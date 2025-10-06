Η Μάιλι Σάιρους αποκάλυψε πως ο πατέρας της έκλαψε όταν του αφιέρωσε το νέο της τραγούδι - «Δεν τον έχω δει έτσι ποτέ ξανά»
Η Μάιλι Σάιρους αποκάλυψε πως ο πατέρας της έκλαψε όταν του αφιέρωσε το νέο της τραγούδι - «Δεν τον έχω δει έτσι ποτέ ξανά»
Δεν νιώσαμε την ανάγκη να κάνουμε μια μεγάλη συζήτηση, γιατί εμείς οι δυο επικοινωνούμε καλύτερα μέσα από τη μουσική, είπε η τραγουδίστρια για τον Μπίλι Ρέι Σάιρους
Την αντίδρασή του πατέρα της όταν του αφιέρωσε το νέο της τραγούδι περιέγραψε η Μάιλι Σάιρους, αποκαλύπτοντας ότι μετά από πολλά χρόνια τον είδε να κλαίει. Ήταν μια κίνηση που η ίδια είχε χαρακτηρίσει στο παρελθόν ως «χειρονομία συμφιλίωσης» ύστερα από χρόνια αποξένωσης μεταξύ τους — μια χειρονομία που, όπως αποκάλυψε, έκανε τον Μπίλι Ρέι Σάιρους να συγκινηθεί βαθιά.
Η Μάιλι Σάιρους απομακρύνθηκε από τον πατέρα της μετά το διαζύγιο των γονιών της. Ο Μπίλι Ρέι Σάιρους υπήρξε παντρεμένος με την Τις Σάιρους από το 1993 έως το 2022, ενώ το πρώην ζευγάρι απέκτησε τρία παιδιά. Σε συνέντευξή της στο CBS News Sunday Morning, η 33χρονη τραγουδίστρια ρωτήθηκε πώς αντέδρασε ο πατέρας της όταν του αφιέρωσε το τραγούδι στα γενέθλιά του τον περαμένο Αύγουστο.
«Ο πατέρας μου έκλαψε», είπε η Μάιλι, προσθέτοντας πως «όλοι όσοι το ακούνε αυτό, μου λένε “θυμάμαι και εγώ την πρώτη φορά που είδα τον πατέρα μου να κλαίει”». Η εικόνα με τον πατέρα της δακρυσμένο έχει μείνει χαραγμένη στο μυαλό της. «Δεν βλέπεις συχνά τον πατέρα σου να κλαίει και αυτό είναι κάτι που μένει στη μνήμη σου, είτε είναι δάκρυα χαράς είτε λύπης. Δεν ξέρω αν τον έχω ξαναδεί να κλαίει από τότε που πέθανε ο παππούς μου. Δεν τον έχω δει έτσι ποτέ πραγματικά», τόνισε.
Η τραγουδίστρια εξήγησε ότι η μπαλάντα προκάλεσε «ανάμεικτα συναισθήματα». «Υπήρχαν πράγματα που εγώ και ο πατέρας μου απλώς αφήσαμε πίσω μας. Δεν νιώσαμε την ανάγκη να κάνουμε μια μεγάλη συζήτηση, γιατί εμείς οι δυο επικοινωνούμε καλύτερα μέσα από τη μουσική», εξομολογήθηκε. «Όταν άκουσε το τραγούδι, ήταν σαν να ειπώθηκαν μέσα σε λίγα λεπτά όσα θα χρειαζόταν μια οικογένεια με πιο θεραπευτική προσέγγιση να εκφράσει σε πολλές συνεδρίες», συμπλήρωσε η Σάιρους.
«Αντί για συνεδρίες, εμείς κάνουμε studio sessions», πρόσθεσε χαμογελώντας. «Στέλνουμε ένα τραγούδι και λέμε “σ’ αγαπώ”. Και αυτό μας φέρνει γαλήνη». Η διάσημη τραγουδίστρια υπογράμμισε ότι «δεν πρέπει να υπάρχει κρίση για το πώς οι άνθρωποι βρίσκουν την ειρήνη τους». «Αν κάποιος χρειάζεται καθοδήγηση, είναι καλό να το συζητά. Αλλά εγώ και ο πατέρας μου πάντα επικοινωνούσαμε καλύτερα μέσα από τη μουσική».
Το τραγούδι «Secrets»
Σύμφωνα με την ίδια, αυτός ο τρόπος επικοινωνίας παραμένει σταθερός μέσα στα χρόνια: «Πάντα επικοινωνούμε μέσα από τραγούδια. Τις περισσότερες φορές δεν λέμε καν “καλημέρα”, “καληνύχτα” ή “τι κάνεις”. Είναι όλα μέσω YouTube. Ο μπαμπάς έμαθε πια να το χρησιμοποιεί, οπότε μου στέλνει συνέχεια μουσική — κι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος που επικοινωνούμε».
Ο τραγουδιστής είχε ευχαριστήσει δημόσια την κόρη του στις 25 Αυγούστου, ανήμερα των γενεθλίων του, γράφοντας: «Για τα γενέθλιά μου, η Μάιλι μου χάρισε το δώρο της μουσικής. Μου έγραψε ένα τραγούδι που λέγεται Secrets! Σ’ αγαπώ, Μάιλ».
