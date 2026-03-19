Χριστίνα Χειλά Φαμέλη: Έχω έρθει σε ευθεία αντιπαράθεση και ρήξη, έχω φύγει από σχέσεις και δουλειές
Τη στάση της απέναντι στις δύσκολες καταστάσεις εξήγησε η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη, τονίζοντας ότι κατά περιπτώσεις σε σχέσεις, αλλά και δουλειές, έχει χρειαστεί να έρθει σε ρήξη.

Η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι υπάρχουν καταστάσεις που δεν θα ήθελε να έχει διαχειριστεί τόσο σε προσωπικό, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό «Hello», δήλωσε ότι έχει παραβλέψεις συμπεριφορές για να προστατευτεί η ίδια ψυχικά, σε ορισμένες περιπτώσεις όμως αντέδρασε ανοιχτά.

Όπως είπε η Χριστίνα Χειλά Φαμέλη: «Πάρα πολλές. Παραδέχομαι ότι έχω κάνει τα στραβά μάτια κάποιες φορές. Για το συμφέρον μου – όχι το οικονομικό, δεν θα το έκανα ποτέ, το ψυχικό – έχω παραμερίσει συμπεριφορές. Έχω πει “δεν θα δώσω τόσο πολλή σημασία”. Μάλλον ενδόμυχα, τις έχω υποτιμήσει λίγο για να διαφυλάξω την ηρεμία και την ψυχική μου υγεία. Προσπαθώ να διαχειρίζομαι αυτές τις καταστάσεις. Φυσικά, όμως, έχουν υπάρξει και φορές που έχω μιλήσει και έχω έρθει σε ευθεία αντιπαράθεση και ρήξη, που έχω φύγει από σχέσεις και δουλειές».
