Η Antigoni Buxton τραγουδάει το κομμάτι της Ιταλίας από τη φετινή Eurovision: Παίζει στο μυαλό μου όλη μέρα, έγραψε
Η τραγουδίστρια εξέφρασε την προτίμησή της στο «Per sempre sì» του Σαλ ντα Βίντσι
Το κομμάτι της Ιταλίας από τη φετινή Eurovision τραγούδησε η Antigoni Buxton, εκφράζοντας δημόσια την προτίμησή της για το «Per sempre sì».
Η τραγουδίστρια που συμμετείχε στον μουσικό διαγωνισμό με την Κύπρο και το «Jalla» δημοσίευσε το Σάββατο 23 Μαΐου ένα κλιπ στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, στο οποίο φαίνεται μέσα στο αυτοκίνητο να παίζει το «Per sempre sì» του Σαλ ντα Βίντσι, γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησής της «παίζει στο μυαλό μου όλη μέρα».
Η Ιταλία κατέκτησε την πέμπτη θέση στη Eurovision με 281 βαθμούς, ωστόσο μετά τον μεγάλο τελικό το τραγούδι έχει γνωρίσει μεγάλη δημοφιλία στα ελληνικά social media. Νικήτρια του φετινού διαγωνισμού είναι η Βουλγαρία και η Dara με το «Bangaranga», ενώ η Κύπρος κατέκτησε τη 19η θέση.
Ακούστε το «Per Sempre Sì»
@antigonisings
My brain all day long @SalDaVinci Official #persempresi #antigoni #saldavinchi #Eurovision2026 #jalla♬ original sound - Eurovision
