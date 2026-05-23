Διαμαντίδης: «Δίκαια νίκησε τη Φενέρ ο Ολυμπιακός, είναι φαβορί στον τελικό»
SPORTS
Δημήτρης Διαμαντίδης Ολυμπιακός Final Four

Διαμαντίδης: «Δίκαια νίκησε τη Φενέρ ο Ολυμπιακός, είναι φαβορί στον τελικό»

Ο παλαίμαχος άσος του Παναθηναϊκού χαρακτήρισε φαβορί τους «ερυθρόλευκους» στον τελικό με τη Ρεάλ και στάθηκε στη διαχείριση των συναισθημάτων σε ένα Final Four

Διαμαντίδης: «Δίκαια νίκησε τη Φενέρ ο Ολυμπιακός, είναι φαβορί στον τελικό»
Την εκτίμησή του για τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Φενερμπαχτσέ και την πρόκριση των «ερυθρολεύκων» στον τελικό της Euroleague απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης εξέφρασε ο Δημήτρης Διαμαντίδης, μιλώντας στη NOVA μετά τον ημιτελικό του Final Four της Αθήνας.

Ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας και εμβληματική μορφή του Παναθηναϊκού στάθηκε στη σοβαρότητα που έδειξε η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, ενώ χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου.

«Δίκαια νίκησε ο Ολυμπιακός»

Ο Δημήτρης Διαμαντίδης παραδέχθηκε ότι ανέμενε μεγαλύτερη δυσκολία για τον Ολυμπιακό απέναντι στη Φενερμπαχτσέ, επισημαίνοντας ωστόσο πως οι Πειραιώτες έδειξαν απόλυτα συγκεντρωμένοι.

«Περίμενα πιο δύσκολο παιχνίδι για Ολυμπιακό. Δίκαια νίκησε. Ήταν σοβαρός και κατάφερε να πάρει τη νίκη», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στον μεγάλο τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης, τονίζοντας πως, παρά τον χαρακτηρισμό του φαβορί, όλα μπορούν να συμβούν σε έναν αγώνα τέτοιου επιπέδου.

«Είναι φαβορί ο Ολυμπιακός αλλά ένας τελικός είναι ένας τελικός. Σε ένα Final Four είναι πολύ σημαντικό να έχεις δουλέψει τα συναισθήματά σου και να κάνεις αυτά που έχεις δουλέψει», σημείωσε.

Η αποθέωση από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού

Ο Δημήτρης Διαμαντίδης σχολίασε και τη θερμή υποδοχή που του επιφύλαξαν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού στο Final Four της Αθήνας.

Απαντώντας για την αποθέωση που γνώρισε από τον κόσμο των «ερυθρολεύκων», αρκέστηκε να πει: «Είναι πολύ ωραίο».

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης