Διαμαντίδης: «Δίκαια νίκησε τη Φενέρ ο Ολυμπιακός, είναι φαβορί στον τελικό»
Ο παλαίμαχος άσος του Παναθηναϊκού χαρακτήρισε φαβορί τους «ερυθρόλευκους» στον τελικό με τη Ρεάλ και στάθηκε στη διαχείριση των συναισθημάτων σε ένα Final Four
Την εκτίμησή του για τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Φενερμπαχτσέ και την πρόκριση των «ερυθρολεύκων» στον τελικό της Euroleague απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης εξέφρασε ο Δημήτρης Διαμαντίδης, μιλώντας στη NOVA μετά τον ημιτελικό του Final Four της Αθήνας.
Ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας και εμβληματική μορφή του Παναθηναϊκού στάθηκε στη σοβαρότητα που έδειξε η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, ενώ χαρακτήρισε τον Ολυμπιακό φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου.
«Δίκαια νίκησε ο Ολυμπιακός»Ο Δημήτρης Διαμαντίδης παραδέχθηκε ότι ανέμενε μεγαλύτερη δυσκολία για τον Ολυμπιακό απέναντι στη Φενερμπαχτσέ, επισημαίνοντας ωστόσο πως οι Πειραιώτες έδειξαν απόλυτα συγκεντρωμένοι.
«Περίμενα πιο δύσκολο παιχνίδι για Ολυμπιακό. Δίκαια νίκησε. Ήταν σοβαρός και κατάφερε να πάρει τη νίκη», ανέφερε αρχικά.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε και στον μεγάλο τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης, τονίζοντας πως, παρά τον χαρακτηρισμό του φαβορί, όλα μπορούν να συμβούν σε έναν αγώνα τέτοιου επιπέδου.
«Είναι φαβορί ο Ολυμπιακός αλλά ένας τελικός είναι ένας τελικός. Σε ένα Final Four είναι πολύ σημαντικό να έχεις δουλέψει τα συναισθήματά σου και να κάνεις αυτά που έχεις δουλέψει», σημείωσε.
Η αποθέωση από τους φιλάθλους του ΟλυμπιακούΟ Δημήτρης Διαμαντίδης σχολίασε και τη θερμή υποδοχή που του επιφύλαξαν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού στο Final Four της Αθήνας.
Απαντώντας για την αποθέωση που γνώρισε από τον κόσμο των «ερυθρολεύκων», αρκέστηκε να πει: «Είναι πολύ ωραίο».
