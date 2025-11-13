Η Ραμόνα Βλαντή τα βάζει με ρεπόρτερ: Με εκνευρίζει αυτή η ερώτηση και το κάνεις επίτηδες
Η Ραμόνα Βλαντή τα βάζει με ρεπόρτερ: Με εκνευρίζει αυτή η ερώτηση και το κάνεις επίτηδες
Με έχεις ξαναρωτήσει για τις τσάντες, το θυμάμαι σαν τώρα, πρόσθεσε
Εκνευρίστηκε με τον ρεπόρτερ τηλεοπτικής εκπομπής η Ραμόνα Βλαντή, καθώς όπως ανέφερε, της έκανε συγκεκριμένες ερωτήσεις, με σκοπό να την προκαλέσει.
Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks, εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό καπέλο, στολισμένο με ένα μαύρο κοράκι, και εξήγησε αρχικά πως «το κοράκι στο καπέλο συμβολίζει μόδα. Είναι τέχνη».
Ωστόσο, η ατμόσφαιρα άλλαξε όταν ο δημοσιογράφος τη ρώτησε αν φοράει απομιμήσεις. Η Ραμόνα Βλαντή αντέδρασε έντονα, λέγοντας: «Με έχεις ξαναρωτήσει αυτό το πράγμα και με εκνευρίζει η ερώτηση αυτή και το κάνεις επίτηδες. Με έχεις ξαναρωτήσει για τις τσάντες, το θυμάμαι σαν τώρα. Όχι, αγάπη μου! Δεν φοράω ποτέ απομιμήσεις. Είμαι γνήσιος άνθρωπος, μέσα - έξω».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, δεν δίστασε να σχολιάσει όσους αγοράζουν «μαϊμού» προϊόντα. «Κάποιες αγοράζουν μαϊμού προϊόντα γιατί θέλουν να φανούν ότι ανήκουν σε μια κατηγορία που δεν ανήκουν. Το κάνουν γιατί είναι ψωνάρες. Θέλουν να φανούν αυτό που δεν είναι», είπε χαρακτηριστικά.
Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks, εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό καπέλο, στολισμένο με ένα μαύρο κοράκι, και εξήγησε αρχικά πως «το κοράκι στο καπέλο συμβολίζει μόδα. Είναι τέχνη».
Ωστόσο, η ατμόσφαιρα άλλαξε όταν ο δημοσιογράφος τη ρώτησε αν φοράει απομιμήσεις. Η Ραμόνα Βλαντή αντέδρασε έντονα, λέγοντας: «Με έχεις ξαναρωτήσει αυτό το πράγμα και με εκνευρίζει η ερώτηση αυτή και το κάνεις επίτηδες. Με έχεις ξαναρωτήσει για τις τσάντες, το θυμάμαι σαν τώρα. Όχι, αγάπη μου! Δεν φοράω ποτέ απομιμήσεις. Είμαι γνήσιος άνθρωπος, μέσα - έξω».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, δεν δίστασε να σχολιάσει όσους αγοράζουν «μαϊμού» προϊόντα. «Κάποιες αγοράζουν μαϊμού προϊόντα γιατί θέλουν να φανούν ότι ανήκουν σε μια κατηγορία που δεν ανήκουν. Το κάνουν γιατί είναι ψωνάρες. Θέλουν να φανούν αυτό που δεν είναι», είπε χαρακτηριστικά.
Ειδήσεις σήμερα:
Φωτιά σε τέσσερα σκάφη στη Μαρίνα Ζέας: Βυθίστηκαν τα τρία - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η εφορία επιστρέφει φόρους ακινήτων από το 2014 - Ποιοι ιδιοκτήτες θα λάβουν αναδρομικά και πώς
Η τραγική ιστορία της οικογένειας του Τζακ Νίκολσον: Η γυναίκα που νόμιζε για αδερφή του ήταν η μητέρα του
Φωτιά σε τέσσερα σκάφη στη Μαρίνα Ζέας: Βυθίστηκαν τα τρία - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η εφορία επιστρέφει φόρους ακινήτων από το 2014 - Ποιοι ιδιοκτήτες θα λάβουν αναδρομικά και πώς
Η τραγική ιστορία της οικογένειας του Τζακ Νίκολσον: Η γυναίκα που νόμιζε για αδερφή του ήταν η μητέρα του
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα