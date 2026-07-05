Λευτέρης Ελευθερίου: Ήταν πολύ ομαλό το διαζύγιο μετά από 25 χρόνια, υπάρχει πολλή αγάπη και υποστήριξη
Λευτέρης Ελευθερίου: Ήταν πολύ ομαλό το διαζύγιο μετά από 25 χρόνια, υπάρχει πολλή αγάπη και υποστήριξη
Τα παιδιά μου μπαίνουν στην εφηβεία και δεν θέλω να αναμασάμε στην τηλεόραση τα προσωπικά μου, σχολίασε ο ηθοποιός
Στο διαζύγιό του μετά από 25 χρόνια σχέσης αναφέρθηκε ο Λευτέρης Ελευθερίου, περιγράφοντας τη διαδικασία ως ομαλή, ενώ πρόσθεσε ότι ανάμεσα σε εκείνον και την πρώην σύζυγό του υπάρχει αγάπη και υποστήριξη.
Ο ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξή στην εκπομπή Ραντεβού το ΣΚ που προβλήθηκε το Σάββατο 4 Ιουλίου και μεταξύ άλλων μίλησε για τις αλλαγές στην προσωπική του ζωή. Πιο αναλυτικά, πρόσφατα ο Λευτέρης Ελευθερίου ανακοίνωσε ότι με την Τατιάνα Καλαντζή χώρισαν πριν από τρία χρόνια.
Όπως εξήγησε, το διαζύγιό τους ολοκληρώθηκε χωρίς εντάσεις, ενώ πρόσθεσε πως μίλησε δημόσια γι' αυτό το θέμα, θέλοντας να προστατέψει τα παιδιά του από τα ρεπορτάζ που αναφέρονταν στη ζωή των γονιών τους: «Το διαζύγιο ήταν πολύ ήρεμη και ομαλή διαδικασία, γιατί για χρόνια γινόταν αναμάσημα στις εκπομπές ότι είχα πάει σε σύμβουλο γάμου. Είναι από τα πράγματα που δεν έχω συμπλέγματα για να το ανακοινώσω. Τα παιδιά μπαίνουν στην εφηβεία και δεν θέλω να αναμασάμε στην τηλεόραση και κανιβαλίζουμε τα προσωπικά μου. Τα παιδιά πάνε σχολείο, τους βλέπουν οι συμμαθητές τους, δεν θέλουν τόσο να τα συζητάνε πολύ. Ήταν πολύ ομαλό μετά από 25 χρόνια. Πολλή αγάπη, ομαλότητα, υποστήριξη».
Δείτε το βίντεο
Όσο για τον σύμβουλο γάμου που είχε επισκεφθεί με την πρώην σύζυγό του στο παρελθόν, ο ηθοποιός σχολίασε: «Εξαρτάται από τη σχέση και πώς είσαι σαν άνθρωπος. Εμείς πηγαίναμε από 22 χρονών παιδάκια. Τώρα είμαι 47, έχουμε αλλάξει και σαν άνθρωποι».
Ο ηθοποιός μίλησε πριν από τρεις εβδομάδες στο περιοδικό Gala και στη δημοσιογράφο Μαριλού Πανταζή και σε συζήτηση σχετικά με το αν επιλέγει να προστατεύει την ιδιωτικότητά του, εξήγησε ότι θέτει όρια ως προς το τι μοιράζεται δημόσια, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τις φήμες που είχαν κυκλοφορήσει το τελευταίο διάστημα για τον χωρισμό του.
Πιο συγκεκριμένα, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην απόφαση να ακολουθήσει χωριστούς δρόμους με τη μητέρα των παιδιών του, σημειώνοντας: «Δεν είναι ότι προστατεύω την ιδιωτική μου ζωή. Μιλάω για τα προσωπικά μου, αλλά ως έναν βαθμό. Πρόσφατα μάλιστα κυκλοφόρησε η είδηση του διαζυγίου μου, το οποίο συνέβη πριν από τρία χρόνια. Δεν θέλαμε να το διαφημίσουμε, δεν έχει αλλάξει και κάτι για εμάς. Είμαστε πολύ αγαπημένοι και πολύ υποστηρικτικοί ο ένας στον άλλον. Ήμασταν 22 χρόνια μαζί, δεν κύλησαν τα πράγματα όπως περιμέναμε τα τελευταία χρόνια και αποφασίσαμε να χωρίσουν οι δρόμοι μας, ήρεμα και πολιτισμένα. Είναι σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα στην οικογένεια μας και αυτό το φέρνουμε ως παράδειγμα στα παιδιά μας και για τις δικές τους σχέσεις. Γιατί αν αύριο μεθαύριο είναι με έναν άνθρωπο που αγαπάνε και για κάποιον λόγο αργότερα δεν θέλουν να είναι μαζί, πρέπει να χωρίσουν ήρεμα, με αγάπη και χωρίς φόβο».
