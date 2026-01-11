Θάλεια Ματίκα για Ιορδανίδη: Ο Τάσος είναι ο σπουδαιότερος και σημαντικότερος άνθρωπος στη ζωή μου
Πριν το Τάσο έλεγα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω σχέση με καλλιτέχνη, δήλωσε η ηθοποιός

Θάλεια Ματίκα για Ιορδανίδη: Ο Τάσος είναι ο σπουδαιότερος και σημαντικότερος άνθρωπος στη ζωή μου
Για τον Τάσο Ιορδανίδη μίλησε η Θάλεια Ματίκα, η οποία επισήμανε πως ο σύζυγός της είναι ο πιο σημαντικός και πιο σπουδαίος άνθρωπος που έχει στη ζωή της.

Η ηθοποιός σε συνέντευξη που έδωσε στο Λοιπόν ανέφερε πως δεν υπήρξε εμπόδιο στη σχέση της με τον Τάσο Ιορδανίδη το γεγονός πως κάνουν το ίδιο επάγγελμα, ενώ απάντησε και για την απιστία.

Η Θάλεια Ματίκα, όταν ρωτήθηκε εάν θεωρεί πως λειτούργησε υπέρ τους ότι είναι και οι δύο ηθοποιοί, είπε: «Πριν το Τάσο έλεγα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω σχέση με καλλιτέχνη. Τελικά, η συντροφικότητα είναι ένα λαχείο στη ζωή και δεν μπορείς να δώσεις tips. Είναι μαγικό. Ο Τάσος είναι ο σπουδαιότερος και σημαντικότερος άνθρωπος στη ζωή μου. Τώρα, περισσότερο από ποτέ».

Στη συνέχεια,  με αφορμή μία δήλωση που είχε κάνει στο παρελθόν πως η απιστία δεν θα τους χώριζε ποτέ, η ηθοποιός εξήγησε: «Αν έρθει να μου πει “φεύγω” φυσικά και θα μας χωρίσει. Θεωρώ όμως ότι, στα ζευγάρια που είναι χρόνια μαζί, η ουσία είναι αλλού. Όταν δυο άνθρωποι παλεύουν όλη μέρα για να τα βγάλουν πέρα, είναι πολυτέλεια το να μιλάς για συντροφικότητα. Θέλω να πω ότι μπορούμε να μιλήσουμε για την απιστία σε μια ρομαντική κομεντί, αλλά στη ζωή είναι άλλα τα προβλήματα. Αυτό εννοούσα».
