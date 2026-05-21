ΟΠΕΚΕΠΕ: Με 152 ψήφους απορρίφθηκε η προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή
Τα αποτελέσματα της μυστικής ψηφοφορίας στην Ολομέλεια
Απορρίφθηκαν οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και των ΣΥΡΙΖΑ - Νέας Αριστεράς για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τη διερεύνηση τυχόν ευθυνών των Σπήλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως προέκυψε από τη μυστική ψηφοφορία που διεξήχθη στην Ολομέλεια της Βουλής.
Όπως ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της Βουλής Γιώργος Γεωργαντάς, για την παραπομπή ή μη του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιου Λιβανού ψήφισαν 286 βουλευτές και για τη Φωτεινή Αραμπατζή ψήφισαν 285 βουλευτές.
Για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ:
Για Σπήλιο Λιβανό: 127 υπέρ, 152 κατά, παρών 1 (5 άκυρα και 1 λευκό)
Για Φωτεινή Αραμπατζή: 129 υπέρ, 152 κατά, 2 παρών (1 άκυρο, 1 λευκό)
Η πρόταση ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ:
Για Σπήλιο Λιβανό: 128 υπέρ, 152 κατά
Για Φωτεινή Αραμπατζή: 130 υπέρ, 152 κατά.
Από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι λείπουν τρεις ψήφοι από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Σημειώνεται ακόμη ότι απουσίαζε ο Γιώργος Βλάχος της ΝΔ.
Επιπλέον, κάποιοι βουλευτές πιθανόν έχουν ρίξει λάθος ψηφοδέλτια στις κάλπες γιατί υπάρχουν άκυρα.
