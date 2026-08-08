Οι μαρτυρίες κατοίκων για τον δήμαρχο Μάνδρας-Ειδυλλίας: «Έσωσε το σπίτι μας, ενώ δίπλα καιγόταν το δικό του»

«Ήταν παρών νυχθημερόν επί 5 μέρες, παλεύοντας μαζί με τους πυροσβέστες και τους εθελοντές για να έχουμε τώρα τον χώρο μας και τα σπίτια μας», σημειώνει η πρόεδρος του συλλόγου.Η ίδια ευχαρίστησε τον Αρμόδιο Δρίκο «για ό,τι κάνατε για τον οικισμό μας και τους ανθρώπους του», επισημαίνοντας παράλληλα ότι ο σύλλογος θα βρίσκεται στο πλευρό όσων έχουν ανάγκη και θα συνδράμει όπου χρειαστεί.