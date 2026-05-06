Νέο τελεσίγραφο Τραμπ: Δίνει μία εβδομάδα στο Ιράν για συμφωνία
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ενδέχεται να χρειαστεί περίπου μία εβδομάδα για να επιτευχθεί συμφωνία ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη σχετικά με το μνημόνιο κατανόησης που θα οδηγούσε σε μόνιμο τερματισμό του πολέμου μεταξύ των δύο χωρών.

Σύμφωνα με το Fox News, ο Τραμπ έκανε το σχετικό σχόλιο κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνέντευξης στο δίκτυο, εμφανιζόμενος συγκρατημένα αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών.

Ερωτηθείς ποιο θα μπορούσε να είναι το χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με το υπό διαμόρφωση μνημόνιο κατανόησης, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε λακωνικά: «Μία εβδομάδα».


«Συγκρατημένα αισιόδοξος»

Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο σημείωσε ότι ο Τραμπ ακούστηκε «συγκρατημένα αισιόδοξος» κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας.

Διαφοροποιούνται τα χρονοδιαγράμματα

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος έχει κατά καιρούς δώσει διαφορετικά χρονοδιαγράμματα σχετικά με τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, στις συχνές τηλεφωνικές δηλώσεις που πραγματοποιεί προς δημοσιογράφους.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο ο  πρόεδρος των ΗΠΑ εκτίμησε  πως είναι «πολύ πιθανή» η επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν μετά τις «πολύ καλές συνομιλίες» μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης το τελευταίο 24ωρο.

«Είχαμε πολύ καλές συνομιλίες τις τελευταίες 24 ώρες και είναι πολύ πιθανό να καταλήξουμε σε συμφωνία», είπε συγκεκριμένα ο Αμερικανός πρόεδρος.


Απάντηση της Τεχεράνης σε 48 ώρες

Νωρίτερα σήμερα, το Axios μετέδωσε ότι η αμερικανική πλευρά αναμένει επίσημη απάντηση από την Τεχεράνη για το μνημόνιο κατανόησης μέσα στις επόμενες 48 ώρες.

Ωστόσο, παραμένει ασαφές αν η αναφορά Τραμπ σε χρονικό ορίζοντα μίας εβδομάδας σημαίνει ότι, ακόμη και μετά την αναμενόμενη ιρανική απάντηση, θα απαιτηθούν επιπλέον ημέρες διαπραγματεύσεων προκειμένου να οριστικοποιηθεί η συμφωνία.
