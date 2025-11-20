Με το εμβληματικο «μαύρο φόρεμα της εκδίκησης» το κέρινο ομοίωμα της Πριγκίπισσας Νταϊάνας στο Παρίσι - Δείτε βίντεο

Ψηλοτάκουνα, ένα μαργαριταρένιο τσόκερ στο λαιμό της και μια μικρή τσάντα δεμένη και στα δύο χέρια συμπλήρωναν το γλυπτό. Τα ταμπλόιντ αργότερα ονόμασαν το ντύσιμο «φόρεμα εκδίκησης» και το μουσείο έδωσε έμφαση σε αυτόν τον συμβολισμό.

Οι υπεύθυνοι του μουσείου δήλωσαν στο Associated Press ότι ο διευθυντής του Γκρεβέν παρήγγειλε την ομοιότητα αφού απογοητεύτηκε από τον αντίστοιχο διευθυντή κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο μουσείο κέρινων ομοιωμάτων της Μαντάμ Τισό στο Λονδίνο πριν από μερικά χρόνια. Σημείωσαν, δε, ότι τα αποκαλυπτήρια έγιναν στην 30ή επέτειο μιας εκρηκτικής συνέντευξης που έδωσε η Νταϊάνα στο BBC «Panorama», η οποία, σύμφωνα με τους παρατηρητές, έθιξε το κύρος της μοναρχίας και της Βασίλισσας.

Νταϊάνα θα έχει καλή παρέα. Οι επιμελητές την τοποθέτησαν δίπλα σε μια άλλη εξέχουσα βασιλική οικογένεια που πέθανε στο Παρίσι - αν και αιώνες νωρίτερα: Τη Μαρία Αντουανέτα.