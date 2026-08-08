62 χρόνια από τους τουρκικούς βομβαρδισμούς με ναπάλμ στην Τηλλυρία της Κύπρου, πανηγύρια με 1250 Τουρκοκύπριους στα Κόκκινα

Η επίθεση στον θύλακα

Ναπάλμ μέσα στα χωριά

Τηλλυρία

Η μοναχική μάχη του «Φαέθων»

Το ψήφισμα και η αμερικανική παρέμβαση

Πρόβα για το 1974

Δύο μνήμες, ένας κλειστός δρόμος

Το ζήτημα αφορούσε συνεπώς έναν θύλακα ο οποίος, για την τουρκοκυπριακή πλευρά, αποτελούσε γραμμή ανεφοδιασμού. Για την Κυπριακή Δημοκρατία ήταν παράνομη δίοδος στρατιωτικού υλικού και πιθανό προγεφύρωμα για τουρκική απόβαση.Στις αρχές Αυγούστου του 1964 οι δυνάμεις της νεοσύστατης Εθνικής Φρουράς, με τη συμμετοχή εθελοντικών ομάδων και υπό την επιχειρησιακή καθοδήγηση του στρατηγού Γεωργίου Γρίβα, κινήθηκαν εναντίον του θύλακα. Οι συγκρούσεις κορυφώθηκαν στις 7 Αυγούστου, όταν ανακαταλήφθηκαν οχυρά και στρατηγικές θέσεις γύρω από τα Κόκκινα και τη Μανσούρα.Η επιχείρηση συρρίκνωσε δραστικά τον θύλακα, χωρίς όμως να καταφέρει να τον εξαλείψει. Η Άγκυρα είχε ήδη προειδοποιήσει ότι δεν θα επέτρεπε την κατάληψη των Κοκκίνων. Στις 8 Αυγούστου πέρασε από τις προειδοποιήσεις στην ανοικτή στρατιωτική επέμβαση.Τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη άρχισαν να βομβαρδίζουν θέσεις της Εθνικής Φρουράς, αλλά και κατοικημένες περιοχές. Οι επιδρομές συνεχίστηκαν στις 8 και 9 Αυγούστου, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις το χρονικό εύρος των επιχειρήσεων διήρκεσε ολόκληρο το τριήμερο από τις 7 έως τις 9 Αυγούστου.Η εφημερίδα «Ελευθερία», στην έκδοσή της 9ης Αυγούστου 1964, έγραφε για επιθέσεις περίπου 30 τουρκικών αεροσκαφών μέσα σε τρεις ώρες. Ρουκέτες, πολυβολισμοί και εμπρηστικές βόμβες έπληξαν τα χωριά Παχύαμμος, Πηγαίνια, Πωμό, Άγιο Θεόδωρο, Κάτω Πύργο και άλλες περιοχές. Την επόμενη ημέρα καταγράφηκε η παρουσία δύο τουρκικών αντιτορπιλικών ανοικτά της Μανσούρας.Η Τουρκία χρησιμοποίησε βόμβες ναπάλμ, ένα εμπρηστικό όπλο που το υλικό του προσκολλάται στο ανθρώπινο σώμα και καίει σε εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες. Οι βόμβες έπεσαν σε κατοικημένες περιοχές, γεωργικές εκτάσεις και δασώδεις τοποθεσίες, προκαλώντας πυρκαγιές που εξαπλώνονταν με μεγάλη ταχύτητα.Χτυπήθηκε ακόμη και το νοσοκομείο του Παχύαμμου, όπου είχαν μεταφερθεί τραυματίες των προηγούμενων επιδρομών. Ο άμαχος πληθυσμός εγκατέλειπε τα χωριά, ενώ οι δρόμοι γέμιζαν με τραυματίες και καμένα οχήματα.Οι απώλειες ήταν 53 νεκροί Ελληνοκύπριοι και Ελλαδίτες, από τους οποίους 25 στρατιωτικοί και 28 πολίτες. Μεταγενέστερες αναφορές ανεβάζουν τον αριθμό στους 55. Για τους τραυματίες αναφέρονται 69 στρατιωτικοί και 56 πολίτες.Μία από τις πιο δραματικές σελίδες των γεγονότων γράφτηκε στη θάλασσα. Οι ακταιωροί «Φαέθων» και «Αρίων», δωρεά του Αναστάσιου Λεβέντη προς την Κυπριακή Δημοκρατία, είχαν σταλεί μυστικά στην Κύπρο και έλαβαν μέρος στις επιχειρήσεις της Τηλλυρίας.Το «Φαέθων», με σοβαρά μηχανικά προβλήματα και 23 άνδρες στο πλήρωμά του, μετακινήθηκε στις 8 Αυγούστου από τη Μανσούρα προς τον όρμο του Ξερού. Εκεί δέχθηκε αλλεπάλληλες επιθέσεις τουρκικών μαχητικών.Το μικρό σκάφος, διαθέτοντας ουσιαστικά ένα πυροβόλο για την άμυνά του, προσπάθησε να αντιμετωπίσει την τουρκική αεροπορία. Ο κυβερνήτης του, ανθυποπλοίαρχος Δημήτρης Μητσάτσος, έδωσε τελικώς εντολή να προσαράξει, ώστε να σωθούν όσοι μπορούσαν. Ο ίδιος τραυματίστηκε βαριά και έχασε το δεξί του χέρι.