Πέθανε ο τραγουδιστής της κάντρι David Allan Coe
Πέθανε ο τραγουδιστής της κάντρι David Allan Coe
Ο τραγουδιστής και δημιουργός του «The Ride» έφυγε από τη ζωή στα 86 του χρόνια
Πέθανε ο τραγουδιστής της κάντρι μουσικής David Allan Coe σε ηλικία 86 ετών.
Ο καλλιτέχνης, μία από τις πιο αμφιλεγόμενες μορφές της κάντρι και βασικός εκπρόσωπος του outlaw country, έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 29 Απριλίου, ενώ νοσηλευόταν σε μονάδα εντατικής θεραπείας.
Ο εκπρόσωπος του Coe επιβεβαίωσε στο People ότι ο μουσικός πέθανε, περιγράφοντάς τον ως «θησαυρό της country μουσικής που αγαπούσε τους θαυμαστές του. Πάνω απ’ όλα, ήταν ένας πραγματικός outlaw και ένας σπουδαίος τραγουδιστής, τραγουδοποιός και performer».
Στη διάρκεια σχεδόν 60 ετών καριέρας, κυκλοφόρησε συνολικά 42 άλμπουμ. Γεννημένος στο Άκρον του Οχάιο, πέρασε μέρος της δεκαετίας των 20 του στη φυλακή, περίοδο κατά την οποία άρχισε να αναπτύσσει το ενδιαφέρον του για τη μουσική. Μετά την αποφυλάκισή του, το 1967, μετακόμισε στο Νάσβιλ, όπου ξεκίνησε να εμφανίζεται ως μουσικός του δρόμου.
Το 1970 κυκλοφόρησε τον δίσκο «Penitentiary Blues», ενώ συνέχισε να εργάζεται και ως τραγουδοποιός. Το 1973 έγραψε για την Tanya Tucker το «Would You Lay with Me (In a Field of Stone)», που έφτασε στην κορυφή των country charts. Το 1974 κυκλοφόρησε το άλμπουμ «The Mysterious Rhinestone Cowboy», τίτλος εμπνευσμένος από την ενδυματολογική εικόνα που υιοθετούσε στη σκηνή.
Ακούστε το «The Ride»
Έναν χρόνο αργότερα, το 1975, παρουσίασε το «Once Upon a Rhyme», στο οποίο περιλαμβανόταν το «You Never Even Called Me by My Name», τραγούδι που μπήκε στο top 10 των country charts. Ακολούθησαν τα άλμπουμ «Longhaired Redneck» το 1976 και «Rides Again» το 1977. Ο Coe έγραψε επίσης το «Take This Job and Shove It» για τον Johnny Paycheck, τραγούδι για το οποίο έλαβε υποψηφιότητα για Grammy.
Μιλώντας το 1993 στο «Phoenix New Times» για το outlaw country, είχε πει: «Τραγουδούσα αυτά τα πράγματα για χρόνια. Τα ζούσα για χρόνια. Ο Willie Nelson, ο Waylon Jennings απλώς έγιναν πιο διάσημοι. Εγώ ήμουν ο αυθεντικός outlaw».
Ο καλλιτέχνης, μία από τις πιο αμφιλεγόμενες μορφές της κάντρι και βασικός εκπρόσωπος του outlaw country, έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 29 Απριλίου, ενώ νοσηλευόταν σε μονάδα εντατικής θεραπείας.
Ο εκπρόσωπος του Coe επιβεβαίωσε στο People ότι ο μουσικός πέθανε, περιγράφοντάς τον ως «θησαυρό της country μουσικής που αγαπούσε τους θαυμαστές του. Πάνω απ’ όλα, ήταν ένας πραγματικός outlaw και ένας σπουδαίος τραγουδιστής, τραγουδοποιός και performer».
