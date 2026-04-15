Μαίρη Μηλιαρέση: Ήμουν πάρα πολύ αρνητική στον γάμο, αλλά αν συναντήσεις τον άνθρωπό σου, όλα είναι λεπτομέρειες
Θέλαμε να είμαστε μαζί και έγινε από μόνο του, είπε μεταξύ άλλων για τον σύζυγό της με τον οποίο παντρεύτηκε τον Σεπτέμβριο

Αρνητικά στεκόταν για πολλά χρόνια η Μαίρη Μηλιαρέση απέναντι στο ενδεχόμενο ενός ακόμη γάμου, πριν αποφασίσει να παντρευτεί τον σύζυγό της, τον περασμένο Σεπτέμβριο. Η θέση της άλλαξε, όταν συνάντησε τον κατάλληλο άνθρωπο, τον άντρα της. Οι δυο τους ήθελαν να είναι μαζί, γεγονός που οδήγησε στην επισημοποίηση της σχέσης τους.

«Ήμουν πάρα πολύ αρνητική για τον γάμο, για πολλά χρόνια, αλλά άμα συναντήσεις τον άνθρωπό σου, όλα τα άλλα μετά είναι λεπτομέρειες. Θέλαμε να είμαστε μαζί και έγινε από μόνο του. Ήταν πάρα πολύ όμορφο και είναι όλα καλά», είπε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», την Τετάρτη 15 Απριλίου.

Πέρα από τον γάμο της, η παρουσιάστρια αναφέρθηκε και στην κόρη της, διευκρινίζοντας ότι δεν βοηθήθηκε λόγω της σχέσης τους. Ούτε εκείνη όμως ήθελε να της δοθούν ευκαιρίες επειδή η μητέρα της είναι επώνυμο πρόσωπο. «Δεν άνοιξαν πόρτες με το όνομα μου για την κόρη μου. Κατ’ αρχήν, από την αρχή, η μικρή χρησιμοποιούσε το όνομα του μπαμπά της. Δεν ήθελε, σε καμία περίπτωση, να αναμειχθεί το όνομα μου με το δικό της», σημείωσε. 

Τέλος, έκανε και ένα σχόλιο για το «Ρουκ Ζουκ» που είχε παρουσιάσει στο παρελθόν. Σύμφωνα με εκείνη, πρόκειται για ένα από τα πιο ενδιαφέροντας τηλεπαιχνίδια. «Μου φαίνεται λάθος σαν σκέψη να βάλει ο ΑΝΤ1 στον πάγο το ''Ρουκ Ζουκ''. Γιατί δεν έχω δει κάποιο άλλο παιχνίδι που να είναι πιο ενδιαφέρον, απ’ αυτά τα παρεϊστικα και χαβαλεδιάρικα παιχνίδια. Θεωρώ ότι έχει κάνει κοιλιά, γιατί το έχουν μεγαλώσει τόσο πολύ που ‘χει χάσει αυτό το γρήγορο και τη σπιρτάδα του», ανέφερε.
