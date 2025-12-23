Λένα Δροσάκη: Όταν έμαθα ότι είμαι έγκυος ήταν Χριστούγεννα, ο γιος μου είναι το πιο ωραίο δώρο που έχω λάβει
Ο γιος μου, μου έκανε ένα δώρο και όταν μου το έδωσε έκλαιγα, έκανα να συνέλθω μιάμιση ώρα, είπε η ηθοποιός
Τα πιο ιδιαίτερα Χριστούγεννα της ζωής της περιέγραψε η Λένα Δροσάκη, αναφέροντας πως ξεχωρίζει εκείνα του 2019, όποτε και έμαθε πως ήταν έγκυος στο παιδί της.
Η ηθοποιός αναφέρθηκε στη σχέση με τον γιο της, τονίζοντας πως αποτελεί «το πιο ωραίο δώρο» που έχει λάβει. Σε δηλώσεις που έκανε η Λένα Δροσάκη στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», οι οποίες προβλήθηκαν την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, μίλησε για τη στιγμή που είχε μάθει ότι ήταν έγκυος στο παιδί που απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της, Αλέξανδρο Μπουρδούμη: «Το πιο ωραίο δώρο Χριστουγέννων που έχω λάβει είναι ο Αναστάσης. Όταν έμαθα ότι είμαι έγκυος ήταν Χριστούγεννα».
Στη συνέχεια, η Λένα Δροσάκη αναφέρθηκε στο δώρο που της έκανε πρόσφατα ο γιος της, μία κίνηση που όπως είπε, την έκανε να ξεσπάσει σε κλάματα: «Ο Αναστάσης μου πήρε δώρο, μαζί με τον μπαμπά του “Το κοριτσάκι με τα σπίρτα”, το παραμύθι. Όταν μου το έδωσε έκλαιγα και έκανα να συνέλθω 1,5 ώρα. Με ρώταγε γιατί κλαίω».
Το πρώην ζευγάρι ήταν σε σχέση από το 2018, το 2020 παντρεύτηκε λίγο πριν έρθει στη ζωή ο γιος τους και τον Απρίλιο του 2023 έγινε γνωστό ότι η Λένα Δροσάκη και ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους.
