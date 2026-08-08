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Οι μαρτυρίες κατοίκων για τον δήμαρχο Μάνδρας-Ειδυλλίας: «Έσωσε το σπίτι μας, ενώ δίπλα καιγόταν το δικό του»
Οι μαρτυρίες κατοίκων για τον δήμαρχο Μάνδρας-Ειδυλλίας: «Έσωσε το σπίτι μας, ενώ δίπλα καιγόταν το δικό του»
Ο δήμαρχος Αρμόδιος Δρίκος βρέθηκε επί ημέρες στα πύρινα μέτωπα – Τι αναφέρουν κάτοικοι και ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Αγίου Νεκταρίου Βιλίων
Τη συμβολή του δημάρχου Μάνδρας-Ειδυλλίας, Αρμόδιου Δρίκου, στην προσπάθεια προστασίας οικισμών και περιουσιών κατά τη διάρκεια των πρόσφατων πυρκαγιών στη Δυτική Αττική περιγράφουν κάτοικοι της περιοχής, μέσα από αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Στις μαρτυρίες γίνεται αναφορά στην παρουσία του δημάρχου στα σημεία όπου υπήρχε άμεσος κίνδυνος από τις φλόγες και στη συνεργασία του με πυροσβέστες και εθελοντές.
Μάλιστα σύμφωνα με κάτοικο της περιοχής, ο Αρμόδιος Δρίκος και εθελοντές συνέβαλαν ώστε να σωθεί το σπίτι του, την ώρα μάλιστα που το σπίτι του ίδιου του δημάρχου βρισκόταν δίπλα στις φλόγες.
«Μαζί με μια χούφτα “τρελούς” εθελοντές, έσωσε το σπίτι μας από ολική καταστροφή όταν δίπλα καιγόταν το δικό του σπίτι», αναφέρει χαρακτηριστικά. Το σπίτι του δημάρχου σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ζημιές στους εξωτερικούς χώρους.
Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, ο δήμαρχος έστειλε εθελοντικά πυροσβεστικά οχήματα προς σπίτια που απειλούνταν άμεσα από τη φωτιά, ενώ είχε προηγηθεί η παρουσία του στην εκκένωση του Πόρτο Γερμενού.
Στην παρουσία του Αρμόδιου Δρίκου κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς αναφέρεται και ανάρτηση της προέδρου του Εξωραϊστικού Συλλόγου «Άγιος Νεκτάριος Βιλίων», Μαρίας Δεσύπρη.
Όπως αναφέρει, παρά την εκτίμηση στελέχους του Πυροσβεστικού Σώματος ότι ο οικισμός του Αγίου Νεκταρίου κινδύνευε να καεί και ότι θα έπρεπε να εκκενωθούν τα Βίλια, ο δήμαρχος προχώρησε στην κινητοποίηση μηχανημάτων και στη δημιουργία μεγάλης αντιπυρικής ζώνης.
Κατά την ίδια, η παρέμβαση αυτή συνέβαλε στην προστασία του οικισμού, ενώ ο δήμαρχος παρέμεινε στην περιοχή επί πέντε ημέρες, μαζί με πυροσβέστες και εθελοντές.
Στις μαρτυρίες γίνεται αναφορά στην παρουσία του δημάρχου στα σημεία όπου υπήρχε άμεσος κίνδυνος από τις φλόγες και στη συνεργασία του με πυροσβέστες και εθελοντές.
Μάλιστα σύμφωνα με κάτοικο της περιοχής, ο Αρμόδιος Δρίκος και εθελοντές συνέβαλαν ώστε να σωθεί το σπίτι του, την ώρα μάλιστα που το σπίτι του ίδιου του δημάρχου βρισκόταν δίπλα στις φλόγες.
«Μαζί με μια χούφτα “τρελούς” εθελοντές, έσωσε το σπίτι μας από ολική καταστροφή όταν δίπλα καιγόταν το δικό του σπίτι», αναφέρει χαρακτηριστικά. Το σπίτι του δημάρχου σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ζημιές στους εξωτερικούς χώρους.
Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, ο δήμαρχος έστειλε εθελοντικά πυροσβεστικά οχήματα προς σπίτια που απειλούνταν άμεσα από τη φωτιά, ενώ είχε προηγηθεί η παρουσία του στην εκκένωση του Πόρτο Γερμενού.
Στην παρουσία του Αρμόδιου Δρίκου κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς αναφέρεται και ανάρτηση της προέδρου του Εξωραϊστικού Συλλόγου «Άγιος Νεκτάριος Βιλίων», Μαρίας Δεσύπρη.
Όπως αναφέρει, παρά την εκτίμηση στελέχους του Πυροσβεστικού Σώματος ότι ο οικισμός του Αγίου Νεκταρίου κινδύνευε να καεί και ότι θα έπρεπε να εκκενωθούν τα Βίλια, ο δήμαρχος προχώρησε στην κινητοποίηση μηχανημάτων και στη δημιουργία μεγάλης αντιπυρικής ζώνης.
Κατά την ίδια, η παρέμβαση αυτή συνέβαλε στην προστασία του οικισμού, ενώ ο δήμαρχος παρέμεινε στην περιοχή επί πέντε ημέρες, μαζί με πυροσβέστες και εθελοντές.
«Ήταν παρών νυχθημερόν επί 5 μέρες, παλεύοντας μαζί με τους πυροσβέστες και τους εθελοντές για να έχουμε τώρα τον χώρο μας και τα σπίτια μας», σημειώνει η πρόεδρος του συλλόγου.
Η ίδια ευχαρίστησε τον Αρμόδιο Δρίκο «για ό,τι κάνατε για τον οικισμό μας και τους ανθρώπους του», επισημαίνοντας παράλληλα ότι ο σύλλογος θα βρίσκεται στο πλευρό όσων έχουν ανάγκη και θα συνδράμει όπου χρειαστεί.
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