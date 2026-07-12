Στο νοσοκομείο ο ηθοποιός Γιώργος Ματαράγκας μετά από έμφραγμα, «είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση, επικοινωνεί με όλους»
Στο νοσοκομείο ο ηθοποιός Γιώργος Ματαράγκας μετά από έμφραγμα, «είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση, επικοινωνεί με όλους»
Στη μονάδα εμφραγμάτων νοσηλεύεται ο Γιώργος Ματαράγκας, όπως έκανε γνωστό με ανάρτησή της στο Facebook η κουνιάδα του
Περιπέτεια με την υγεία του περνά ο ηθοποιός Γιώργος Ματαράγκας ο οποίος νοσηλεύεται με έμφραγμα στο νοσοκομείο Ελπίς.
Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες ο 65χρονος ηθοποιός πέρασε έμφραγμα την Παρασκευή. Ενημέρωσε τα οικεία του πρόσωπα και το Σάββατο πήγε στο νοσοκομείο εξετάσεις. Εκεί, οι γιατροί που τον εξέτασαν έκριναν αναγκαία τη νοσηλεία του στη Μονάδα Εμφραγμάτων.
Προς αποφυγήν οποιασδήποτε παρανόησης, η κουνιάδα του και επίσης ηθοποιός, Τέτα Κωνσταντά, προχώρησε σε σχετική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook το βράδυ της Κυριακής.
Η ανάρτηση της Τέτας Κωνσταντά
«Επειδή όλοι ξέρουμε τη βρώμικη δουλειά μερικών δήθεν ενημερωτικών sites, που με ψέματα και υπερβολές προσπαθούν να κερδίσουν λίγη επισκεψιμότητα, θεώρησα καλό να ενημερώσω φίλους, συναδέλφους και συγγενείς. Σχετικά με τον αδελφό του συζύγου μου, τον Γιώργο Ματαράγκα, η πραγματική κατάσταση είναι η εξής: ο Γιώργος φαίνεται ότι πέρασε ένα ελαφρύ έμφραγμα την Παρασκευή, το Σάββατο πήγε για εξετάσεις στο νοσοκομείο όπου προληπτικά τον κράτησαν για παρακολούθηση στην μονάδα εμφραγμάτων. Λόγω του Σ/Κ που μεσολάβησε περιμένουμε αύριο, Δευτέρα να συσκευθούν οι γιατροί και να αποφασίσουν τι είδους αντιμετώπιση θα επιλέξουν. Ο ίδιος είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση, επικοινωνεί με όλους μας και είναι βέβαιο ότι η υγεία του θα αποκατασταθεί σύντομα και απόλυτα. Ευχαριστώ όλους όσους πραγματικά έδειξαν ενδιαφέρον και έστειλαν τις ευχές τους».
Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες ο 65χρονος ηθοποιός πέρασε έμφραγμα την Παρασκευή. Ενημέρωσε τα οικεία του πρόσωπα και το Σάββατο πήγε στο νοσοκομείο εξετάσεις. Εκεί, οι γιατροί που τον εξέτασαν έκριναν αναγκαία τη νοσηλεία του στη Μονάδα Εμφραγμάτων.
Προς αποφυγήν οποιασδήποτε παρανόησης, η κουνιάδα του και επίσης ηθοποιός, Τέτα Κωνσταντά, προχώρησε σε σχετική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook το βράδυ της Κυριακής.
Η ανάρτηση της Τέτας Κωνσταντά
«Επειδή όλοι ξέρουμε τη βρώμικη δουλειά μερικών δήθεν ενημερωτικών sites, που με ψέματα και υπερβολές προσπαθούν να κερδίσουν λίγη επισκεψιμότητα, θεώρησα καλό να ενημερώσω φίλους, συναδέλφους και συγγενείς. Σχετικά με τον αδελφό του συζύγου μου, τον Γιώργο Ματαράγκα, η πραγματική κατάσταση είναι η εξής: ο Γιώργος φαίνεται ότι πέρασε ένα ελαφρύ έμφραγμα την Παρασκευή, το Σάββατο πήγε για εξετάσεις στο νοσοκομείο όπου προληπτικά τον κράτησαν για παρακολούθηση στην μονάδα εμφραγμάτων. Λόγω του Σ/Κ που μεσολάβησε περιμένουμε αύριο, Δευτέρα να συσκευθούν οι γιατροί και να αποφασίσουν τι είδους αντιμετώπιση θα επιλέξουν. Ο ίδιος είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση, επικοινωνεί με όλους μας και είναι βέβαιο ότι η υγεία του θα αποκατασταθεί σύντομα και απόλυτα. Ευχαριστώ όλους όσους πραγματικά έδειξαν ενδιαφέρον και έστειλαν τις ευχές τους».
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