Δείτε την ανάρτησή του
Μερικές εβδομάδες αργότερα, η Μάιλι Σάιρους κυκλοφόρησε επίσημα το κομμάτι και μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram, αναφέρθηκε στην παλιά ένταση με τον πατέρα της. «Αυτό το τραγούδι γράφτηκε ως χειρονομία συμφιλίωσης σε κάποιον που είχα χάσει για ένα διάστημα, αλλά πάντα αγαπούσα. Στην εμπειρία μου, η συγχώρεση και η ελευθερία είναι ένα και το αυτό. Αυτό το τραγούδι είναι για τον πατέρα μου», είχε γράψει.
Η δημοσίευση της Μάιλι Σάιρους
Η Μάιλι Σάιρους απομακρύνθηκε από τον πατέρα της μετά το διαζύγιο των γονιών της. Ο Μπίλι Ρέι Σάιρους υπήρξε παντρεμένος με την Τις Σάιρους από το 1993 έως το 2022, ενώ το πρώην ζευγάρι απέκτησε τρία παιδιά. Σε συνέντευξή της στο CBS News Sunday Morning, η 33χρονη τραγουδίστρια ρωτήθηκε πώς αντέδρασε ο πατέρας της όταν του αφιέρωσε το τραγούδι στα γενέθλιά του τον περαμένο Αύγουστο.
«Ο πατέρας μου έκλαψε», είπε η Μάιλι, προσθέτοντας πως «όλοι όσοι το ακούνε αυτό, μου λένε “θυμάμαι και εγώ την πρώτη φορά που είδα τον πατέρα μου να κλαίει”». Η εικόνα με τον πατέρα της δακρυσμένο έχει μείνει χαραγμένη στο μυαλό της. «Δεν βλέπεις συχνά τον πατέρα σου να κλαίει και αυτό είναι κάτι που μένει στη μνήμη σου, είτε είναι δάκρυα χαράς είτε λύπης. Δεν ξέρω αν τον έχω ξαναδεί να κλαίει από τότε που πέθανε ο παππούς μου. Δεν τον έχω δει έτσι ποτέ πραγματικά», τόνισε.
Miley Cyrus Reveals Billy Ray Cried When She Gifted Him Song 'Secrets' After Estrangement: 'You Don't See Your Dad Cry a Lot' https://t.co/Gy2nDd47S6— People (@people) October 5, 2025
«Αντί για συνεδρίες, εμείς κάνουμε studio sessions», πρόσθεσε χαμογελώντας. «Στέλνουμε ένα τραγούδι και λέμε “σ’ αγαπώ”. Και αυτό μας φέρνει γαλήνη». Η διάσημη τραγουδίστρια υπογράμμισε ότι «δεν πρέπει να υπάρχει κρίση για το πώς οι άνθρωποι βρίσκουν την ειρήνη τους». «Αν κάποιος χρειάζεται καθοδήγηση, είναι καλό να το συζητά. Αλλά εγώ και ο πατέρας μου πάντα επικοινωνούσαμε καλύτερα μέσα από τη μουσική».
Το τραγούδι «Secrets»
Σύμφωνα με την ίδια, αυτός ο τρόπος επικοινωνίας παραμένει σταθερός μέσα στα χρόνια: «Πάντα επικοινωνούμε μέσα από τραγούδια. Τις περισσότερες φορές δεν λέμε καν “καλημέρα”, “καληνύχτα” ή “τι κάνεις”. Είναι όλα μέσω YouTube. Ο μπαμπάς έμαθε πια να το χρησιμοποιεί, οπότε μου στέλνει συνέχεια μουσική — κι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος που επικοινωνούμε».
Ο τραγουδιστής είχε ευχαριστήσει δημόσια την κόρη του στις 25 Αυγούστου, ανήμερα των γενεθλίων του, γράφοντας: «Για τα γενέθλιά μου, η Μάιλι μου χάρισε το δώρο της μουσικής. Μου έγραψε ένα τραγούδι που λέγεται Secrets! Σ’ αγαπώ, Μάιλ».
Δείτε την ανάρτησή του
Μερικές εβδομάδες αργότερα, η Μάιλι Σάιρους κυκλοφόρησε επίσημα το κομμάτι και μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram, αναφέρθηκε στην παλιά ένταση με τον πατέρα της. «Αυτό το τραγούδι γράφτηκε ως χειρονομία συμφιλίωσης σε κάποιον που είχα χάσει για ένα διάστημα, αλλά πάντα αγαπούσα. Στην εμπειρία μου, η συγχώρεση και η ελευθερία είναι ένα και το αυτό. Αυτό το τραγούδι είναι για τον πατέρα μου», είχε γράψει.
Η δημοσίευση της Μάιλι Σάιρους
View this post on Instagram
Ειδήσεις σήμερα:
Πάνος Ρούτσι: Δεκτό το αίτημα για τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του που σκοτώθηκε στα Τέμπη
Ο Λάκης Γαβαλάς περιγράφει πώς αντιμετώπισε άνδρα που τον εκφόβιζε στη φυλακή: «Έπεσε απόλυτη σιγή»
Το μπιστρό - θρύλος του Παρισιού που σερβίρει ένα μόνο πιάτο εδώ και πάνω από μισό αιώνα
Πάνος Ρούτσι: Δεκτό το αίτημα για τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του που σκοτώθηκε στα Τέμπη
Ο Λάκης Γαβαλάς περιγράφει πώς αντιμετώπισε άνδρα που τον εκφόβιζε στη φυλακή: «Έπεσε απόλυτη σιγή»
Το μπιστρό - θρύλος του Παρισιού που σερβίρει ένα μόνο πιάτο εδώ και πάνω από μισό αιώνα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα