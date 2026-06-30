Η Κιάρα Φεράνι έκανε ανάρτηση στα ελληνικά: Ελλάδα σ' αγαπώ, έγραψε
Η Κιάρα Φεράνι έκανε ανάρτηση στα ελληνικά: Ελλάδα σ' αγαπώ, έγραψε
Η Ιταλίδα influencer ανέβασε φωτογραφίες από το ταξίδι της και δήλωσε πως ανυπομονεί να επιστρέψει
Ανάρτηση στα ελληνικά έκανε η Κιάρα Φεράνι, εκφράζοντας την αγάπη της για την Ελλάδα.
Η Ιταλίδα influencer μετά το ταξίδι της στη Μήλο και στην Κίμωλο, βρέθηκε για 24 ώρες στην Αθήνα και ανέβασε φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram από το ξενοδοχείο όπου έμεινε, φορώντας μπικίνι, δείχνοντας στιγμιότυπα από την παραλία αλλά και από το εστιατόριο όπου γευμάτισε. Σε μία από τις φωτογραφίες πόζαρε αγκαλιά με τη σχεδιάστρια μόδας Βάσια Κωσταρά.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Κιάρα Φεράνι έγραψε μεταξύ άλλων: «Ελλάδα, σ’ αγαπώ. Ανυπομονώ να γυρίσω κοντά σου».
Δείτε τις φωτογραφίες
Η Ιταλίδα influencer μετά το ταξίδι της στη Μήλο και στην Κίμωλο, βρέθηκε για 24 ώρες στην Αθήνα και ανέβασε φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram από το ξενοδοχείο όπου έμεινε, φορώντας μπικίνι, δείχνοντας στιγμιότυπα από την παραλία αλλά και από το εστιατόριο όπου γευμάτισε. Σε μία από τις φωτογραφίες πόζαρε αγκαλιά με τη σχεδιάστρια μόδας Βάσια Κωσταρά.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Κιάρα Φεράνι έγραψε μεταξύ άλλων: «Ελλάδα, σ’ αγαπώ. Ανυπομονώ να γυρίσω κοντά σου».
Δείτε τις φωτογραφίες
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