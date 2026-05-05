Η Βίκυ Λέανδρος θα ανέβει ξανά στη σκηνή της Eurovision: Πιστεύω ότι ο Ακύλας μπορεί να είναι στην τριάδα
Η τραγουδίστρια που το 1972 ως εκπρόσωπος του Λουξεμβούργου κατέκτησε την πρώτη θέση με το «Après toi» δήλωσε ότι θα τραγουδήσει και πάλι σε ένα ιστορικό αφιέρωμα και σχολίασε τον φετινό εκπρόσωπο της Ελλάδας
Στη σκηνή της Eurovision θα ανέβει ξανά η Βίκυ Λέανδρος, η οποία δήλωσε πως ο Ακύλας που εκπροσωπεί φέτος την Ελλάδα, μπορεί να είναι στην τελική τριάδα.
Η τραγουδίστρια η οποία για πρώτη φορά τραγούδησε το «L'amour est bleu» στον διαγωνισμό το 1967, εκπροσωπώντας το Λουξεμβούργο, ενώ το 1972 ως εκπρόσωπος της ίδιας χώρας κατέκτησε την πρώτη θέση με το «Après toi», θα εμφανιστεί και πάλι στον διαγωνισμό, όπως δήλωσε στο «Πρωινό» στην αρχή της βραδιάς, σε ένα ιστορικό αφιέρωμα.
Όπως ανέφερε αρχικά: «Όταν ήμουν δεκαπέντε χρονών, τραγούδησα την πρώτη φορά για τη Eurovision, για το Λουξεμβούργο, στα γαλλικά, ένα τραγούδι που λεγόταν “L’amour est bleu”, “Love is Blue” και ήταν στη Βιέννη, βέβαια. Και γι’ αυτό κάνουν έτσι ένα ιστορικό σαν αρχή και τραγουδάω αυτό το τραγούδι, που είχα τη μεγάλη, μεγάλη τύχη να γίνει μετά παγκόσμια επιτυχία. Πάντα γυρίζει η μνήμη πίσω, αλλά πρέπει να σας πω, τόσο μικρή, ήμουν λίγο απογοητευμένη που βγήκα τέταρτη και υπήρχαν και δάκρυα και όλα αυτά, ξέρετε. Αλλά μετά, επειδή έγινε μεγάλη επιτυχία και το τραγούδησα, ήταν σε επτά-οκτώ γλώσσες, ακόμα και ιαπωνέζικα το έχω τραγουδήσει το “Love is Blue”, και έτσι μετά είπα, εντάξει».
Δείτε το βίντεο
Η Βίκυ Λέανδρος μίλησε έπειτα για τον Ακύλα και την φετινή ελληνική αποστολή στον διαγωνισμό, επισημαίνοντας πως της αρέσει πολύ και ο ίδιος ως τραγουδιστής αλλά και το «Ferto»: «Τον Ακύλα τον άκουσα, είναι ο μόνος που έχω ακούσει από όλα τα τραγούδια. Και πρέπει να πω, μου άρεσε. Είναι μοντέρνο, είναι ωραίο, έχει καρδιά, είναι έτσι λίγο καρτούν. Έχει κάτι το πολύ ιδιαίτερο και ο τραγουδιστής, ο Ακύλας, και το τραγούδι. Πιστεύω όλα τα καλύτερα. Αλλά γράψαμε ότι θα ιδωθούμε, στις πρόβες θα τον γνωρίσω τον Ακύλα. Νομίζω στα πρώτα τρία μπορεί να είναι. Δεν μ’ αρέσει πολύ να δίνω συμβουλές, αλλά θα έλεγα "Να είσαι αφοσιωμένος σε αυτό που θέλεις να κάνεις εκατό τοις εκατό και βάλε όλη σου την καρδιά, Ακύλα”», είπε.
