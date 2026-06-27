Δήμητρα Παπαδοπούλου: Όταν είπα στον μπαμπά μου ότι θέλω να γίνω ηθοποιός μου είπε «λυπάμαι πολύ παιδί μου»
Δήμητρα Παπαδοπούλου: Όταν είπα στον μπαμπά μου ότι θέλω να γίνω ηθοποιός μου είπε «λυπάμαι πολύ παιδί μου»
Είχε μία θεωρία ότι οι ηθοποιοί είναι αγράμματοι και αμόρφωτοι και πίστευε ότι θα πεινάσω, πρόσθεσε η ηθοποιός
Τα λόγια του πατέρα της όταν του ανακοίνωσε πως ήθελε να γίνει ηθοποιός θυμήθηκε η Δήμητρα Παπαδοπούλου. Όπως ανέφερε, της είχε πει πως λυπόταν για την απόφασή της.
Η ηθοποιός, με αφορμή το πτυχίο που πήρε πρόσφατα στην Αγγλική Φιλολογία, το οποίο αφιέρωσε στον μπαμπά της, μιλώντας στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» το Σάββατο 27 Ιουνίου, εξήγησε πως αποτελούσε μία τεράστια εκκρεμότητα στη ζωή της, την οποία ήθελε να κλείσει: «Αν η ζωή μου ήταν βιβλίο, θα ήμουν στο κεφάλαιο "μπαμπά πήρα πτυχίο". Ήταν μία τερατώδης εκκρεμότητα, σε επίπεδο απωθημένου. Ένιωθα συνέχεια ότι "αχ να γυρνούσα τον χρόνο πίσω, να έπαιρνα το πτυχίο". Και από την πολύ τη γκρίνια μου, βρέθηκε η Δανάη Λουκάκη, η οποία είναι μία πολύ γλυκιά φίλη που έχει πάρει το ίδιο πτυχίο, και μου λέει "Γιατί δεν πας; Τρία μαθήματα είναι". Και μπήκα σε αυτό το κλίμα. Μην φανταστείς ότι έγινα φυτό... Στην αποφοίτηση δεν ασχολήθηκαν πολύ μαζί μου. Μόνο όταν μου έδωσαν να βάλω τήβεννο, επειδή είδαν και το όνομα, υπήρχε αυτό το ότι θα έρθει τώρα μία παλαβή μεσήλικας να πάρει το πτυχίο», είπε.
Αφού δήλωσε πως δεν θα ήθελε να ασχοληθεί επαγγελματικά με το αντικείμενο αυτό, εξήγησε γιατί είχε επιλέξει τότε τη σχολή αυτή, σημειώνοντας πως προσπαθούσε να ικανοποιήσει την επιθυμία του πατέρα της: «Ήθελε τόσο πολύ ο μπαμπάς μου να πάω σε μία σχολή που να έχει μέλλον, γιατί θεωρούσε ότι τα αγγλικά ήταν το μέλλον. Ο μπαμπάς μου δεν ήθελε να γίνω ηθοποιός. Όταν του είπα ότι θέλω να γίνω ηθοποιός μου είπε "λυπάμαι πολύ παιδί μου". Είχε μία θεωρία ότι οι ηθοποιοί είναι αγράμματοι, αμόρφωτοι, ότι είναι στον αέρα και δεν έχουν κάποιο αντικείμενο. Που δεν είναι ψέματα ότι είμαστε στον αέρα... Με το "εγώ" μας έχουμε να κάνουμε πολύ. Βέβαια ο άνθρωπος ήθελε το πτυχίο γιατί θεωρούσε ότι θα πεινάω στο θέατρο. Οπότε να έχω μία άλλη τέχνη να πάω να βγάλω κανένα φράγκο να πληρώνω το νοίκι. Είδε τη μεγάλη μου επιτυχία, αλλά είχε πάθει και μία μικρή άνοια - ελπίζω να μην είναι κληρονομικό- αλλά ψυχολογικά ήταν λίγο πιο ήσυχος ότι δεν θα πεινάσω», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Δήμητρα Παπαδοπούλου μίλησε για την ψυχοθεραπεία και την ψυχανάλυση που κάνει και αποκάλυψε ένα από τα μεγαλύτερα θέματα που έλυσε μέσω αυτών: «Κάνω πολύ ψυχοθεραπεία και ψυχανάλυση. Έχω πλέον λύσει ότι αυτοί που με απέρριπταν παλιά, έπαιρναν αξία στη ζωή μου, για να τους αποδείξω ότι αξίζω. Τώρα δεν με αφορούν καθόλου αυτοί που με απορρίπτουν. Με εκνευρίζουν με την έννοια ότι "εγώ είμαι αυτό και αν σου αρέσει". Στο επαγγελματικό κομμάτι είχα μεγαλύτερη αποδοχή σε αυτό αυτό που παλιά με απορρίπτανε, ότι κάνω δηλαδή πλάκα, ότι κανιβαλίζω, ότι λέω χοντράδες, ότι σατιρίζω τον κόσμο. Όλο αυτό που ήταν απόρριψη, μετά τη δουλειά έγινε αποδοχή».
