρακτήρας, πάρα πολύ επικοινωνιακός, προσπαθώ τις περισσότερες φορές... όπως και τα παιδιά μας, ας πούμε, δεν τα έχω προβάλει ποτέ μέσα στα social. Αυτό φυσικά είναι επιλογή του καθενός, το πώς θέλει να διαχειριστεί το οτιδήποτε στη ζωή του. Είμαι ένας άνθρωπος που μ’ αρέσει να κρατάω χαμηλό προφίλ γιατί έτσι είναι και ο χαρακτήρας μου. Η μητέρα μου η συγχωρεμένη μου έλεγε "Για να εξυψωθείς, πρέπει πρώτα να ταπεινωθείς". Δεν με ενοχλεί τίποτα. Δεν με ενοχλεί γιατί είμαι ένας άνθρωπος που πρώτα απ’ όλα τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Και είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις πού πατάς, πού βρίσκεσαι, τι κάνεις στη ζωή σου, γιατί το κάνεις, αν θες να το κάνεις και φτάσαμε και σε μία ηλικία που νομίζω ότι και μέσα από τα "όχι" έρχονται και τα πολλά "ναι". Δεν έχω να αποδείξω κάτι σε κάποιον. Είμαι ένας άνθρωπος που δεν ασχολούμαι. Όταν ξέρω πώς είμαι εγώ, πώς είμαι μέσα στο σπίτι μου, πώς είμαι στη δουλειά μου, δεν με ενοχλεί τίποτα γιατί ο καθένας έχει κάθε δικαίωμα να γράψει, να πει ό,τι θέλει και πάνω απ' όλα να σεβαστεί ότι υπάρχουν παιδιά. Σε όποια οικογένεια κι αν είναι. Για μένα αυτό είναι το σημαντικότερο. Όταν υπάρχουν παιδιά πρέπει να υπάρχει και προσοχή στο τι λες και πώς το λες».
Η Κέλλυ Κελεκίδου και ο Νίκος Κουρκούλης είναι μαζί από το 2004. Οι δυο τους παντρεύτηκαν το 2009 και την ίδια χρονιά ήρθε στη ζωή ο γιος τους, Ραφαήλ, ενώ η κόρη τους, Ελπινίκη, γεννήθηκε το 2014. Εκείνη τη χρονιά μετακόμισαν όλοι μαζί στην Αυστραλία, ωστόσο το 2018 επέστρεψαν μόνιμα στην Ελλάδα.
