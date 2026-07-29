Χριστοδουλίδης: Στόχος η νέα διάσκεψη να οδηγήσει σε ανακοίνωση για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων
Χριστοδουλίδης: Στόχος η νέα διάσκεψη να οδηγήσει σε ανακοίνωση για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων
Ο Κύπριος πρόεδρος δήλωσε αισιόδοξος μετά τις επαφές με τον Αντόνιο Γκουτέρες, τονίζοντας ότι ο ΟΗΕ παραμένει προσηλωμένος στα ψηφίσματα και στο διαπραγματευτικό κεκτημένο
Αισιόδοξος ότι η επόμενη διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό μπορεί να οδηγήσει σε ανακοίνωση για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο όπου διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά εμφανίστηκε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά την ολοκλήρωση των επαφών με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες.
Ο Κύπριος Πρόεδρος ανέφερε ότι από τις συνομιλίες των τελευταίων δύο ημερών προκύπτουν τρία σημαντικά συμπεράσματα.
Πρώτον, όπως είπε, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ παραμένει «απόλυτα δεσμευμένος» στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και στο διαπραγματευτικό κεκτημένο, δηλαδή σε όσα επιτεύχθηκαν μέχρι τη Διάσκεψη του Κραν Μοντανά το 2017.
Δεύτερον, χαιρέτισε το γεγονός ότι όλες οι πλευρές ανταποκρίθηκαν θετικά στις πρωτοβουλίες του Γενικού Γραμματέα, σημειώνοντας ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά ήταν η πρώτη που έδωσε θετική απάντηση.
Τρίτον, υπογράμμισε ότι οι προσπάθειες θα συνεχιστούν τόσο μέσω της προσωπικής απεσταλμένης του ΟΗΕ, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν, όσο και με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να προετοιμαστεί το έδαφος για την επόμενη διευρυμένη διάσκεψη.
«Στόχος είναι να πάμε σε αυτή τη διάσκεψη και να υπάρξει θετική ανακοίνωση για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από εκεί όπου διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας επισήμανε ακόμη ότι οι συζητήσεις των τελευταίων δύο ημερών «έχουν ξεκαθαρίσει τον επιδιωκόμενο στόχο» και, όπως είπε, «δεν αφήνουν καμία αμφιβολία ποιος είναι αυτός».
Αναφερόμενος στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, διευκρίνισε ότι δεν αποτελούν προαπαιτούμενο για την επανέναρξη της διαδικασίας, σημειώνοντας ωστόσο πως η επίτευξη συμφωνιών σε αυτό το επίπεδο θα συνιστούσε μια θετική εξέλιξη.
Ο Νίκος Χριστοδουλίδης εξέφρασε τέλος την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι διασφαλίστηκε ως βάση της διαδικασίας το διαπραγματευτικό κεκτημένο μέχρι το Κραν Μοντανά, στοιχείο που η Λευκωσία θεωρεί κρίσιμο για την επόμενη φάση των προσπαθειών επίλυσης του Κυπριακού.
Ο Κύπριος Πρόεδρος ανέφερε ότι από τις συνομιλίες των τελευταίων δύο ημερών προκύπτουν τρία σημαντικά συμπεράσματα.
Πρώτον, όπως είπε, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ παραμένει «απόλυτα δεσμευμένος» στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και στο διαπραγματευτικό κεκτημένο, δηλαδή σε όσα επιτεύχθηκαν μέχρι τη Διάσκεψη του Κραν Μοντανά το 2017.
Δεύτερον, χαιρέτισε το γεγονός ότι όλες οι πλευρές ανταποκρίθηκαν θετικά στις πρωτοβουλίες του Γενικού Γραμματέα, σημειώνοντας ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά ήταν η πρώτη που έδωσε θετική απάντηση.
Τρίτον, υπογράμμισε ότι οι προσπάθειες θα συνεχιστούν τόσο μέσω της προσωπικής απεσταλμένης του ΟΗΕ, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν, όσο και με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να προετοιμαστεί το έδαφος για την επόμενη διευρυμένη διάσκεψη.
«Στόχος είναι να πάμε σε αυτή τη διάσκεψη και να υπάρξει θετική ανακοίνωση για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από εκεί όπου διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας επισήμανε ακόμη ότι οι συζητήσεις των τελευταίων δύο ημερών «έχουν ξεκαθαρίσει τον επιδιωκόμενο στόχο» και, όπως είπε, «δεν αφήνουν καμία αμφιβολία ποιος είναι αυτός».
Αναφερόμενος στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, διευκρίνισε ότι δεν αποτελούν προαπαιτούμενο για την επανέναρξη της διαδικασίας, σημειώνοντας ωστόσο πως η επίτευξη συμφωνιών σε αυτό το επίπεδο θα συνιστούσε μια θετική εξέλιξη.
Ο Νίκος Χριστοδουλίδης εξέφρασε τέλος την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι διασφαλίστηκε ως βάση της διαδικασίας το διαπραγματευτικό κεκτημένο μέχρι το Κραν Μοντανά, στοιχείο που η Λευκωσία θεωρεί κρίσιμο για την επόμενη φάση των προσπαθειών επίλυσης του Κυπριακού.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα