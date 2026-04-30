Η Κλόε Καρντάσιαν δεν έχει καμία επαφή με τον Λαμάρ Όντομ: «Η γέφυρα έχει καεί και δεν έχω άλλο σχοινί να ρίξω»
Η τηλεπερσόνα έκοψε κάθε επικοινωνία με τον πρώην σύζυγό της μετά τα υπονοούμενα που άφησε πως την παντρεύτηκε για τη δημοσιότητα και υποστήριξε πως την χρησιμοποίησε για το ντοκιμαντέρ του
Στο επεισόδιο του podcast της που κυκλοφόρησε την Τετάρτη 29 Απριλίου, η 41χρονη εμφανίστηκε κατηγορηματική, δηλώνοντας ότι δεν υπάρχει πλέον τρόπος να υπάρξει οποιαδήποτε σχέση μεταξύ τους. Η ίδια απευθύνθηκε και στη μητέρα της, Κρις Τζένερ, ζητώντας της να μην έχει καμία επικοινωνία με τον πρώην μπασκετμπολίστα, βάζοντας σαφή όρια στην οικογένεια.
«Δεν έχω ακούσει νέα του», είπε η Κλόε στη μητέρα της, προσθέτοντας: «Η γέφυρα έχει καεί και δεν έχω άλλο σχοινί να ρίξω. Τέλος».
Δείτε το βίντεο στο 46:40
Από την πλευρά της, η Κρις Τζένερ διαβεβαίωσε ότι δεν έχει έρθει σε επαφή μαζί του και ότι δεν θα έκανε κάτι τέτοιο χωρίς να ενημερώσει την κόρη της: «Δεν έχω κάνει κανένα τηλεφώνημα. Δεν θα έκανα ποτέ κάτι τέτοιο χωρίς να σου το πω πρώτα ή χωρίς να σε ρωτήσω τι θέλεις να κάνω σε μια τέτοια κατάσταση», δήλωσε.
Η ένταση μεταξύ της Κλόε και του Λαμάρ Όντομ φαίνεται να αναζωπυρώθηκε μετά τις δηλώσεις του στο ντοκιμαντέρ «Untold: The Death & Life of Lamar Odom», όπου, σύμφωνα με την ίδια, υπονόησε ότι ο γάμος τους τον βοήθησε κυρίως σε επίπεδο δημοσιότητας: «Ήταν κάτι σαν να είπε: “Ναι, αυτός ο γάμος με έκανε πιο δημοφιλή στον κόσμο των social media”. Δεν νομίζω ότι τον ενδιέφερα πραγματικά, προφανώς», είπε.
Η ίδια δεν έκρυψε την απογοήτευσή της, τονίζοντας ότι συμμετείχε στο ντοκιμαντέρ με καλή πρόθεση, χωρίς να περιμένει τέτοιου είδους δηλώσεις εις βάρος της: «Με “έπαιζε” από την αρχή του ντοκιμαντέρ», επισήμανε η Κλόε και συμπλήρωσε: «Δεν είναι ότι απλώς δίνει κακή δημοσιότητα για μένα. Κάθισε και έδωσε αρνητικές συνεντεύξεις για μένα μέσα στο ντοκιμαντέρ. Εκεί είναι που λέω “Μου ζήτησες να συμμετάσχω σε κάτι και το έκανα πρόθυμα, και εσύ απλώς με θάβεις; Πες μου τι κάνουμε, για να κινηθώ κι εγώ στο ίδιο ύφος”. Αν και δεν θα το έκανα».
Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρώην ζευγάρι ήταν παντρεμένο από το 2009 έως το 2016, ενώ η Κλόε είχε σταθεί στο πλευρό του κατά τη διάρκεια μιας από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής του όπου είχε βρεθεί σε κώμα μετά από υπερβολική δόση.
