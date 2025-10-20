Τάσος Ιορδανίδης για Θάλεια Ματίκα: Δεν γνωρίζω αν υπάρχει ζευγάρι που ύστερα από 17 χρόνια, όπως είμαστε εμείς, έχει την ίδια διάθεση μεταξύ του