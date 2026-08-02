Στο Vione Paros, υπό την διαχείρηση της SWOT Hospitality, η φιλοξενία, η γαστρονομία και η θέα στο Αιγαίο συνθέτουν μια πρόταση διαμονής που αποτυπώνει τον σύγχρονο χαρακτήρα του νησιού.
Επιχείρηση διάσωσης 39 μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων
Επιχείρηση διάσωσης 39 μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων
Μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης
Σε επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 39 μεταναστών που επέβαιναν σε λέμβο προχώρησε το Λιμενικό Σώμα, στη θαλάσσια περιοχή 51 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, με τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ.
Η λέμβος εντοπίστηκε από πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχε και επανδρωμένο εναέριο μέσο της δύναμης Frontex, συμβάλλοντας στον εντοπισμό και την ασφαλή περισυλλογή των επιβαινόντων.
Οι 39 αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησής τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές και δεν αναφέρθηκαν προβλήματα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης.
Η λέμβος εντοπίστηκε από πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχε και επανδρωμένο εναέριο μέσο της δύναμης Frontex, συμβάλλοντας στον εντοπισμό και την ασφαλή περισυλλογή των επιβαινόντων.
Οι 39 αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησής τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές και δεν αναφέρθηκαν προβλήματα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης.
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