Δημήτρης Παπανικολάου: Ήταν ένα σοκ όταν μας είπαν ότι η κόρη μας είναι στο φάσμα, έκανα χρόνια να πω τη λέξη «αυτισμός»

Η κόρη του Δημήτρη Παπανικολάου, Άρια, πριν από λίγο καιρό έγραψε και κυκλοφόρησε το δικό της βιβλίο με τίτλο «Με λένε Άρια» και σε δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» αποκάλυψε τι την ώθησε στη συγγραφή του βιβλίου της: «Το βιβλίο μου ονομάζεται “Με λένε Άρια" και το μήνυμα είναι ότι πρέπει όλοι να συμπεριφέρονται με καλοσύνη και ευγένεια σε άλλους ανθρώπους με αυτισμό. Δεν θέλω να νιώσουν τον πόνο και αυτά που πέρασα εγώ. Όταν ήμουν έφηβη με πρόδωσαν και με πλήγωσαν άσχημα». Σε άλλο σημείο των δηλώσεών της ανέφερε: «Το όνειρό μου είναι να κάνω τον κόσμο καλύτερο και να παντρευτώ και να κάνω παιδιά».