Ο Ματ Ντέιμον αποκάλυψε τον απαράβατο κανόνα στον γάμο του με τη Λουτσιάνα Μπαρόζο
Ο Ματ Ντέιμον αποκάλυψε τον απαράβατο κανόνα στον γάμο του με τη Λουτσιάνα Μπαρόζο
Ο ηθοποιός μίλησε για την καθημερινή οικογενειακή συνήθεια που δεν αλλάζουν με τίποτα - Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2005 και έχει αποκτήσει τέσσερις κόρες
Τον απαράβατο κανόνα στον γάμο του με τη σύζυγό του αποκάλυψε ο Ματ Ντέιμον.
Ο 55χρονος ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί στην ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, αναφέρθηκε στην οικογενειακή του ζωή με τη Λουτσιάνα Μπαρόζο, με την οποία έχουν αποκτήσει τέσσερις κόρες, και εξήγησε πως έχουν αποφασίσε να τρώνε όλοι μαζί κάθε βράδυ, μία συνήθεια που δεν την αλλάζουν με τίποτα.
Όπως δήλωσε στο People: «Τρώμε οικογενειακό δείπνο κάθε βράδυ, και αυτό δεν είναι διαπραγματεύσιμο, και έτσι ήταν πάντα». Ο Ντέιμον παραδέχθηκε ότι, παρά τη σταθερή αυτή συνήθεια, δεν είναι πάντα εύκολο να παραμένουν παρόντες στη στιγμή. «Μία από τις κόρες μου είπε "Χθες στο οικογενειακό δείπνο δεν μιλήσαμε". Και συνειδητοποιήσαμε "Θεέ μου, έχεις δίκιο". Καθίσαμε να φάμε, αλλά μπορείς να χαθείς σε αυτή τη ρουτίνα και να μην εκτιμήσεις γιατί την καθιέρωσες εξαρχής. Αυτό είναι το είδος της οικογενειακής επίγνωσης πάνω στο οποίο όλοι δουλεύουμε».
Ο Ντέιμον και η Μπαρόζο γνωρίστηκαν το 2003 σε μπαρ στο Μαϊάμι και παντρεύτηκαν τον Δεκέμβριο του 2005. Δύο από τις κόρες τους έχουν ήδη φύγει από το σπίτι, ενώ οι δύο μικρότερες παραμένουν μαζί τους.
Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο να μείνουν μόνοι στο σπίτι στο άμεσο μέλλον, ο ηθοποιός δήλωσε στην ίδια συνέντευξη: «Νιώθω ότι το αντιμετωπίζουμε και αποδεχόμαστε ότι συμβαίνει». Όπως εξήγησε, οι ίδιοι συζητούν συχνά για τη σημασία της παρουσίας: «Μιλάμε πολύ για το να είμαστε παρόντες και να προσπαθούμε πραγματικά να ζούμε τη στιγμή, γιατί δεν μπορείς να επιβραδύνεις τον χρόνο, και ο μόνος τρόπος είναι να είσαι πραγματικά εκεί».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο 55χρονος ηθοποιός, που πρωταγωνιστεί στην ταινία «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, αναφέρθηκε στην οικογενειακή του ζωή με τη Λουτσιάνα Μπαρόζο, με την οποία έχουν αποκτήσει τέσσερις κόρες, και εξήγησε πως έχουν αποφασίσε να τρώνε όλοι μαζί κάθε βράδυ, μία συνήθεια που δεν την αλλάζουν με τίποτα.
Όπως δήλωσε στο People: «Τρώμε οικογενειακό δείπνο κάθε βράδυ, και αυτό δεν είναι διαπραγματεύσιμο, και έτσι ήταν πάντα». Ο Ντέιμον παραδέχθηκε ότι, παρά τη σταθερή αυτή συνήθεια, δεν είναι πάντα εύκολο να παραμένουν παρόντες στη στιγμή. «Μία από τις κόρες μου είπε "Χθες στο οικογενειακό δείπνο δεν μιλήσαμε". Και συνειδητοποιήσαμε "Θεέ μου, έχεις δίκιο". Καθίσαμε να φάμε, αλλά μπορείς να χαθείς σε αυτή τη ρουτίνα και να μην εκτιμήσεις γιατί την καθιέρωσες εξαρχής. Αυτό είναι το είδος της οικογενειακής επίγνωσης πάνω στο οποίο όλοι δουλεύουμε».
Matt Damon reveals the one 'non-negotiable' rule in his 20-year marriage to Luciana Barroso https://t.co/qeGhvEUbZG— Daily Mail (@DailyMail) July 17, 2026
Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο να μείνουν μόνοι στο σπίτι στο άμεσο μέλλον, ο ηθοποιός δήλωσε στην ίδια συνέντευξη: «Νιώθω ότι το αντιμετωπίζουμε και αποδεχόμαστε ότι συμβαίνει». Όπως εξήγησε, οι ίδιοι συζητούν συχνά για τη σημασία της παρουσίας: «Μιλάμε πολύ για το να είμαστε παρόντες και να προσπαθούμε πραγματικά να ζούμε τη στιγμή, γιατί δεν μπορείς να επιβραδύνεις τον χρόνο, και ο μόνος τρόπος είναι να είσαι πραγματικά εκεί».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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