David Allan Coe dead at 86: Country music outlaw and The Ride singer passes away
Ποιος ήταν ο David Allan CoeΟ David Allan Coe κατά τη διάρκεια της καριέρας του είχε διχάσει το κοινό του, κυρίως για τη χρήση ρατσιστικών χαρακτηρισμών σε υλικό του. Παράλληλα, θεωρήθηκε μία από τις χαρακτηριστικές φιγούρες της outlaw country σκηνής, με τραγούδια όπως τα «You Never Even Called Me by My Name» του 1975, «Longhaired Redneck» του 1976, «The Ride» του 1983 και «Mona Lisa Lost Her Smile» του 1984.
Στη διάρκεια σχεδόν 60 ετών καριέρας, κυκλοφόρησε συνολικά 42 άλμπουμ. Γεννημένος στο Άκρον του Οχάιο, πέρασε μέρος της δεκαετίας των 20 του στη φυλακή, περίοδο κατά την οποία άρχισε να αναπτύσσει το ενδιαφέρον του για τη μουσική. Μετά την αποφυλάκισή του, το 1967, μετακόμισε στο Νάσβιλ, όπου ξεκίνησε να εμφανίζεται ως μουσικός του δρόμου.
Το 1970 κυκλοφόρησε τον δίσκο «Penitentiary Blues», ενώ συνέχισε να εργάζεται και ως τραγουδοποιός. Το 1973 έγραψε για την Tanya Tucker το «Would You Lay with Me (In a Field of Stone)», που έφτασε στην κορυφή των country charts. Το 1974 κυκλοφόρησε το άλμπουμ «The Mysterious Rhinestone Cowboy», τίτλος εμπνευσμένος από την ενδυματολογική εικόνα που υιοθετούσε στη σκηνή.
Ακούστε το «The Ride»
Έναν χρόνο αργότερα, το 1975, παρουσίασε το «Once Upon a Rhyme», στο οποίο περιλαμβανόταν το «You Never Even Called Me by My Name», τραγούδι που μπήκε στο top 10 των country charts. Ακολούθησαν τα άλμπουμ «Longhaired Redneck» το 1976 και «Rides Again» το 1977. Ο Coe έγραψε επίσης το «Take This Job and Shove It» για τον Johnny Paycheck, τραγούδι για το οποίο έλαβε υποψηφιότητα για Grammy.
Μιλώντας το 1993 στο «Phoenix New Times» για το outlaw country, είχε πει: «Τραγουδούσα αυτά τα πράγματα για χρόνια. Τα ζούσα για χρόνια. Ο Willie Nelson, ο Waylon Jennings απλώς έγιναν πιο διάσημοι. Εγώ ήμουν ο αυθεντικός outlaw».
Η καριέρα του, ωστόσο, σημαδεύτηκε και από σοβαρές αντιδράσεις. Όπως είχε γράψει το 2000 οι «New York Times», στις αρχές της δεκαετίας του 1980, ο Coe κυκλοφόρησε σε πολύ μικρές ποσότητες δύο underground άλμπουμ με τραγούδια που χαρακτηρίστηκαν από την εφημερίδα ως από τα πιο ρατσιστικά, μισογυνικά, ομοφοβικά και χυδαία που είχαν ηχογραφηθεί από δημοφιλή τραγουδοποιό. Το υλικό αυτό κυκλοφόρησε αργότερα, το 2000, μέσω της ιστοσελίδας του, χωρίς να αναγράφεται το όνομά του.
Ο ίδιος είχε αρνηθεί τις κατηγορίες περί ρατσισμού, λέγοντας στο Country Standard Time ότι η εφημερίδα δεν του έδωσε δυνατότητα να απαντήσει. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Το 2021 είχε νοσηλευτεί μετά τη νόσησή του με COVID-19, ενώ δύο χρόνια νωρίτερα είχε υποβληθεί σε επέμβαση στο γόνατο.
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
Ο ίδιος είχε αρνηθεί τις κατηγορίες περί ρατσισμού, λέγοντας στο Country Standard Time ότι η εφημερίδα δεν του έδωσε δυνατότητα να απαντήσει. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Το 2021 είχε νοσηλευτεί μετά τη νόσησή του με COVID-19, ενώ δύο χρόνια νωρίτερα είχε υποβληθεί σε επέμβαση στο γόνατο.
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
