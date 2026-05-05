Ιάκωβος Απέργης, ο σεφ στο Τζάνειο που θέλει να καταργήσει το νοσοκομειακό φαγητό: Θέλω να δίνω στον άνθρωπο την αξιοπρέπεια που του αξίζει

Την αξιοπρέπεια που αξίζει σε κάθε άνθρωπο θέλει να δίνει μέσα από τα πιάτα που μαγειρεύει ο, ο σεφ του Τζάνειου νοσοκομείου που έχει βάλει στόχο να καταργήσει το νοσοκομειακό φαγητό.Μιλώντας στην εκπομπή «Buongiorno» την Τρίτη 5 Μαΐου, ο μάγειρας τόνισε πως όταν το φαγητό σε ένα νοσοκομείο είναι κακομαγειρεμένο και κακής ποιότητας, δεν δείχνει τον απαιτούμενο σεβασμό σε όσους νοσηλεύονται.Ο Ιάκωβος Απέργης, ο οποίος έχασε τη μητέρα του στο Τζάνειο πριν από 23 χρόνια, επισήμανε πως θα έπρεπε το καλό φαγητό να είναι αυτονόητο στα νοσοκομεία: «Θέλω να κάνω το αυτονόητο, να δίνω στον άνθρωπο την αξιοπρέπεια που του αξίζει, γιατί στο νοσοκομείο που μπαίνεις μέσα, δεν μπαίνεις με τη θέλησή σου. Αναγκάζεσαι γιατί εφημέρευε, γιατί δεν είχες λεφτά να πας σε ένα ιδιωτικό, γιατί εκεί ήταν ο γιατρός σου... Και δεν μπορεί το φαγητό να είναι κακομαγειρεμένο, άνοστο και κακής ποιότητας, γιατί δεν έχεις το δικαίωμα σε κανέναν άνθρωπο, σε κανένα ζώο να φέρεσαι άσχημα, γιατί αυτό όταν το κάνεις είναι σαν να μην τον σέβεσαι και καταρχήν δεν σέβεσαι τον ίδιο σου τον εαυτό. Εμένα η μητέρα μου πέθανε στο Τζάνειο νοσοκομείο το 2003. Πήγα πολλά χρόνια στα νοσοκομεία, είμαι με παιδιά με αυτισμό, κακοποιημένα και ΑμεΑ. Αν πας σε ένα καλό εστιατόριο θα τρέξουν όλοι να σε εξυπηρετήσουν αλλά το έχεις επιλέξει. Στο νοσοκομείο δεν επιλέγει κανείς και τίποτα και πολλές φορές η στενοχώρια είναι τόσο μεγάλη που δεν μπορείς να του προσθέσεις ακόμα και μία άλλη, να μην έχει να φάει ή να μην έχει και λεφτά να πάει να αγοράσει να φάει», είπε αρχικά.Στη συνέχεια, ο σεφ δήλωσε: «Χρειάζεται απλά να ασχοληθείς. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω» και εξήγησε πως πολλές φορές δημιουργούνται προβλήματα καθώς δεν έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό: «Το έχουμε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό, αλλά είναι ένας διαρκής αγώνας, γιατί πέρα από το φαγητό, ένα κομμάτι σοβαρό είναι ότι δεν έχουμε κόσμο, δεν έχουμε τα μηχανήματα... Φανταστείτε να έχεις πολύ καλούς γιατρούς στην καρδιολογία ή χειρούργους και να μην έχουν μηχανήματα να χειρουργήσουν ή να κάνουν εξετάσεις. Έτσι κι εμείς όταν έχουμε κάτι και μία χαλάει και μία όχι, σου δημιουργεί πρόβλημα γιατί αλλάζεις το φαγητό. Εκεί που είσαι προετοιμασμένος να κάνεις ένα ωραίο κοκκινιστό με μακαρόνια, μπορεί να σου χαλάσουν τα καζάνια και να πρέπει να το ψήσεις, άρα αλλάζεις το φαγητό».«Δεν έχουμε τους πόρους που θα έπρεπε», τόνισε ο Ιάκωβος Απέργης, ωστόσο έκλεισε με ένα θετικό μήνυμα: «Κανείς δεν ασχολήθηκε με το κομμάτι κουζίνα, αλλά δεν παραπονιέμαι γιατί αν κάτσουμε και παραπονεθούμε γι' αυτά που περνάμε, χάνουμε την ουσία. Εγώ έχω έναν σκοπό, να μαγειρεύω καλά με οποιονδήποτε τρόπο», σημείωσε.