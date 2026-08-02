Επιχείρηση διάσωσης 39 μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων
ΕΛΛΑΔΑ
Μετανάστες Λιμενικό Σώμα Κρήτη

Επιχείρηση διάσωσης 39 μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων

Μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης

Επιχείρηση διάσωσης 39 μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων
14 ΣΧΟΛΙΑ
Σε επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 39 μεταναστών που επέβαιναν σε λέμβο προχώρησε το Λιμενικό Σώμα, στη θαλάσσια περιοχή 51 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, με τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ.

Η λέμβος εντοπίστηκε από πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχε και επανδρωμένο εναέριο μέσο της δύναμης Frontex, συμβάλλοντας στον εντοπισμό και την ασφαλή περισυλλογή των επιβαινόντων.

Οι 39 αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησής τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές και δεν αναφέρθηκαν προβλήματα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης.
14 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Επαγγελματική Εκπαίδευση & Εξειδίκευση: Το Mοντέλο που σε Bάζει στην Aγορά Eργασίας

Σήμερα, οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς θεωρητικές γνώσεις, αλλά ανθρώπους που μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην παραγωγή, να χειριστούν σύγχρονες τεχνολογίες και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος που αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης