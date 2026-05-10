Δημήτρης Παπανικολάου: Ήταν ένα σοκ όταν μας είπαν ότι η κόρη μας είναι στο φάσμα, έκανα χρόνια να πω τη λέξη «αυτισμός»
Δεν έχουμε τύψεις ως γονείς, πρόσθεσε ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας
Ένα σοκ ήταν για τον Δημήτρη Παπανικολάου και τη σύζυγό του όταν οι γιατροί τους ενημέρωσαν ότι η κόρη τους είναι στο φάσμα του αυτισμού, με τον ίδιο να εξομολογείται πως έκανε χρόνια να πει αυτή τη λέξη.
Σε συνέντευξη που έδωσε ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας στην εκπομπή «Μαμά-δες» το Σάββατο 9 Μαΐου εξήγησε πως μετά τη διάγνωση, η πρόγνωση που έκαναν οι ειδικοί για το μέλλον του παιδιού του ήταν πολύ σκληρή. Παρόλα αυτά, αποφάσισαν να προχωρήσουν μπροστά, χωρίς να χάσουν την ελπίδα τους.
Ο Δημήτρης Παπανικολάου ανέφερε πως ένιωσε ένα σφίξιμο όταν οι γιατροί έκαναν τα απαραίτητα τεστ και τον κάλεσαν να συζητήσουν: «Όταν μας φώναξαν για την κόρη μου την Άρια, η οποία όπως έχει πει δημόσια είναι στο φάσμα του αυτισμού, μας είπαν να πάμε σε γιατρό και προτρέπω τον κόσμο να πάει. Όταν έκαναν τα τεστ μας είπαν "καθίστε", εκεί σφίγγεσαι λίγο. Μας είπαν "Η κόρη σας είναι στο φάσμα του αυτισμού, ενδέχεται να μην δέσει ποτέ τα κορδόνια της και να μην μιλήσει ποτέ κανονικά". Στην αρχή ήταν ένα σοκ, έτσι όπως στο λέει ο άλλος. Η διάγνωση ήταν σωστή, πρέπει να προσέχουμε στην πρόγνωση. Πρέπει πάντα να αφήνουμε μια ελπίδα για οτιδήποτε στους ανθρώπους. Χωρίς ελπίδα δεν ζεις. Ήταν ένα σοκ όταν άκουσα τη λέξη αυτισμός, έκανα χρόνια να πω τη λέξη αυτισμός, αλλά δεν χάσαμε ούτε μέρα δουλειάς. Δεν έχουμε τύψεις ως γονείς. Πρέπει να πας να ξεκινήσεις δουλειά, είναι κάτι που θα το βρεις μπροστά σου», είπε.
Η κόρη του Δημήτρη Παπανικολάου, Άρια, πριν από λίγο καιρό έγραψε και κυκλοφόρησε το δικό της βιβλίο με τίτλο «Με λένε Άρια» και σε δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» αποκάλυψε τι την ώθησε στη συγγραφή του βιβλίου της: «Το βιβλίο μου ονομάζεται “Με λένε Άρια" και το μήνυμα είναι ότι πρέπει όλοι να συμπεριφέρονται με καλοσύνη και ευγένεια σε άλλους ανθρώπους με αυτισμό. Δεν θέλω να νιώσουν τον πόνο και αυτά που πέρασα εγώ. Όταν ήμουν έφηβη με πρόδωσαν και με πλήγωσαν άσχημα». Σε άλλο σημείο των δηλώσεών της ανέφερε: «Το όνειρό μου είναι να κάνω τον κόσμο καλύτερο και να παντρευτώ και να κάνω παιδιά».
