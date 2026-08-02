Συνεχίζεται ο αγώνας για να διασωθούν τα ζώα από τις φλόγες, τουλάχιστον 110 έχουν συγκεντρωθεί σε Βίλια και Μέγαρα, βίντεο
Συνεχίζεται ο αγώνας για να διασωθούν τα ζώα από τις φλόγες, τουλάχιστον 110 έχουν συγκεντρωθεί σε Βίλια και Μέγαρα, βίντεο
Σε ανάρτησή του Dog's Voice αναφέρεται ότι στους προσωρινούς σταθμούς φιλοξενίας στα Βίλια και στα Μέγαρα έχουν συγκεντρωθεί μέχρι τώρα 75 και 35 ζώα αντίστοιχα, ενώ σε αυτόν των Μεγάρων οι αφίξεις συνεχίζονται
Η τιτάνια μάχη των πυροσβεστών με τις φλόγες στο μέτωπο του Πόρτο Γερμενό συνεχίζεται, ενώ τη δική τους μάχη δίνουν και εθελοντές για τη διάσωση ζώων που έχουν βρεθεί κι αυτά στο έλεος της πύρινης λαίλαπας.
Σε νέα ανάρτησή του ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Dog's Voice αναφέρει ότι μέχρι τώρα τουλάχιστον 110 ζώα έχουν βρει καταφύγιο στους προσωρινούς σταθμούς που έχουν στηθεί σε Βίλια και Μέγαρα.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση, στον σταθμό των Βιλίων έχουν μέχρι αυτή τη στιγμή καταγραφεί περίπου 75 ζώα από Προσηλι, Πόρτο Γερμενό, Κρύο Πηγάδι, Αγιο Νεκταριο και Ψάθα ενώ στον σταθμό των Μεγάρων φιλοξενούνται περίπου 35 από το μέτωπο, με τις αφίξεις να συνεχίζονται στα Μέγαρα.
Στην ίδια ανακοίνωση, ο οργανισμός εκφράζει τις ευχαριστίες του τόσο στην Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς, όσο και τους Δημους Μανδρας Ειδυλλιας και Μεγαρεων, αλλά και τα Petcity για τις προμήθειες που παρέχουν.
Δείτε την ανάρτηση
Σε νέα ανάρτησή του ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Dog's Voice αναφέρει ότι μέχρι τώρα τουλάχιστον 110 ζώα έχουν βρει καταφύγιο στους προσωρινούς σταθμούς που έχουν στηθεί σε Βίλια και Μέγαρα.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση, στον σταθμό των Βιλίων έχουν μέχρι αυτή τη στιγμή καταγραφεί περίπου 75 ζώα από Προσηλι, Πόρτο Γερμενό, Κρύο Πηγάδι, Αγιο Νεκταριο και Ψάθα ενώ στον σταθμό των Μεγάρων φιλοξενούνται περίπου 35 από το μέτωπο, με τις αφίξεις να συνεχίζονται στα Μέγαρα.
Στην ίδια ανακοίνωση, ο οργανισμός εκφράζει τις ευχαριστίες του τόσο στην Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς, όσο και τους Δημους Μανδρας Ειδυλλιας και Μεγαρεων, αλλά και τα Petcity για τις προμήθειες που παρέχουν.
Δείτε την ανάρτηση
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