Χριστοδουλίδης: Στόχος η νέα διάσκεψη να οδηγήσει σε ανακοίνωση για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων

Ο Κύπριος πρόεδρος δήλωσε αισιόδοξος μετά τις επαφές με τον Αντόνιο Γκουτέρες, τονίζοντας ότι ο ΟΗΕ παραμένει προσηλωμένος στα ψηφίσματα και στο διαπραγματευτικό κεκτημένο