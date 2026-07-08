Η Antigoni Buxton θα κυκλοφορήσει την ελληνική εκδοχή του «Per Sempre Sì», το κομμάτι της Ιταλίας από τη φετινή Eurovision
GALA
Antigoni Buxton Eurovision Τραγούδι

Η Antigoni Buxton θα κυκλοφορήσει την ελληνική εκδοχή του «Per Sempre Sì», το κομμάτι της Ιταλίας από τη φετινή Eurovision

Η τραγουδίστρια θα παρουσιάσει ένα ντουέτο με τον Σαλ ντα Βίντσι

Η Antigoni Buxton θα κυκλοφορήσει την ελληνική εκδοχή του «Per Sempre Sì», το κομμάτι της Ιταλίας από τη φετινή Eurovision
Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ
Την ελληνική εκδοχή του «Per Sempre Sì», του τραγουδιού με το οποίο ο Σαλ ντα Βίντσι εκπροσώπησε φέτος την Ιταλία στη Eurovision, θα κυκλοφορήσει η Antigoni Buxton.

Η τραγουδίστρια που διαγωνίστηκε και εκείνη στον μουσικό διαγωνισμό για την Κύπρο και το «Jalla» ετοιμάζεται να παρουσιάσει το «ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΝΑΙ». Η Buxton ερμήνευσε για πρώτη φορά σε τηλεοπτική μετάδοση το κομμάτι στην εκπομπή «Louis Night Show» του ALPHA Κύπρου.

Δείτε βίντεο


Τους ελληνικούς στίχους του τραγουδιού συνυπογράφουν οι Βίκυ Γεροθόδωρου με την Αntigoni Buxton και τους ιταλικούς οι Francesco Da Vinci και Alessandro La Cava, ενώ τη μουσική οι Sal Da Vinci, Alessandro La Cava, Eugenio Maimone, Federica Abbate, Federico Mercuri και Giordano Cremona.


Η Ιταλία κατέκτησε την πέμπτη θέση στη Eurovision με 281 βαθμούς, ωστόσο μετά τον μεγάλο τελικό το τραγούδι έχει γνωρίσει μεγάλη δημοφιλία στα ελληνικά social media. Νικήτρια του φετινού διαγωνισμού είναι η Βουλγαρία και η Dara με το «Bangaranga», ενώ η Κύπρος κατέκτησε τη 19η θέση.

Ακούστε το  «Per Sempre Sì»

Sal Da Vinci - Per Sempre Sì (LIVE) | Italy 🇮🇹 | Grand Final | Eurovision 2026

Ιωάννα Μαρίνου
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η φρεσκάδα έχει ταυτότητα: Μάθε τι βάζεις πραγματικά στο τραπέζι σου

Τα My market επενδύουν εδώ και 13 χρόνια στην ιχνηλασιμότητα των εγχώριων φρούτων και λαχανικών, δίνοντας στους καταναλωτές τη δυνατότητα να γνωρίζουν την προέλευση και τη διαδρομή κάθε επιλογής τους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης