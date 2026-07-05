Δέσποινα Βανδή: Οι φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές διακοπές με τον Βασίλη Μπισμπίκη
Δέσποινα Βανδή: Οι φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές διακοπές με τον Βασίλη Μπισμπίκη
Το ζευγάρι πόζαρε χαμογελαστό πάνω σε σκάφος
Φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές διακοπές της με τον Βασίλη Μπισμπίκη, δημοσίευσε η Δέσποινα Βανδή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η τραγουδίστρια μοιράστηκε το Σάββατο 4 Ιουλίου με τους διαδικτυακούς της φίλους, εικόνες με τον σύντροφό της από τον προορισμό, όπου επέλεξαν να περάσουν χρόνο μακριά από την Αθήνα και τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.
Σε ορισμένα στιγμιότυπα, η Δέσποινα Βανδή εμφανίστηκε μόνη της, ποζάροντας πάνω σε σκάφος με το μαγιό της, ενώ ανάρτησε και κοινή φωτογραφία με τον Βασίλη Μπισμπίκη, στο ίδιο σημείο.
Δείτε την ανάρτησή της
Η τραγουδίστρια μοιράστηκε το Σάββατο 4 Ιουλίου με τους διαδικτυακούς της φίλους, εικόνες με τον σύντροφό της από τον προορισμό, όπου επέλεξαν να περάσουν χρόνο μακριά από την Αθήνα και τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.
Σε ορισμένα στιγμιότυπα, η Δέσποινα Βανδή εμφανίστηκε μόνη της, ποζάροντας πάνω σε σκάφος με το μαγιό της, ενώ ανάρτησε και κοινή φωτογραφία με τον Βασίλη Μπισμπίκη, στο ίδιο σημείο.
Δείτε την ανάρτησή της
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα