Τάσος Ιορδανίδης για Θάλεια Ματίκα: Δεν γνωρίζω αν υπάρχει ζευγάρι που ύστερα από 17 χρόνια, όπως είμαστε εμείς, έχει την ίδια διάθεση μεταξύ του

Αν υπάρχει, θα του δώσω συγχαρητήρια, σχολίασε ο ηθοποιός
Τη 17χρονη κοινή πορεία του με τη Θάλεια Ματίκα σχολίασε ο Τάσος Ιορδανίδης, εξηγώντας πως δεν είναι βέβαιος αν υπάρχει ζευγάρι που να διατηρεί την ίδια διάθεση και σύνδεση, έπειτα από χρόνια σχέσης.
Ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην πρόσφατη δήλωση της συζύγου του, η οποία είπε σε συνέντευξή της, πως πολλές φορές ο Τάσος Ιορδανίδης θεωρεί ότι εκείνη δεν τρέφει την ίδια επιθυμία για το πρόσωπό του, σε σχέση με το παρελθόν.
Μιλώντας στο περιοδικό «OK!», ο ηθοποιός παραδέχτηκε πως ο δεσμός του με τη Θάλεια Ματίκα έχει περάσει σε ένα στάδιο επαναπροσδιορισμού, ενώ αναγνώρισε πως είναι σπάνιο ένα ζευγάρι να διατηρεί τον ίδιο ενθουσιασμό μετά από τόσα χρόνια.
Συγκεκριμένα, ο Τάσος Ιορδανίδης δήλωσε: «Δεν είμαστε μαζί ούτε ένα ούτε δύο ούτε τέσσερα χρόνια. Ούτε είμαστε νεανούδια. Είμαστε σε μια ηλικία που επαναπροσδιορίζονται τα πράγματα. Αλλά έχουν επαναπροσδιοριστεί τόσο ωραία, που κι εγώ που γκρινιάζω ξέρω ότι είμαι ο παράλογος. Δεν γνωρίζω αν υπάρχει ζευγάρι που ύστερα από δεκαεπτά χρόνια μαζί, όπως είμαστε με τη Θάλεια, εξακολουθεί να έχει την ίδια διάθεση μεταξύ του. Αν υπάρχει, θα του δώσω συγχαρητήρια. Τουλάχιστον δεν είπε ότι δεν με θέλει καθόλου».