Ο ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξή στην εκπομπή Ραντεβού το ΣΚ που προβλήθηκε το Σάββατο 4 Ιουλίου και μεταξύ άλλων μίλησε για τις αλλαγές στην προσωπική του ζωή. Πιο αναλυτικά, πρόσφατα ο Λευτέρης Ελευθερίου ανακοίνωσε ότι με την Τατιάνα Καλαντζή χώρισαν πριν από τρία χρόνια.
Όπως εξήγησε, το διαζύγιό τους ολοκληρώθηκε χωρίς εντάσεις, ενώ πρόσθεσε πως μίλησε δημόσια γι' αυτό το θέμα, θέλοντας να προστατέψει τα παιδιά του από τα ρεπορτάζ που αναφέρονταν στη ζωή των γονιών τους: «Το διαζύγιο ήταν πολύ ήρεμη και ομαλή διαδικασία, γιατί για χρόνια γινόταν αναμάσημα στις εκπομπές ότι είχα πάει σε σύμβουλο γάμου. Είναι από τα πράγματα που δεν έχω συμπλέγματα για να το ανακοινώσω. Τα παιδιά μπαίνουν στην εφηβεία και δεν θέλω να αναμασάμε στην τηλεόραση και κανιβαλίζουμε τα προσωπικά μου. Τα παιδιά πάνε σχολείο, τους βλέπουν οι συμμαθητές τους, δεν θέλουν τόσο να τα συζητάνε πολύ. Ήταν πολύ ομαλό μετά από 25 χρόνια. Πολλή αγάπη, ομαλότητα, υποστήριξη».
Δείτε το βίντεο
Όσο για τον σύμβουλο γάμου που είχε επισκεφθεί με την πρώην σύζυγό του στο παρελθόν, ο ηθοποιός σχολίασε: «Εξαρτάται από τη σχέση και πώς είσαι σαν άνθρωπος. Εμείς πηγαίναμε από 22 χρονών παιδάκια. Τώρα είμαι 47, έχουμε αλλάξει και σαν άνθρωποι».
Ο ηθοποιός μίλησε πριν από τρεις εβδομάδες στο περιοδικό Gala και στη δημοσιογράφο Μαριλού Πανταζή και σε συζήτηση σχετικά με το αν επιλέγει να προστατεύει την ιδιωτικότητά του, εξήγησε ότι θέτει όρια ως προς το τι μοιράζεται δημόσια, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τις φήμες που είχαν κυκλοφορήσει το τελευταίο διάστημα για τον χωρισμό του.
Πιο συγκεκριμένα, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην απόφαση να ακολουθήσει χωριστούς δρόμους με τη μητέρα των παιδιών του, σημειώνοντας: «Δεν είναι ότι προστατεύω την ιδιωτική μου ζωή. Μιλάω για τα προσωπικά μου, αλλά ως έναν βαθμό. Πρόσφατα μάλιστα κυκλοφόρησε η είδηση του διαζυγίου μου, το οποίο συνέβη πριν από τρία χρόνια. Δεν θέλαμε να το διαφημίσουμε, δεν έχει αλλάξει και κάτι για εμάς. Είμαστε πολύ αγαπημένοι και πολύ υποστηρικτικοί ο ένας στον άλλον. Ήμασταν 22 χρόνια μαζί, δεν κύλησαν τα πράγματα όπως περιμέναμε τα τελευταία χρόνια και αποφασίσαμε να χωρίσουν οι δρόμοι μας, ήρεμα και πολιτισμένα. Είναι σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα στην οικογένεια μας και αυτό το φέρνουμε ως παράδειγμα στα παιδιά μας και για τις δικές τους σχέσεις. Γιατί αν αύριο μεθαύριο είναι με έναν άνθρωπο που αγαπάνε και για κάποιον λόγο αργότερα δεν θέλουν να είναι μαζί, πρέπει να χωρίσουν ήρεμα, με αγάπη και χωρίς φόβο».
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