Σκοτώθηκαν έξι Ελλαδίτες αξιωματικοί υπαξιωματικοί και ναύτες και ο Κύπριος εθελοντής Άντης Φιλήτας από τη Μόρφου. Δεκαέξι μέλη του πληρώματος διασώθηκαν. Η αποστολή παρέμεινε για δεκαετίες καλυμμένη από στρατιωτική μυστικότητα. Τα λείψανα πέντε από τους Ελλαδίτες επαναπατρίστηκαν μόλις το 2018, έπειτα από εκταφές και ταυτοποιήσεις. Η ιστορία του «Φαέθων» αποτελεί και μια υπενθύμιση της ευκολίας με την οποία το λεγόμενο εθνικό συμφέρον μπορεί να μετατραπεί σε βολική σιωπή.Στις 9 Αυγούστου το Συμβούλιο Ασφαλείας υιοθέτησε το ψήφισμα 193, καλώντας σε άμεση κατάπαυση του πυρός και σε συνεργασία με τη διοίκηση της ΟΥΝΦΙΚΥΠ. Το ψήφισμα εγκρίθηκε με εννέα ψήφους και δύο αποχές, της Σοβιετικής Ένωσης και της Τσεχοσλοβακίας. Το ψήφισμα 193 απέφυγε την ευθεία καταδίκη της Τουρκίας και ακολούθησε τη γνώριμη τακτική της ίσης έκκλησης προς όλες τις πλευρές, ακόμη και όταν η μία είχε χρησιμοποιήσει πολεμικά αεροσκάφη εναντίον κατοικημένων περιοχών άλλου κράτους.Καθοριστική υπήρξε η πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα αμερικανικά διπλωματικά τηλεγραφήματα καταγράφουν ότι η Ουάσιγκτον προειδοποίησε την κυβέρνηση του Ισμέτ Ινονού πως, εάν συνεχιζόταν η αεροπορική επιχείρηση μπροστά στον κίνδυνο γενικής σφαγής, ούτε οι ΗΠΑ ούτε η διεθνής κοινή γνώμη θα την ανέχονταν. Παράλληλα ασκήθηκε πίεση προς τον Μακάριο για τερματισμό της επίθεσης κατά του θύλακα. Η Άγκυρα δέχθηκε να σταματήσει τις επιδρομές υπό τον όρο ότι θα διακόπτονταν οι επιχειρήσεις στα Κόκκινα. Τα αποχαρακτηρισμένα αμερικανικά έγγραφα φωτίζουν ένα παρασκήνιο που δεν αποτυπώθηκε στα ψηφίσματα.Οι βομβαρδισμοί της Τηλλυρίας χαρακτηρίστηκαν εκ των υστέρων «πρόβα εισβολής». Ο χαρακτηρισμός δεν είναι υπερβολικός, αφού όλα έδειχαν πως η Τουρκία προετοιμαζόταν και αναζητούσε αφορμή για να επέμβει.Το 1964 η Τουρκία δεν αποβίβασε χερσαίες δυνάμεις ούτε κατέλαβε νέα εδάφη. Δοκίμασε όμως στην πράξη βασικά στοιχεία του σχεδιασμού που θα εφαρμοζόταν δέκα χρόνια αργότερα. Επικαλέστηκε την προστασία των Τουρκοκυπρίων, χρησιμοποίησε στρατιωτική ισχύ έξω από τα σύνορά της, διατήρησε ένα προγεφύρωμα και μέτρησε τις αντιδράσεις της Ελλάδας, των Ηνωμένων Εθνών και των μεγάλων δυνάμεων.Το 1974 θα χρησιμοποιούσε τα ίδια επιχειρήματα σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα, έχοντας αυτή τη φορά το πρόσχημα του εγκληματικού πραξικοπήματος της χούντας και της ΕΟΚΑ Β΄ κατά του Μακαρίου.Για την τουρκοκυπριακή πλευρά τα γεγονότα ονομάζονται «αντίσταση του Ερένκιοϊ». Η επίσημη αφήγηση αναφέρεται σε περίπου 500 Τουρκοκύπριους φοιτητές που εγκατέλειψαν τις σπουδές τους στην Τουρκία για να υπερασπιστούν τον θύλακα. Κεντρική θέση κατέχει ο Τούρκος πιλότος Τζενγκίζ Τοπέλ, το αεροσκάφος του οποίου καταρρίφθηκε και ο ίδιος έχασε τη ζωή του μετά τη σύλληψή του.Η σημερινή πολιτική ηγεσία στα κατεχόμενα εξακολουθεί να συνδέει τα Κόκκινα με τη διατήρηση των τουρκικών εγγυήσεων και της στρατιωτικής παρουσίας της Άγκυρας.Ο θύλακας των Κοκκίνων παραμένει μέχρι σήμερα χωρίς χερσαία σύνδεση με τα υπόλοιπα κατεχόμενα εδάφη. Ταυτόχρονα διακόπτει την παραλιακή σύνδεση της Τηλλυρίας με την Πάφο, υποχρεώνοντας τους κατοίκους σε μεγάλες παρακάμψεις. Η περιοχή βιώνει πληθυσμιακή συρρίκνωση, απομόνωση και αναπτυξιακή εγκατάλειψη.Εξήντα δύο χρόνια μετά, τα Κόκκινα εξακολουθούν να λειτουργούν ως στρατιωτικό σύμβολο για την τουρκική πλευρά και ως ανοικτή πληγή για τους κατοίκους της Τηλλυρίας. Η διάνοιξη του δρόμου θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πραγματικό μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ωστόσο, κάθε 8η Αυγούστου ο δρόμος ανοίγει προσωρινά για να περάσουν λεωφορεία προς μια τελετή που «δοξάζει» εκείνους οι οποίοι τον κράτησαν κλειστό.