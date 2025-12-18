Φάνης Λαμπρόπουλος: Έχω χάσει 22 κιλά, με έβαλε ο γιατρός με το ζόρι
Φάνης Λαμπρόπουλος: Έχω χάσει 22 κιλά, με έβαλε ο γιατρός με το ζόρι
Ο παρουσιαστής ανέφερε τα λόγια που του είπε ο γιατρός του για να τον πείσει να μπει σε πρόγραμμα
Για τα κιλά που έχασε και τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε μίλησε ο Φάνης Λαμπρόπουλος, αποκαλύπτοντας πως ο γιατρός του ήταν εκείνος που τον έπεισε να μπει σε ένα πρόγραμμα.
Ο παρουσιαστής παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Happy Day, το πρωί της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου, κατά την οποία αναφέρθηκε και στην νυχτερινή του εκπομπή, τονίζοντας ότι αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να περνούν καλά οι τηλεθεατές μαζί του.
Για τα κιλά που έχασε, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μια χαρά είμαι τώρα, έχω χάσει 22 κιλά. Με έβαλε ο γιατρός με το ζόρι, είχανε πάει όλα στον Θεό. Τρανσαμινάσες, τριγλυκερίδια, ζάχαρα όλα στον Θεό. Μου λέει ο γιατρός “κόφ’ τα, γιατί σε κόβουνε”. Του λέω “να γίνω Φραγκολιάς τώρα στα γεράματα, δεν γίνεται”».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-df151xb1ym9l)
Όσον αφορά στην εκπομπή του, δήλωσε σε άλλο σημείο της συνέντευξης: «Εντάξει, το παλεύουμε παιδιά, σιγά σιγά, να μας μάθει ο κόσμος. Ξέρεις, προσπαθούμε να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο, μισοχυμένο, μισοτέτοιο… Το παλεύουμε. Πάμε, μία καλά, μία καλύτερα, μία λιγότερο καλά. Πάλευα χρόνια να κάνω μια δουλειά, μια εκπομπή που να ‘χει πλάκα και αυτά. Σημασία έχει τι αρέσει στον κόσμο. Γιατί αν περνάμε καλά μεταξύ μας και δεν την έβλεπε ο κόσμος, δεν έχει καμία σημασία. Αυτή η δουλειά είναι μόνο για τον κόσμο. Σκοπός είναι να περνάει καλά ο κόσμος. Εγώ καλά πέρναγα και στις προηγούμενες που δεν είχαν πάει καλά».
Ο παρουσιαστής παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Happy Day, το πρωί της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου, κατά την οποία αναφέρθηκε και στην νυχτερινή του εκπομπή, τονίζοντας ότι αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να περνούν καλά οι τηλεθεατές μαζί του.
Για τα κιλά που έχασε, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μια χαρά είμαι τώρα, έχω χάσει 22 κιλά. Με έβαλε ο γιατρός με το ζόρι, είχανε πάει όλα στον Θεό. Τρανσαμινάσες, τριγλυκερίδια, ζάχαρα όλα στον Θεό. Μου λέει ο γιατρός “κόφ’ τα, γιατί σε κόβουνε”. Του λέω “να γίνω Φραγκολιάς τώρα στα γεράματα, δεν γίνεται”».
Δείτε το βίντεο
Όσον αφορά στην εκπομπή του, δήλωσε σε άλλο σημείο της συνέντευξης: «Εντάξει, το παλεύουμε παιδιά, σιγά σιγά, να μας μάθει ο κόσμος. Ξέρεις, προσπαθούμε να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο, μισοχυμένο, μισοτέτοιο… Το παλεύουμε. Πάμε, μία καλά, μία καλύτερα, μία λιγότερο καλά. Πάλευα χρόνια να κάνω μια δουλειά, μια εκπομπή που να ‘χει πλάκα και αυτά. Σημασία έχει τι αρέσει στον κόσμο. Γιατί αν περνάμε καλά μεταξύ μας και δεν την έβλεπε ο κόσμος, δεν έχει καμία σημασία. Αυτή η δουλειά είναι μόνο για τον κόσμο. Σκοπός είναι να περνάει καλά ο κόσμος. Εγώ καλά πέρναγα και στις προηγούμενες που δεν είχαν πάει καλά».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα