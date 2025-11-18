Μαίρη Μηλιαρέση για τον σύζυγό της: Θέλαμε να κάνουμε ένα πάρτι, γι’ αυτό και παντρευτήκαμε
Δεν θα μπορούσα να είμαι ποτέ με κάποιον άλλον άνθρωπο εκτός από αυτόν, εξομολογήθηκε η παρουσιάστρια

Γεωργία Κοτζιά
Στην απόφασή της να επισημοποιήσει τη σχέση της με τον αγαπημένο της μετά από δύο χρόνια κοινής πορείας αναφέρθηκε η Μαίρη Μηλιαρέση. Η παρουσιάστρια εξήγησε ότι ο γάμος ήταν ο δικός τους τρόπος να γιορτάσουν τη σχέση τους και τόνισε ότι μέσα από αυτόν αναζωογονήθηκαν.

Μιλώντας για την εξέλιξη της προσωπικής της ζωής, η Μαίρη Μηλιαρέση είπε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», την Τρίτη 18 Νοεμβρίου: «Δεν θα μπορούσα να είμαι ποτέ με κάποιον άλλον άνθρωπο εκτός από αυτόν. Με τον Λάμπρο θέλαμε να κάνουμε ένα πάρτι, γι’ αυτό και παντρευτήκαμε. Ξανανιώσαμε με όλο αυτό. Η κόρη μου θεωρεί τώρα ότι με αποκατέστησε και έχει ηρεμήσει. Τώρα πρέπει να αποκαταστήσουμε και τον μπαμπά της».

Δείτε το βίντεο:



Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Μαίρη Μηλιαρέση έκανε μια αναδρομή στην επαγγελματική της διαδρομή στην τηλεόραση, με μια αναφορά σε τηλεπαιχνίδια που είχε παρουσιάσει. «Η αρχική συμφωνία ήταν να ανέβει το κασέ μου, αλλά τέσσερα χρόνια δεν είπα τίποτα. Παρουσιαστής που έκανε δύο χρόνια εκπομπή, πήρε τα διπλάσια λεφτά από μένα που ήμουν εκεί τέσσερα χρόνια. Η “Αγορά του αιώνα” ήταν καινούργια πράγματα για την τηλεόραση του τότε. Στο Ρουκ Ζουκ κάναμε 25% σε καθημερινή βάση», σημείωσε.

Φωτογραφία: NDPPHOTO