Μιλώντας για τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει στη ζωή της, η ηθοποιός εξομολογήθηκε πως η μεγαλύτερη ήταν η μετανάστευσή της: «Το νούμερο ένα είναι η μετανάστευση από Αλεξάνδρεια Αιγύπτου σε Κύπρο, Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Ήμουν ένα παιδί που κάθε φορά ένιωθε ξένο. Και τώρα νιώθω λίγο ξένη... με την τεχνολογία», είπε.
Η ηθοποιός, με αφορμή το πτυχίο που πήρε πρόσφατα στην Αγγλική Φιλολογία, το οποίο αφιέρωσε στον μπαμπά της, μιλώντας στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» το Σάββατο 27 Ιουνίου, εξήγησε πως αποτελούσε μία τεράστια εκκρεμότητα στη ζωή της, την οποία ήθελε να κλείσει: «Αν η ζωή μου ήταν βιβλίο, θα ήμουν στο κεφάλαιο "μπαμπά πήρα πτυχίο". Ήταν μία τερατώδης εκκρεμότητα, σε επίπεδο απωθημένου. Ένιωθα συνέχεια ότι "αχ να γυρνούσα τον χρόνο πίσω, να έπαιρνα το πτυχίο". Και από την πολύ τη γκρίνια μου, βρέθηκε η Δανάη Λουκάκη, η οποία είναι μία πολύ γλυκιά φίλη που έχει πάρει το ίδιο πτυχίο, και μου λέει "Γιατί δεν πας; Τρία μαθήματα είναι". Και μπήκα σε αυτό το κλίμα. Μην φανταστείς ότι έγινα φυτό... Στην αποφοίτηση δεν ασχολήθηκαν πολύ μαζί μου. Μόνο όταν μου έδωσαν να βάλω τήβεννο, επειδή είδαν και το όνομα, υπήρχε αυτό το ότι θα έρθει τώρα μία παλαβή μεσήλικας να πάρει το πτυχίο», είπε.
Αφού δήλωσε πως δεν θα ήθελε να ασχοληθεί επαγγελματικά με το αντικείμενο αυτό, εξήγησε γιατί είχε επιλέξει τότε τη σχολή αυτή, σημειώνοντας πως προσπαθούσε να ικανοποιήσει την επιθυμία του πατέρα της: «Ήθελε τόσο πολύ ο μπαμπάς μου να πάω σε μία σχολή που να έχει μέλλον, γιατί θεωρούσε ότι τα αγγλικά ήταν το μέλλον. Ο μπαμπάς μου δεν ήθελε να γίνω ηθοποιός. Όταν του είπα ότι θέλω να γίνω ηθοποιός μου είπε "λυπάμαι πολύ παιδί μου". Είχε μία θεωρία ότι οι ηθοποιοί είναι αγράμματοι, αμόρφωτοι, ότι είναι στον αέρα και δεν έχουν κάποιο αντικείμενο. Που δεν είναι ψέματα ότι είμαστε στον αέρα... Με το "εγώ" μας έχουμε να κάνουμε πολύ. Βέβαια ο άνθρωπος ήθελε το πτυχίο γιατί θεωρούσε ότι θα πεινάω στο θέατρο. Οπότε να έχω μία άλλη τέχνη να πάω να βγάλω κανένα φράγκο να πληρώνω το νοίκι. Είδε τη μεγάλη μου επιτυχία, αλλά είχε πάθει και μία μικρή άνοια - ελπίζω να μην είναι κληρονομικό- αλλά ψυχολογικά ήταν λίγο πιο ήσυχος ότι δεν θα πεινάσω», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Δήμητρα Παπαδοπούλου μίλησε για την ψυχοθεραπεία και την ψυχανάλυση που κάνει και αποκάλυψε ένα από τα μεγαλύτερα θέματα που έλυσε μέσω αυτών: «Κάνω πολύ ψυχοθεραπεία και ψυχανάλυση. Έχω πλέον λύσει ότι αυτοί που με απέρριπταν παλιά, έπαιρναν αξία στη ζωή μου, για να τους αποδείξω ότι αξίζω. Τώρα δεν με αφορούν καθόλου αυτοί που με απορρίπτουν. Με εκνευρίζουν με την έννοια ότι "εγώ είμαι αυτό και αν σου αρέσει". Στο επαγγελματικό κομμάτι είχα μεγαλύτερη αποδοχή σε αυτό αυτό που παλιά με απορρίπτανε, ότι κάνω δηλαδή πλάκα, ότι κανιβαλίζω, ότι λέω χοντράδες, ότι σατιρίζω τον κόσμο. Όλο αυτό που ήταν απόρριψη, μετά τη δουλειά έγινε αποδοχή».
Μιλώντας για τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει στη ζωή της, η ηθοποιός εξομολογήθηκε πως η μεγαλύτερη ήταν η μετανάστευσή της: «Το νούμερο ένα είναι η μετανάστευση από Αλεξάνδρεια Αιγύπτου σε Κύπρο, Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Ήμουν ένα παιδί που κάθε φορά ένιωθε ξένο. Και τώρα νιώθω λίγο ξένη... με την τεχνολογία», είπε.
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