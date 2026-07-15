Μετά την αποχώρηση του Κρις Χέμσγουορθ, ο Μπράντλεϊ Κούπερ διεκδικεί τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο reboot του «G.I. Joe»
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Μπράντλεϊ Κούπερ Κρις Χέμσγουορθ Ταινία reboot

Μετά την αποχώρηση του Κρις Χέμσγουορθ, ο Μπράντλεϊ Κούπερ διεκδικεί τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο reboot του «G.I. Joe»

Ο ηθοποιός είχε συμφωνήσει για το πρότζεκτ όμως η συνεργασία έληξε για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους και φέρεται πως ο 51χρονος βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις ώστε να πάρει τη θέση του

Μετά την αποχώρηση του Κρις Χέμσγουορθ, ο Μπράντλεϊ Κούπερ διεκδικεί τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο reboot του «G.I. Joe»
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Ο Κρις Χέμσγουορθ, ο οποίος είχε αρχικά συμφωνήσει να έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα ταινία «G.I. Joe» της Paramount, αποχώρησε από το πρότζεκτ για λόγους που δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστοί. Στη θέση του, το στούντιο φέρεται να βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τον υποψήφιο για Όσκαρ Μπράντλεϊ Κούπερ, προκειμένου να αναλάβει τον κεντρικό ρόλο στη νέα μεταφορά του franchise σε σενάριο του Ντάνι ΜακΜπράιντ.

Όπως αναφέρει το Nexus Point News, οι δύο ηθοποιοί έχουν συνεργαστεί ξανά στο παρελθόν, καθώς είχαν συμπρωταγωνιστήσει στην ταινία «Aloha» του Κάμερον Κρόου το 2015, ενώ ο Κούπερ πραγματοποίησε μια guest εμφάνιση ως Elijah Gemstone στη σειρά του ΜακΜπράιντ για το HBO, «The Righteous Gemstones».


Το επερχόμενο reboot θα αποτελέσει την πρώτη ταινία του franchise μετά το «Snake Eyes: G.I. Joe Origins» του 2021, με πρωταγωνιστή τον Χένρι Γκόλντινγκ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, πριν από λίγους μήνες, η Paramount είχε αναθέσει την ανάπτυξη δύο ξεχωριστών σεναρίων για το νέο κεφάλιο στον Μαξ Λάντις και τον Ντάνι ΜακΜπράιντ. Το στούντιο απέρριψε τελικά την εκδοχή του Λάντις λόγω «δημιουργικών διαφορών», δίνοντας το πράσινο φως στην πρόταση του ΜακΜπράιντ. Με την προσθήκη του Κούπερ να βρίσκεται στα σκαριά, το πολυσυζητημένο πρότζεκτ πλησιάζει πλέον το στάδιο της προ-παραγωγής.

Ο διάσημος ηθοποιός δανείζει τη φωνή του στην ταινία «Ally» του Μπονγκ Τζουν Χο, ενώ παράλληλα βρίσκεται και στην παραγωγή του prequel για το «Ocean's Eleven», αναλαμβάνοντας τη σκηνοθεσία, το σενάριο και τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο πλευρό της Μάργκοτ Ρόμπι. Σύμφωνα με το World of Reel, μετά την ολοκλήρωση αυτού του πρότζεκτ, αναμένεται να ξεκινήσει τις προετοιμασίες για το «G.I. Joe». Επιπλέον, ο Κούπερ θα πρωταγωνιστήσει στη νέα ταινία του Σον Πεν για τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου, τα γυρίσματα της οποίας δεν αναμένονται πριν από τα τέλη του 2027.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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