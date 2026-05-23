Ισραηλινά πλήγματα σε Τύρο και ανατολικό Λίβανο μετά από εντολές εκκένωσης
Ισραηλινά πλήγματα σε Τύρο και ανατολικό Λίβανο μετά από εντολές εκκένωσης
Δύο κτίρια στην Τύρο και πέντε στόχοι κοντά στα σύνορα με τη Συρία επλήγησαν από την ισραηλινή αεροπορία μέσα στη νύχτα
Νέα αεροπορικά πλήγματα στον Λίβανο πραγματοποίησαν τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ, βάζοντας στο στόχαστρο δύο κτίρια στην πόλη της Τύρου και στην περιφέρειά της, λίγη ώρα αφότου είχαν εκδοθεί εντολές εκκένωσης προς τους κατοίκους της περιοχής.
Παράλληλα, η ισραηλινή αεροπορία πραγματοποίησε πέντε βομβαρδισμούς και στον ανατολικό Λίβανο, κοντά στα σύνορα με τη Συρία, σύμφωνα με το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI.
Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου στην περιοχή ανέφερε ότι ακούστηκαν δύο ισχυρές εκρήξεις πριν τυλιχθεί στις φλόγες κτίριο που επλήγη στα περίχωρα της Τύρου, στον νότιο Λίβανο.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, από το σημείο υψώθηκαν πυκνοί καπνοί και φλόγες, ενώ λίγο αργότερα σημειώθηκε και νέα έκρηξη μέσα στην πόλη, με δεύτερη στήλη καπνού να γίνεται ορατή στον ουρανό.
Οι επιθέσεις σημειώθηκαν λίγο μετά την εντολή εκκένωσης που είχε εκδώσει ο ισραηλινός στρατός για δύο συνοικίες της Τύρου, καλώντας τους αμάχους να απομακρυνθούν άμεσα από συγκεκριμένα κτίρια και τις γύρω περιοχές.
Σύμφωνα με το ANI, οι βομβαρδισμοί καταγράφηκαν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας, στην περιοχή Ναμπί Σράιτζ, κοντά στο χωριό Μπριτάλ, στην περιφέρεια της Μπααλμπέκ.
Η συγκεκριμένη περιοχή δεν συγκαταλέγεται συνήθως στους βασικούς στόχους των ισραηλινών επιδρομών, σε αντίθεση με άλλες περιοχές του Λιβάνου όπου οι επιθέσεις συνεχίζονται συχνότερα.
Ωστόσο, οι συγκρούσεις και τα αεροπορικά πλήγματα δεν έχουν σταματήσει πλήρως, με τις εντάσεις να παραμένουν υψηλές τόσο στον νότιο όσο και στον ανατολικό Λίβανο.
Παράλληλα, η ισραηλινή αεροπορία πραγματοποίησε πέντε βομβαρδισμούς και στον ανατολικό Λίβανο, κοντά στα σύνορα με τη Συρία, σύμφωνα με το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI.
Ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου στην περιοχή ανέφερε ότι ακούστηκαν δύο ισχυρές εκρήξεις πριν τυλιχθεί στις φλόγες κτίριο που επλήγη στα περίχωρα της Τύρου, στον νότιο Λίβανο.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, από το σημείο υψώθηκαν πυκνοί καπνοί και φλόγες, ενώ λίγο αργότερα σημειώθηκε και νέα έκρηξη μέσα στην πόλη, με δεύτερη στήλη καπνού να γίνεται ορατή στον ουρανό.
Οι επιθέσεις σημειώθηκαν λίγο μετά την εντολή εκκένωσης που είχε εκδώσει ο ισραηλινός στρατός για δύο συνοικίες της Τύρου, καλώντας τους αμάχους να απομακρυνθούν άμεσα από συγκεκριμένα κτίρια και τις γύρω περιοχές.
Πέντε αεροπορικά πλήγματα κοντά στα σύνορα με τη ΣυρίαΤην ίδια νύχτα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποίησαν ακόμη πέντε αεροπορικά πλήγματα στον ανατολικό Λίβανο, κοντά στα σύνορα με τη Συρία.
Σύμφωνα με το ANI, οι βομβαρδισμοί καταγράφηκαν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας, στην περιοχή Ναμπί Σράιτζ, κοντά στο χωριό Μπριτάλ, στην περιφέρεια της Μπααλμπέκ.
Η συγκεκριμένη περιοχή δεν συγκαταλέγεται συνήθως στους βασικούς στόχους των ισραηλινών επιδρομών, σε αντίθεση με άλλες περιοχές του Λιβάνου όπου οι επιθέσεις συνεχίζονται συχνότερα.
Εύθραυστη η εκεχειρία με τη ΧεζμπολάχΟι νέες επιδρομές καταγράφονται παρά την κατάπαυση του πυρός που θεωρητικά τέθηκε σε ισχύ στις 17 Απριλίου ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τη σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζεται από το Ιράν.
Ωστόσο, οι συγκρούσεις και τα αεροπορικά πλήγματα δεν έχουν σταματήσει πλήρως, με τις εντάσεις να παραμένουν υψηλές τόσο στον νότιο όσο και στον ανατολικό Λίβανο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα