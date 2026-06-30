Η Κιάρα Φεράνι έκανε ανάρτηση στα ελληνικά: Ελλάδα σ' αγαπώ, έγραψε
GALA
Κιάρα Φεράνι Ελληνικά Ανάρτηση

Η Κιάρα Φεράνι έκανε ανάρτηση στα ελληνικά: Ελλάδα σ' αγαπώ, έγραψε

Η Ιταλίδα influencer ανέβασε φωτογραφίες από το ταξίδι της και δήλωσε πως ανυπομονεί να επιστρέψει

Η Κιάρα Φεράνι έκανε ανάρτηση στα ελληνικά: Ελλάδα σ' αγαπώ, έγραψε
Γεωργία Κοτζιά
26 ΣΧΟΛΙΑ
Ανάρτηση στα ελληνικά έκανε η Κιάρα Φεράνι, εκφράζοντας την αγάπη της για την Ελλάδα.

Η Ιταλίδα influencer μετά το ταξίδι της στη Μήλο και στην Κίμωλο, βρέθηκε για 24 ώρες στην Αθήνα και ανέβασε φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram από το ξενοδοχείο όπου έμεινε, φορώντας μπικίνι, δείχνοντας στιγμιότυπα από την παραλία αλλά και από το εστιατόριο όπου γευμάτισε. Σε μία από τις φωτογραφίες πόζαρε αγκαλιά με τη σχεδιάστρια μόδας Βάσια Κωσταρά.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της η Κιάρα Φεράνι έγραψε μεταξύ άλλων: «Ελλάδα, σ’ αγαπώ. Ανυπομονώ να γυρίσω κοντά σου».

Δείτε τις φωτογραφίες


Η Κιάρα Φεράνι έκανε ανάρτηση στα ελληνικά: Ελλάδα σ' αγαπώ, έγραψε
Η Κιάρα Φεράνι έκανε ανάρτηση στα ελληνικά: Ελλάδα σ' αγαπώ, έγραψε
Η Κιάρα Φεράνι έκανε ανάρτηση στα ελληνικά: Ελλάδα σ' αγαπώ, έγραψε
Η Κιάρα Φεράνι έκανε ανάρτηση στα ελληνικά: Ελλάδα σ' αγαπώ, έγραψε
Η Κιάρα Φεράνι και η Βάσια Κωσταρά
Η Κιάρα Φεράνι έκανε ανάρτηση στα ελληνικά: Ελλάδα σ' αγαπώ, έγραψε
Η Κιάρα Φεράνι έκανε ανάρτηση στα ελληνικά: Ελλάδα σ' αγαπώ, έγραψε
Η Κιάρα Φεράνι έκανε ανάρτηση στα ελληνικά: Ελλάδα σ' αγαπώ, έγραψε
Η Κιάρα Φεράνι έκανε ανάρτηση στα ελληνικά: Ελλάδα σ' αγαπώ, έγραψε
Η Κιάρα Φεράνι έκανε ανάρτηση στα ελληνικά: Ελλάδα σ' αγαπώ, έγραψε
Η Κιάρα Φεράνι έκανε ανάρτηση στα ελληνικά: Ελλάδα σ' αγαπώ, έγραψε
Γεωργία Κοτζιά
26 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης