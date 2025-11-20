Με το εμβληματικο «μαύρο φόρεμα της εκδίκησης» το κέρινο ομοίωμα της Πριγκίπισσας Νταϊάνας στο Παρίσι - Δείτε βίντεο
Με το εμβληματικο «μαύρο φόρεμα της εκδίκησης» το κέρινο ομοίωμα της Πριγκίπισσας Νταϊάνας στο Παρίσι - Δείτε βίντεο
Το είχε φορέσει το 1994 την ίδια βραδιά που ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ - τότε πρίγκιπας Κάρολος -ομολογούσε στην τηλεόραση ότι την απατούσε με την Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς.
Το μουσείο κέρινων ομοιωμάτων Γκρεβάν στο Παρίσι αποκάλυψε σήμερα μια νέα φιγούρα της αείμνηστης πριγκίπισσας Νταϊάνας, η οποία απεικονίζεται με ένα μαύρο φόρεμα που έχει γίνει γνωστό ως το «φόρεμα εκδίκησης» της, δεκαετίες μετά τον τραγικό θάνατό της στην Πόλη του Φωτός, αναφέρει το Associated Press.
Το Μουσείο Γκρεβάν, ένα από τα παλαιότερα μουσεία κέρινων ομοιωμάτων της Ευρώπης, έντυσε τη φιγούρα σε φυσικό μέγεθος της αείμνηστης πριγκίπισσας της Ουαλίας με το μαύρο, ανοιχτό φόρεμα κοκτέιλ που αγκάλιαζε τη σιλουέτα της Νταϊάνα σε μια εκδήλωση της Serpentine Gallery στο Λονδίνο το 1994. Ήταν το ίδιο βράδυ που ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ - τότε πρίγκιπας Κάρολος - παραδέχτηκε στην τηλεόραση ότι την απατούσε με την Καμίλα Πάρκερ Μπόουλς.
Ψηλοτάκουνα, ένα μαργαριταρένιο τσόκερ στο λαιμό της και μια μικρή τσάντα δεμένη και στα δύο χέρια συμπλήρωναν το γλυπτό. Τα ταμπλόιντ αργότερα ονόμασαν το ντύσιμο «φόρεμα εκδίκησης» και το μουσείο έδωσε έμφαση σε αυτόν τον συμβολισμό.
Για το Παρίσι, ο φόρος τιμής είχε επιπλέον βάρος. Η Νταϊάνα πέθανε σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα σε μια σήραγγα δίπλα στον ποταμό Σηκουάνα το 1997, και η πόλη εξακολουθεί να προσελκύει θαυμαστές που αφήνουν λουλούδια και σημειώματα σε άτυπες επιμνημόσυνες δέησεις.
Η σχέση της Νταϊάνα με τον Ντόντι Αλ Φαγιέντ και το τροχαίο που τους σκότωσε απαθανάτισαν τη σύνδεση της Νταϊάνα με το Παρίσι. Οι υπεύθυνοι του μουσείου δήλωσαν στο Associated Press ότι ο διευθυντής του Γκρεβέν παρήγγειλε το ομοίωμα αφού απογοητεύτηκε από το αντίστοιχο ομοίωμα που υπάρχει στο διάσημο μουσείο κέρινων ομοιωμάτων, Μαντάμ Τισό, στο Λονδίνο.
Σημείωσαν ότι τα αποκαλυπτήρια έγιναν στην 30ή επέτειο μιας εκρηκτικής συνέντευξης που έδωσε η Νταϊάνα στο BBC «Panorama», η οποία, σύμφωνα με τους παρατηρητές, έθιξε το κύρος της μοναρχίας και της Βασίλισσας.
«Σημείο καμπής» το φόρεμα
Η Γαλλίδα μυθιστοριογράφος Κριστίν Όρμπαν, η οποία έγραψε το «Mademoiselle Spencer», ένα μυθιστόρημα που φαντάστηκε από την οπτική γωνία της Νταϊάνα, είπε ότι η φιγούρα ήταν καθυστερημένη.
Χαρακτήρισε το μαύρο φόρεμα σημείο καμπής στην ιστορία της Νταϊάνα.
«Το φόρεμα είναι πολύ σημαντικό για την απελευθέρωσή της, επειδή στη βασιλική οικογένεια, το μαύρο φοριέται μόνο για κηδείες, και μετά ένα τόσο σέξι φόρεμα για μια Πριγκίπισσα της Ουαλίας, λοιπόν, ούτε αυτό είναι συνηθισμένο», είπε. «Έτσι αποφασίζει να φορέσει τα ψηλοτάκουνα και τα Louboutin της. Και να πάει στην Serpentine Gallery για να κάνει εντύπωση, να φωτογραφηθεί».
🚨 🇫🇷 FLASH : Inauguration de la statue de Lady Diana au Musée Grévin plus de 28 ans après sa tragique disparition à Paris. pic.twitter.com/ENtwcFaZgR— Wolf 🐺 (@PsyGuy007) November 20, 2025
Μερικοί παρατηρητές επισήμαναν πώς το ομοίωμα της Πριγκίπισσας Νταϊάνα βρισκόταν μακριά από τα κέρινα ομοιώματα του πρώην συζύγου και της πρώην πεθεράς της. Όμως, η Νταϊάνα θα έχει καλή παρέα. Οι επιμελητές την τοποθέτησαν δίπλα σε μια άλλη εξέχουσα βασιλική οικογένεια που πέθανε στο Παρίσι - αν και αιώνες νωρίτερα: Τη Μαρία Αντουανέτα.
🚨 PRINCESS DIANA HONORED AT PARIS WAX MUSEUM IN ICONIC ‘REVENGE DRESS’— The Content Factory (@tcf_updates) November 20, 2025
The Grevin waxwork museum in Paris has unveiled a new figure of Princess Diana, dressed in the famous “revenge dress” she wore in 1994 after Prince Charles admitted to infidelity. The black off-the-shoulder… pic.twitter.com/4pfMhUVgRK
Το Γκρεβάν, που ιδρύθηκε τον 19ο αιώνα, έχει γεμίσει εδώ και καιρό τις περίτεχνες αίθουσές του με πολιτικούς ηγέτες, καλλιτέχνες, προσωπικότητες της ποπ κουλτούρας και μέλη της βρετανικής βασσιλικής οικογένειας. Η Νταϊάνα είναι η τελευταία σε μια σταθερή ροή προσθηκών αστέρων που χρησιμοποιεί το μουσείο για να ανανεώσει τη συλλογή και να ενισχύσει τους επισκέπτες στον χώρο που έχει προσελκύσει περίπου 700.000 ετήσιους επισκέπτες τα τελευταία χρόνια.
«Το Παρίσι δεν άφησε ποτέ εντελώς την Νταϊάνα»
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, εκατοντάδες επισκέπτες έσπευσαν να δουν τα αποκαλυπτήρια του κέρινου ομοιώματος.
«Μου έφερε πίσω εκείνη τη νύχτα στη σήραγγα, παρόλο που ήμουν παιδί τότε», είπε ο 38χρονος Ζυλιέν Μαρτέν. «Το Παρίσι δεν άφησε ποτέ εντελώς την Νταϊάνα, οπότε ήταν λογικό που ένα μεγάλο μουσείο κέρινων ομοιωμάτων το έκανε τελικά αυτό».
«Δεν ήμουν καν ζωντανή, αλλά για τη γενιά μου, μοιάζει με την πρώτη σύγχρονη πριγκίπισσα - λαμπερή, αλλά και ευάλωτη», είπε η 24χρονη φοιτήτρια Λίνα Μπεν Αμάρ. «Αν οι τουρίστες έρχονται να δουν διασημότητες με κέρινα ομοιώματα, είναι μια από τις πρώτες που θα αναζητήσουν».
