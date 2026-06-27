Δήμητρα Παπαδοπούλου: Όταν είπα στον μπαμπά μου ότι θέλω να γίνω ηθοποιός μου είπε «λυπάμαι πολύ παιδί μου»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Δήμητρα Παπαδοπούλου μίλησε για την ψυχοθεραπεία και την ψυχανάλυση που κάνει και αποκάλυψε ένα από τα μεγαλύτερα θέματα που έλυσε μέσω αυτών: «Κάνω πολύ ψυχοθεραπεία και ψυχανάλυση. Έχω πλέον λύσει ότι αυτοί που με απέρριπταν παλιά, έπαιρναν αξία στη ζωή μου, για να τους αποδείξω ότι αξίζω. Τώρα δεν με αφορούν καθόλου αυτοί που με απορρίπτουν. Με εκνευρίζουν με την έννοια ότι "εγώ είμαι αυτό και αν σου αρέσει". Στο επαγγελματικό κομμάτι είχα μεγαλύτερη αποδοχή σε αυτό αυτό που παλιά με απορρίπτανε, ότι κάνω δηλαδή πλάκα, ότι κανιβαλίζω, ότι λέω χοντράδες, ότι σατιρίζω τον κόσμο. Όλο αυτό που ήταν απόρριψη, μετά τη δουλειά έγινε αποδοχή».Μιλώντας για τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει στη ζωή της, η ηθοποιός εξομολογήθηκε πως η μεγαλύτερη ήταν η μετανάστευσή της: «Το νούμερο ένα είναι η μετανάστευση από Αλεξάνδρεια Αιγύπτου σε Κύπρο, Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Ήμουν ένα παιδί που κάθε φορά ένιωθε ξένο. Και τώρα νιώθω λίγο ξένη... με την τεχνολογία», είπε.