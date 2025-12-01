Ηθοποιός στη «Γη της Ελιάς» έμαθε από τα social media ότι... είναι νεκρή - «Πέθανα και δεν το ξέρω;» λέει

Όπως είπε, θεωρεί πιθανό όλο αυτό να έγινε με στόχο τη διαφήμιση της σελίδας. «Φαντάζομαι ότι το βάλανε για να τραβήξουν την προσοχή του κόσμου και να πάρουν views. Δεν προσπάθησα να επικοινωνήσω με τον άνθρωπο που το ανέβασε. Δεν το προχώρησα. Ήταν αρκετά μακάβριο αλλά το αντιμετώπισα με χιούμορ», πρόσθεσε.

Σχετικά με την ψευδή είδηση που την ήθελε να έχει πεθάνει τοποθετήθηκε η Στέφανη Χαραλάμπους . Πριν από μερικές μέρες ανάρτηση σε σελίδα θαυμαστών τηςανέφερε ότι η 29χρονη ηθοποιός που συμμετέχει στη σειρά είχε βρεθεί νεκρή τα ξημερώματα σε ένα χωράφι.Κάνοντας δηλώσεις η Στέφανη Χαραλάμπους τόνισε ότι, αν και το συμβάν ήταν μακάβριο, αποφάσισε να το διαχειριστεί με χιούμορ και να μη δώσει έκταση. Επίσης, ανέφερε ότι προχώρησε σε ανάρτηση στα social media, διαψεύδοντας την είδηση, για να καθησυχάσει φίλους και συγγενείς.«Μπήκα μια μέρα στο Facebook και μου εμφανίστηκε μια δημοσίευση από ένα fanpage της σειράς που έγραφε ότι βρέθηκα νεκρή σε ένα χωράφι τα ξημερώματα, και είχε τη φωτογραφία μου. Κατά τη διάρκεια της ημέρες με έπαιρναν τηλέφωνο γνωστοί και φίλοι να δουν αν ήμουν καλά. Γι’ αυτό έκανα την ανάρτηση, για να πω ότι είμαι καλά και δεν έχει γίνει κάτι», είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Buongiorno», το πρωί της Δευτέρας 1 Δεκεμβρίου.