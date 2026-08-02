Συνελήφθη άνδρας στην Πρέβεζα που έκλεψε νερό από πυροσβεστικό κρουνό
ΕΛΛΑΔΑ
Πρέβεζα Πυροσβεστικός κρουνός

Συνελήφθη άνδρας στην Πρέβεζα που έκλεψε νερό από πυροσβεστικό κρουνό

Το νερό που αφαίρεσε το μετέφερε βυτίο που έφερε στο αγροτικό του όχημα

Συνελήφθη άνδρας στην Πρέβεζα που έκλεψε νερό από πυροσβεστικό κρουνό
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Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν οι αστυνομικοί στην Πρέβεζα, καθώς αφαίρεσε ποσότητα νερού από πυροσβεστικό κρουνό και στη συνέχεια μετάγγισε σε βυτίο που μετέφερε με αγροτικό όχημα.

Όπως αναφέρει η ΕΛΑΣ, είχε προηγηθεί καταγγελία από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, στην οποία αναφερόταν ότι ο άνδρας αφαίρεσε ποσότητα νερού από πυροσβεστικό κρουνό έκτακτης ανάγκης, την οποία στη συνέχεια μετάγγισε σε βυτίο που μετέφερε με αγροτικό όχημα.

Η υπόθεση διερευνήθηκε από τις αστυνομικές αρχές και ο άνδρας συνελήφθη την Παρασκευή το απόγευμα. Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε η σχετική δικογραφία που θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πρέβεζας.


Οι αρχές υπενθυμίζουν ότι οι πυροσβεστικοί κρουνοί αποτελούν κρίσιμες υποδομές για την άμεση αντιμετώπιση πυρκαγιών και η χρήση τους χωρίς άδεια μπορεί να δημιουργήσει σοβαρούς κινδύνους, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο.
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