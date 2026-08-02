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Φωτιά σε διαμέρισμα στην Πρόνοια Ναυπλίου, μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, δείτε φωτογραφίες
Φωτιά σε διαμέρισμα στην Πρόνοια Ναυπλίου, μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, δείτε φωτογραφίες
Στο σημείο επιχειρήσαν πέντε πυροσβεστικά οχήματα με δέκα πυροσβέστες - Στο Νοσοκομείο του Άργους, μεταφέρθηκαν προληπτικά οι ένοικοι του διαμερίσματος
Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι, ύστερα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου στην περιοχή της Πρόνοιας Ναυπλίου.
Στο σημείο επιχειρήσαν πέντε πυροσβεστικά οχήματα με δέκα πυροσβέστες. Παράλληλα, η Αστυνομία απέκλεισε την περιοχή, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των πυροσβεστών και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών, σύμφωνα με πληροφορίες του Argolida24.
Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές, κυρίως στον χώρο της κουζίνας του διαμερίσματος, ενώ η πυκνή παρουσία καπνού και η επιχείρηση κατάσβεσης προκάλεσαν αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.
Στο σημείο βρέθηκε επίσης συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ.
Στο Νοσοκομείο του Άργους, μεταφέρθηκαν προληπτικά οι ένοικοι του διαμερίσματος.
Τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς διερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Στο σημείο επιχειρήσαν πέντε πυροσβεστικά οχήματα με δέκα πυροσβέστες. Παράλληλα, η Αστυνομία απέκλεισε την περιοχή, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο των πυροσβεστών και να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών, σύμφωνα με πληροφορίες του Argolida24.
Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές, κυρίως στον χώρο της κουζίνας του διαμερίσματος, ενώ η πυκνή παρουσία καπνού και η επιχείρηση κατάσβεσης προκάλεσαν αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.
Στο σημείο βρέθηκε επίσης συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ.
Στο Νοσοκομείο του Άργους, μεταφέρθηκαν προληπτικά οι ένοικοι του διαμερίσματος.
Τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς διερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
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